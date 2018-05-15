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В Кемерово сносят ТЦ «Зимняя вишня» (ФОТО, ВИДЕО)

10:20. 15 мая 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:
В Кемерово сносят ТЦ «Зимняя вишня» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Кемерово начали демонтировать торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня».

Все расходы по сносу взяли на себя собственники здания. Ранее они подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.

На месте сгоревшего торгового центра планируют построить сквер памяти погибших. Работы по его благоустройству должны завершить до 1 сентября.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Арестованы несколько человек. Аман Тулеев покинул пост главы Кузбасса.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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