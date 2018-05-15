Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2018
- 03:30 ВСУ открыли огонь по Горловке во время доставки гуманитарной помощи (ВИДЕО).
- Вчера 23:21 В Народной милиции рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.
- Вчера 23:18 В командовании ВС ДНР рассказали об обстрелах ВСУ.
- Вчера 22:43 Военкоматы ЛНР провели сборы школьников на военном полигоне.
ВСУ открыли огонь по Горловке во время доставки гуманитарной помощи (ВИДЕО)
Вооруженные силы ДНР и волонтёры гуманитарной группы «Ангел» доставили обогреватели для жителей посёлка шахты Гагарина в Горловке, которым приходится укрываться от украинских обстрелов в бомбоубежищах.
Прямо в момент доставки помощи начался очередной обстрел, от которого военкорам ВС ДНР пришлось укрыться вместе с жителями в их укрытии.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Народной милиции рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В командовании ВС ДНР рассказали об обстрелах ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военкоматы ЛНР провели сборы школьников на военном полигоне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com