Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2018

Вооруженные силы ДНР и волонтёры гуманитарной группы «Ангел» доставили обогреватели для жителей посёлка шахты Гагарина в Горловке, которым приходится укрываться от украинских обстрелов в бомбоубежищах.

Прямо в момент доставки помощи начался очередной обстрел, от которого военкорам ВС ДНР пришлось укрыться вместе с жителями в их укрытии.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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