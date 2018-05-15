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Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2018

10:32. 15 мая 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ открыли огонь по Горловке во время доставки гуманитарной помощи (ВИДЕО)

ВСУ открыли огонь по Горловке во время доставки гуманитарной помощи (ВИДЕО) | Русская весна

Вооруженные силы ДНР и волонтёры гуманитарной группы «Ангел» доставили обогреватели для жителей посёлка шахты Гагарина в Горловке, которым приходится укрываться от украинских обстрелов в бомбоубежищах.

Прямо в момент доставки помощи начался очередной обстрел, от которого военкорам ВС  ДНР пришлось укрыться вместе с жителями в их укрытии.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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В командовании ВС ДНР рассказали об обстрелах ВСУ

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Военкоматы ЛНР провели сборы школьников на военном полигоне

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