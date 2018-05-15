США завели сделку с Ираном в тупик

Причем сделали это сознательно. Главная задача Штатов – срыв сделки и блокирование вообще всех возможных договоренностей. Кто же будет договариваться с Вашингтоном, если тот публично отказывается от своих обязательств?

В прямом эфире канала «Россия-24» я высказал, все, что думал об этом хитром, изящном и очень опасном дипломатическом ходе США.

Разрыве ядерной сделки с Ираном.

Источник: nstarikov.ru