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Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 мая 2018

21:05. 15 мая 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в руинах Ярмука (ВИДЕО)

Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в руинах Ярмука (ВИДЕО) | Русская весна

Боевые действия в районе Мухайям-эль-Ярмук на юге столицы Сирийской Арабской Республики идут полным ходом.

Об этом во фронтовом репортаже «Русской Весны» из «Дамасского котла».

Террористов ИГИЛ*, укрывающихся в оставшихся домах, зажимают со всех сторон.

Поскольку боевики долгое время готовились к обороне, они успели прокопать сеть туннелей и оборудовать множество укреплённых огневых точек. Однако и эти инженерные решения, дающие тактические преимущества, не способны обеспечить членам ИГИЛ хоть шанса на победу. 

С воздуха их атакует авиация ВКС РФ и ВВС Сирии, работает ствольная и реактивная артиллерия. Штурмовые группы, усиленные танками, «Шилками» и изобретением сирийских инженеров — бронированными бульдозерами, штурмуют квартал за кварталом, дом за домом, улицу за улицей.

Под прикрытием брони пехота занимает позиции, а огонь танков и зенитных установок не даёт террористам поднять головы и вынуждает укрываться и отступать.

Сейчас боевики заблокированы подразделениями Сирийской Арабской Армии и проправительственными формированиями в районе Мухайям-эль-Ярмук.

Те главари НВФ, что осознали бессмысленность кровопролития, выводят своих бойцов вместе с семьями через гуманитарные коридоры, организованные офицерами ЦПВС и военной полицией России в квартале Бейт-Сахм. Сторонникам ИГИЛ такой возможности не предоставляется.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим. 29.04.2018



Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим от 29 апреля 2018 года.

Отмечены:

10 Су-30
4 Су-34
4 Су-35
8 Су-24
2 Су-25
1 Ан-26
1 Ан-124
2 А-50
1 Ил-20/22
6 МиГ-29 (ВВС Сирии)








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Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО)

Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна

В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского анклава в Хомсе, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В результате переговоров с российскими военными многие местные вооруженные группы, незапятнанные кровавыми преступлениями, решили перейти на сторону правительства и поднять сирийские флаги над своими населёнными пунктами.

Многие из этих мужчин готовы присоединиться к силам безопасности САР, чтобы поддерживать порядок в своих районах, а также вступить в Сирийскую армию.

Как сообщала «РВ», тысячи радикальных исламистов и члены их семей уже неделю покидают свой оплот на севере провинции Хомс. Перед этим они сдали множество военной техники и различного оружия.

Как видно в фоторепортаже «Русской Весны» из посёлков Дейр Фур и Снун, местные жители с радостью встречают бойцов военной полиции и Центра примирения Минобороны РФ.

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Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Лётчик-снайпер ВКС России уничтожил огневые средства боевиков, атаковавших Алеппо (ВИДЕО)

СРОЧНО: Лётчик-снайпер ВКС России уничтожил огневые средства боевиков, атаковавших Алеппо (ВИДЕО) | Русская весна

Авиация ВКС России совершила авианалёт на позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе Лерамун.

Подробности «Русской Весне» только что рассказал военный источник, предоставивший видео.

В течение 3 дней маневренные группы террористов минометами и РСЗО обстреливали город с этого направления. Жертвами атак стали мирные жители.

На охоту за боевиками отправился разведывательный беспилотник «Орлан-10», обнаруживший цель, после чего вылетел истребитель Су-34.

Обе бомбы ФАБ-500 угодили прямо в место базирования подвижных миномётных комплексов на базе «пикап». ВКС РФ продолжат наносить удары авиационными бомбами по позициям боевиков до тех пор, пока террористические формирования не будут уничтожены.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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