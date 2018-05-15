Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 мая 2018
- 21:02 Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в руинах Ярмука (ВИДЕО).
- 20:01 Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим. 29.04.2018.
- 05:30 Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО).
- 01:15 СРОЧНО: Лётчик-снайпер ВКС России уничтожил огневые средства боевиков, атаковавших Алеппо (ВИДЕО).
Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в руинах Ярмука (ВИДЕО)
Боевые действия в районе Мухайям-эль-Ярмук на юге столицы Сирийской Арабской Республики идут полным ходом.
Об этом во фронтовом репортаже «Русской Весны» из «Дамасского котла».
Террористов ИГИЛ*, укрывающихся в оставшихся домах, зажимают со всех сторон.
Поскольку боевики долгое время готовились к обороне, они успели прокопать сеть туннелей и оборудовать множество укреплённых огневых точек. Однако и эти инженерные решения, дающие тактические преимущества, не способны обеспечить членам ИГИЛ хоть шанса на победу.
С воздуха их атакует авиация ВКС РФ и ВВС Сирии, работает ствольная и реактивная артиллерия. Штурмовые группы, усиленные танками, «Шилками» и изобретением сирийских инженеров — бронированными бульдозерами, штурмуют квартал за кварталом, дом за домом, улицу за улицей.
Под прикрытием брони пехота занимает позиции, а огонь танков и зенитных установок не даёт террористам поднять головы и вынуждает укрываться и отступать.
Сейчас боевики заблокированы подразделениями Сирийской Арабской Армии и проправительственными формированиями в районе Мухайям-эль-Ярмук.
Те главари НВФ, что осознали бессмысленность кровопролития, выводят своих бойцов вместе с семьями через гуманитарные коридоры, организованные офицерами ЦПВС и военной полицией России в квартале Бейт-Сахм. Сторонникам ИГИЛ такой возможности не предоставляется.
Читайте также: Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим. 29.04.2018
Спутниковые фотографии авиабазы Хмеймим от 29 апреля 2018 года.
Отмечены:
10 Су-30
4 Су-34
4 Су-35
8 Су-24
2 Су-25
1 Ан-26
1 Ан-124
2 А-50
1 Ил-20/22
6 МиГ-29 (ВВС Сирии)
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Большая победа: Армия России вошла в Растанский котёл, боевики трясут автоматами и поднимают флаги Сирии (ФОТО)
В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского анклава в Хомсе, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В результате переговоров с российскими военными многие местные вооруженные группы, незапятнанные кровавыми преступлениями, решили перейти на сторону правительства и поднять сирийские флаги над своими населёнными пунктами.
Многие из этих мужчин готовы присоединиться к силам безопасности САР, чтобы поддерживать порядок в своих районах, а также вступить в Сирийскую армию.
Как сообщала «РВ», тысячи радикальных исламистов и члены их семей уже неделю покидают свой оплот на севере провинции Хомс. Перед этим они сдали множество военной техники и различного оружия.
Как видно в фоторепортаже «Русской Весны» из посёлков Дейр Фур и Снун, местные жители с радостью встречают бойцов военной полиции и Центра примирения Минобороны РФ.
Читайте также: СРОЧНО: Военная авиация уничтожила объекты боевиков США в зоне «Идлиб» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Лётчик-снайпер ВКС России уничтожил огневые средства боевиков, атаковавших Алеппо (ВИДЕО)
Авиация ВКС России совершила авианалёт на позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе Лерамун.
Подробности «Русской Весне» только что рассказал военный источник, предоставивший видео.
В течение 3 дней маневренные группы террористов минометами и РСЗО обстреливали город с этого направления. Жертвами атак стали мирные жители.
На охоту за боевиками отправился разведывательный беспилотник «Орлан-10», обнаруживший цель, после чего вылетел истребитель Су-34.
Обе бомбы ФАБ-500 угодили прямо в место базирования подвижных миномётных комплексов на базе «пикап». ВКС РФ продолжат наносить удары авиационными бомбами по позициям боевиков до тех пор, пока террористические формирования не будут уничтожены.
Читайте также: Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su