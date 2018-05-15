Пять жизней Марата Мусина

Источник: zavtra.ru

Памяти боевого друга.



5 мая 2018 года не стало Марата Мусина. Поверить в это трудно, почти невозможно! Я закрываю глаза, и вижу его сидящем в холле Дома Советов в обтрёпанном старом бронежилете с коротким АКСУ в руках. Марат охраняет генерала Ачалова, назначенного Съездом народных депутатов министром обороны. Я помню, как Ачалов тогда пошутил: «У меня самая интеллектуальная охрана в мире — целый кандидат наук…» Тогда мы и познакомились. И на всю оставшуюся жизнь «Октябрь 1993» стал для нас паролем дружбы и кодом доступа. Мы не часто виделись, но всегда шагали рядом, параллельными дорогами, как идут к фронту подразделения одного полка. Мы с ним и были с одного полка. Полка Дома Советов…

Напоминанием того времени на моей полке стоит самое первое издание книги-расследования горьких событий октября «Анафема». Её автор Иван Иванов — тогда за этим псевдонимом мы с Маратом спрятались от ельцинских ищеек, слишком много тайн и секретов выложив на страницах книги, которая сначала вышла полосами в нашей газете «Завтра». Потом Марат, как настоящий учёный, ещё раз скрупулёзно перепишет её, перепроверив и уточнив все факты, и книга выдержит несколько переизданий.

Марат жил буквально на износ! На одном дыхании, так, словно знал, как мало ему будет отпущено жизни. Всего пятьдесят девять лет. Мало для нас — тех кто был с ним, кто был с ним знаком, для кого он был товарищем, другом, близким и родным человеком… А в своей вселенной — Марат прожил невероятно огромную жизнь, даже не одну, а несколько жизней!

Он успел так много, что просто трудно поверить, что всё сделанное им, сделано одним человеком.

Мусин-учёный: десятки научных работ, уникальных методик, научные степени, преподавание, научное руководство — целая школа учеников и последователей.

Мусин-политолог, политик: консультирование, проведение избирательных компаний, работа в крупнейших политконсалтинговых структурах.

Мусин-солдат: Октябрь 1993 года, Абхазия, «горячие точки»…

Мусин-писатель: изданные книги, сотни публикаций…

Мусин — журналист, репортёр… Созданное им агентство ANNA-News за считанные месяцы стало одним из главных «ньюсмейкеров» войны в Сирии, а затем — в Донбассе. Именно его видео этой войны облетели буквально весь мир! Его оружием была правда. Марат категорически выступал против любых поставочных съемок — корреспонденты «Анна-Ньюс» всегда снимали только то, что происходило в реальном времени сейчас и сегодня, сию минуту.

Марат был негромким. Никогда не хвастался своими успехами, хотя добился очень многого и в науке, и в политике, и в журналистике. Выпускник мехмата Московского государственного университета, он с 1980 года продолжил там же учёбу в качестве аспиранта и осенью 1987-го защитил кандидатскую диссертацию. Потом были годы работы в науке, докторская диссертация, профессорское звание МГУ, заведывание кафедрой менеджмента в Российском торгово-экономическом госуниверситете. Им были в своё время разработаны уникальные методы, используемые в управлении и исследовании теневой хозяйственной деятельности.

Марат всегда был чуть в стороне, словно между ним и остальными лежала какая-то невидимая черта. Человеку мало с ним знакомому мог показаться суровым — его цепкие тёмные глаза буквально буравили собеседника. Бросалась в глаза его постоянная собранность, какая-то внутренняя пружинистость. Но стоило ему улыбнуться, и вся его неприступность летела в тартарары! Марат умел дружить, был преданным и надёжным другом. Не перечесть людей, которым на моей памяти он помог и в чьей судьбе поучаствовал. Их много. Очень много. И его не нужно было просить о помощи, узнав о том, что кому-то трудно. Он сам звонил и предлагал её.

За мужество и профессионализм Марат Мусин был награждён орденом Мужества. И эта боевая награда полностью ему соответствовала. Он никогда не думал об опасности — ни в Сирии в апреле 2018-го , ни в Луганске и Донецке в июле и августе 2014-го. Его бесстрашию поражались даже опытные бойцы. Чтобы снять сюжет, добраться до самой сути он шёл в самые опасные точки, в передовые окопы, где под огнём писал свои репортажи. Совсем недавно Марат вернулся из Сирии, где вместе с нашей военной полицией входил в города, освобождённые от боевиков.

Марат, мы помним тебя!

Источник: nstarikov.ru