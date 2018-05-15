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Почему люди уходят. Андрей Иванов

18:02. 15 мая 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

Лучшая мотивация – человечное отношение

Общественный деятель, автор книги «Антименеджмент: организации будущего» Андрей Иванов комментирует результаты исследования рекрутинговой компании Hays согласно которому, персонал российских компаний мотивирует «достойное денежное вознаграждение», а демотивирует «некомпетентный управленческий состав».

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