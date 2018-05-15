Почему люди уходят. Андрей Иванов
Лучшая мотивация – человечное отношение
Общественный деятель, автор книги «Антименеджмент: организации будущего» Андрей Иванов комментирует результаты исследования рекрутинговой компании Hays согласно которому, персонал российских компаний мотивирует «достойное денежное вознаграждение», а демотивирует «некомпетентный управленческий состав».==========================================================================
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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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