Ностальгия по советской квартплате

Итак, даже самые оголтелые противники советского строя не могут отрицать, что тогда, о чём сегодня обычный человек не может и мечтать: были возможности для личностного развития человека. Из любого социального слоя.



Но было ещё и огромное отличие чисто материального свойства: крайне низкие квартплата и расходы по ЖКХ.

Итак, немного статистики на тему квартплаты в СССР.



Сегодня ничто не дорожает так быстро, как квартплата. Но зачем вообще мы её платим? Ведь очевидно, что никакого улучшения качества услуг ЖКХ повышение квартплаты не даёт; скорее наоборот. И разве отсутствие квартплаты это миф или какое-то неслыханное революционное новшество? В период с 1918 по 1922 годы в нашей стране квартплаты не было совсем…

Большевики правильно понимали теорию хозяйствования. Если в государстве один собственник – государство, у которого все и работают, в том числе и работники ЖКХ, то необходимость в квартплате отпадает. Зачем создавать себе дополнительную работу: платить зарплату, а потом часть её забирать и направлять работникам ЖКХ. Эта работа явно лишняя.

В 1922 г. в связи с началом новой экономической политики (НЭП) взимание квартплаты было возобновлено постановлением Совнаркома РСФСР от 20 апреля 1922 г. В новых условиях квартплата, по сути, стала вынужденной гримасой НЭПа, ведь кроме государства появилась масса других собственников.

Квартплата была в тот период резко дифференцирована: нэпманы платили по высшей ставке, а многие другие категории населения (пенсионеры, безработные и пр.) – по минимальной ставке или вовсе освобождались от квартплаты.

В 1928 г. постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 января 1928 г. в СССР была введена единая система взимания квартплаты, в принципе сохранившаяся до начала перестройки. То есть, с окончанием НЭПа система оплаты за услуги ЖКХ была оставлена, скорее по инерции, но она была рассчитана на трудящихся и их доходы.

За вспомогательные помещения (кухни, коридоры, ванные и т.п.) плата не взималась, а за комнаты, не соответствующие нормативным условиям, ставка квартплаты снижалась.

В СССР доля квартплаты в семейных бюджетах была очень низкой и со временем снижалась.



В 1931 г. она составляла 5,8%, а в 80-е годы всего 2-3%. Такие данные показывают, что в СССР уже тогда были созданы все материальные предпосылки для окончательной отмены квартплаты.

Но вместо того, чтобы окончательно исчезнуть, после развала СССР квартплата намного выросла в результате победы «рыночной» идеологии.

“Конституция СССР закрепляет одно из важнейших прав человека – право на жилище. .. Квартплата в СССР составляет в среднем 1% семейного бюджета, а вместе с расходами на коммунальные услуги – около 4%. Эта статья расходов не увеличивается”.

Родственник на днях приходит, кладет на стол бумажку:



- Перебрали старые бумаги тещи, вот – нашлось. Может, тебе интересно будет….

Посмотрел — аккуратный прямоугольничек бумаги из тетради в клеточку. На нем шариковой ручкой:

1. Квартплата – 2,71 – 2,26 руб.

2. Отопление – 2,08 – 1,54 руб.

3. Вода и канализ. – 1,28 – 0,64 руб.

4. Свет в подв. – 10 коп.

5. Газ – 2,32 – 1,16 руб.

6. Телеантенна – 15 коп.

7. Радиоточка – 50 коп.

8. Телефон – 2,50 руб.

Ниже подбито «Итого» – туда-сюда = две бутылки водки по советским ценам.

А я иногда вспоминаю, как несколько лет назад один мой ровесник горячился и меня допытывал:

- Помнишь, сколько за квартиру платил, нет? И я не помню! А знаешь, почему? Да мы за неё никогда и не платили, жена шла в магазин за хлебом, заодно и за квартиру заплатит, а что там платить?! Копейки!



Посмотрим, в какой пропорции по отношению к заработкам была в СССР квартплата и сравним с пропорциями сегодняшними.

Вот несколько ответов, сколько люди платили в СССР, в те самые восьмидесятые годы:

- Квартплата вместе с электричеством? Да так мало платили, точно и не помню. Для семейных денег оставалось незаметно.

- Наша семья была сельскими учителями, а сельские учителя тогда освобождались от квартплаты. Мы платили за одно электричество, и то со скидкой.

- Зарплата была около 300 рублей, квартплата около 5 рублей, говорю про 1986 год.

- Платил восемь рублей с копейками, зарабатывал 145 рублей. Квартплата на семью не давила обузой.

- Моя зарплата 349 рублей, платил за 2-х комнатную квартиру от 7 до 12 рублей. Вместе с электричеством.

- Барахла в магазинах и жестянок на колёсах по улицам так много в СССР не было. Зато квартиры работающим выделялись бесплатно. Квартира для семьи любое барахло перетянет. Молодым семьям сегодня квартиру не получить, если родители не наворуют и им не купят. Честным трудом квартиру не заработать.

При таких квартплатах у работающих оставались деньги на приобретение домашнего имущества, на поездки к родственникам по всей стране, на санатории и заграничные турпутёвки.

Что такое пять рублей от трёхсот? Процента полтора?

А для сельских учителей – полное освобождение от квартплаты?

Посмотрим, что же сейчас.

Никакого освобождения от квартплаты ни для кого в Украине нет.

В городах Украины уже не редкость, когда квартплата превышает совокупную зарплату всей семьи и власти продолжают проводить декомунизацию…



Плата за электроэнергию и газ вырастет в этом году на Украине в среднем еще на 35–40%. Правительство Украины выполняет условия МВФ, который потребовал привести тарифы к экономически обоснованному уровню и прекратить дотации государственных монополистов. Каждый третий житель страны вынужден оформить субсидию, остальные — потуже затянуть пояса. Украинцы экономят не только на покупке нового платья и пары ботинок, но и на продуктах питания.

С 1 апреля на Украине повышены цены на газ для населения и ТЭЦ с 3600 до 5500 грн за тысячу кубометров (с НДС). Попутно введена так называемая абонентская плата за подключение к сетям, ее размер для владельцев газовой плиты составит 17 грн, а плиты и котла — 29 грн в месяц.

Глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк подсчитал, что текущее повышение привело к росту цен на отопление примерно на 80%. Но в полной мере украинцы смогут ощутить его лишь осенью 2016 года: в середине апреля на Украине традиционно завершается отопительный сезон.

Также в апреле жители страны были вынуждены заплатить за электроэнергию на четверть больше по сравнению с мартом (повышение введено с 1 марта). При потреблении до 100 кВтч в месяц размер тарифа составляет 0,57 грн за 1 кВтч; за все, что выше, нужно платить по 0,99 грн за 1 кВтч.

Растущие тарифы уже отразились на платежках. Например, если в 2014 году среднестатистический киевлянин платил за коммунальные услуги для однокомнатной квартиры примерно 500 грн, то сейчас — 1,5 тыс. грн в месяц.

Коммунальные услуги на Украине дорожают с прошлого года, что является требованием МВФ. Одно из главных условий фонда при оказании помощи — привести размер тарифов к экономически обоснованному уровню, что позволит постепенно отказаться от дотаций государственных монополий и сократить дефицит бюджета.

Украинцы, получив платежки с новыми тарифами, массово отправились оформлять субсидию.

Финансовая нагрузка на оставшихся потребителей существенно возросла. Согласно опросу Международного кадрового портала hh.ua, за последние полгода доход двух из пяти «белых воротничков» не изменился. Оклад повысили только каждому четвертому, а каждому шестому его, наоборот, снизили примерно на 20%. Индексация заработной платы в связи с ростом курса доллара затронула только каждого десятого украинца. Как результат, потребители стали больше экономить. В ближайший год ситуация лишь ухудшится.

Источник: nashaplaneta.su