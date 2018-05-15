Крымский мост – 27 месяцев строительства за 3 минуты
11:44. 15 мая 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Эпичное видео строительства Крымского моста за 3 минуты – с начала строительства вплоть до сегодняшнего дня, когда он будет открыт.
Первым проинпектировал мост кот Мостик.
Для грядущего открытия уже устанавливают соответствующую аппаратуру.
Официальные мероприятия начнутся через несколько часов. Для Крыма это определенно событие исторического масштаба.
Источник: colonelcassad.livejournal.com