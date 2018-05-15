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Крымский мост – 27 месяцев строительства за 3 минуты

11:44. 15 мая 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:


Эпичное видео строительства Крымского моста за 3 минуты – с начала строительства вплоть до сегодняшнего дня, когда он будет открыт.



Первым проинпектировал мост кот Мостик.
Для грядущего открытия уже устанавливают соответствующую аппаратуру.











Официальные мероприятия начнутся через несколько часов. Для Крыма это определенно событие исторического масштаба.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, керчь, коты, крым, Крымский мост, строительство, транспорт
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