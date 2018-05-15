Как кагал обворовывает послемайданную Украину



Бюджет Украины

2013 Бюджет Украины – 45,2 млрд долл.

2015 Бюджет Украины – 24,5 млрд долл.

2016 Бюджет Украины (прогноз) – 23,8 млрд долл.

Обращаем внимание:

С 2013 по 2016 год ВВП Украины сократился со 183,3 млрд долл. до 72 млрд долл. – более чем в 2,5 раза! Эта цифра абсолютно отражает реальное положение дел.

С 2013 по 2016 год объем номинальной денежной массы (НДМ) в гривнах увеличился на 11,7% (с 909 млрд грн. до 1 трлн 016 млрд грн.).

Если же подсчитать объем реальной денежной массы (РДМ) по ее покупательной способности (в случае Украины – перевести в доллары), то состояние денежного обращения в государстве выглядит принципиально по-иному. Но именно этого дружно не хотят видеть, понимать и обсуждать ни экспертное сообщество, ни парламент, ни правительство, ни НБУ.

На самом же деле происходило не наращивание, а резкое сокращение монетарной массы.

С 2013 по 2016 год объем реальной денежной массы (пересчитанной в доллары) сократился со 113,6 млрд долл. до 39,6 млрд долл. – почти втрое.

С 2013 по 2016 год бюджет Украины по реальной покупательной способности сократится с 45,2 млрд долл. до 23,8 млрд долл. – в 1,9 раза!

Главный вывод: на сегодня потеря реальной денежной массы (РДМ) в обращении на Украине, в сравнении с 2013 годом, составляет 74 млрд долл. (1 трлн 924 млрд гр.н по курсу 26 грн/долл.). То есть, с учетом падения стоимости гривны на самом деле следует беспокоиться не о том, что власти «напечатали» дополнительно 100 млрд «пустых» гривен, а о сокращении реальных денег в обращении почти на 2 трлн грн.!

Теперь пришел черед вскрыть механизмы экспроприации Украины внешними кураторами. Здесь важно осознавать порядок цифр, а также увидеть инструменты, применяемые глобократией для отторжения и присвоения национальных ресурсов украинского государства, национального бизнеса и населения.

Первый механизм – принудительная девальвация

Установление тотального экономического господства глобократии было произведено при помощи главного инструмента – искусственного обесценивания украинской валюты. Немедленно после победы Майдана, в 2014 году, в обмен на политическое признание и предоставление кредитов от международных организаций новое самозваное руководство страны обязалось провести искусственную обвальную девальвацию гривны. Этот процесс был заранее подготовленным и спланированным. В общих чертах все проделывалось следующим образом.

По итогам 2014 года, первого года после Майдана, валюта была обесценена на 100% год к году.

По итогам 2015 года, гривна была искусственно обесценена еще на 50% год к году.

В итоге, в начале 2016 года гривна, при сопоставлении с 2013 годом, потеряла две трети своей стоимости, обвалившись почти на 70%! До конца 2016 гривна потеряла еще 10 процентов, и процесс продолжается в 2017. Это -факт. Миллионы украинцев из статуса представителей среднего класса мгновенно рухнули в бедность и даже нищету.



Объясняя подобного рода провал, монетарные власти Украины и руководство МВФ развели тяжелую демагогию, стараясь втолковать украинскому охлосу, будто сокрушительное обесценивание национальной валюты производится в интересах населения, а также во имя высокой идеи модернизации экономики Украины, которая совсем скоро, мол, встанет на европейские рельсы.



Ну и все в таком духе, вроде грядущих инвестиций, инноваций, хабов и технопарков. Однако все это были пустые слова, за которые никто не собирался и не собирается отвечать. Как говаривал старый президент, правивший до эры великой европейской интеграции, «погнали порожняк».

Зато, впрыснув в информпространство очередную порцию словесных испражнений о «европейском выборе, модернизации и реформах», монетарные власти провернули еще два обергешефта:

1. НБУ практически отказался от ведения операций на открытых рынках, которые могли бы восполнить некоторое количество реальных денег, утраченных украинской экономикой.

2. Национальный банк Украины на фоне обвального падения экономики, которое началось сразу после Майдана, принял решение резко поднять ставку рефинансирования с 6,5 до 30%.

Эти действия мотивировались будто бы острейшей необходимостью «снизить инфляцию». Что поражает? В стране, где за время независимости наплодились сотни тысяч так называемых экономистов, несуразность столь нелепого объяснения ни у кого в академическом и экспертном сообществе не вызвала удивления. А зря! Ведь по итогам 2013 года, уровень инфляции составлял всего-то… 0,5%! Зато после того, как НБУ под руководством советчиков из МВФ развернул «таргетирование инфляции», она, по итогам

2014 года, подпрыгнула в 50 (!!!) раз и составила 24,9%. И это по официальным данным. А на самом деле, не менее, чем в 100 раз.

Понятно, что пояснения НБУ о будто бы критических дисбалансах в украинской экономике и необходимости бороться с инфляцией – это фальшивка. Все мероприятия НБУ – девальвация, поднятие учетной ставки НБУ и, в итоге, зажим денежной массы – производились с другими целями, малопонятными большинству граждан.

Цели эти иные и совершенно противоположны громким декларациям элиты Майдана. Чтобы их осознать, следует детально разобраться, как же в реальности, а не на словах повлияли на украинскую экономику вышеозначенные шаги Нацбанка. Давайте во всем этом разберемся и выясним, сколько у нас с вами было выпотрошено, а также кому все это досталось.



Понятно, однако, что никаких заявленных на Майдане инвестиций, инноваций, хабов и технопарков эти меры на Украину не приманили.

Первым делом читатели должны понимать, что количество денег, находящихся в обращении в нормальных условиях, обычно пропорционально величине национальных богатств, вовлеченных в экономический оборот. Денег должно быть достаточно для обслуживания экономических сделок при существующем масштабе цен. Если денег становится меньше, чем нужно, то экономические процессы в государстве резко замедляются, а цены, из-за дороговизны кредита, растут, провоцируя инфляцию издержек.

Так вот, как только НБУ объявил о принудительной девальвации гривны и, в конце концов, поднял стоимость доллара на 200% (до 25 грн. и более), в экономике немедленно образовался обрушительный перекос. Дело в том, что все национальные богатства у нас оценены в долларах, и для их экономического обслуживания на конец 2013 года в экономике имелось гривенной массы 909 млрд, при курсе национальной валюты 8 грн. к 1 доллару.



Именно такое количество гривен в обращении было минимально(!) необходимо, чтобы украинская экономика функционировала более-менее предсказуемо, хоть и без какого-то роста, но, по крайней мере, без платежных тромбов и всплесков инфляции.



Но когда цену нацвалюты искусственно снизили втрое, то для финансового обслуживания активов, стоимость которых в долларовом эквиваленте оставалась неизменной, наличествующей гривенной массы стало резко недоставать.

То есть, номинальная денежная масса в экономике (НДМ), оставаясь уже три года практически неизменной (в пределах от 909 млрд до 1 трлн 016 млрд грн.), свою реальную стоимость потеряла втрое. В таких обстоятельствах говорят об «уменьшении реальной денежной массы» (РДМ). Именно такого рода манипуляции с курсом гривны и привели к потере реальной денежной массы 74 млрд долл США в эквиваленте. По большей части, эти деньги были благополучно выведены за рубеж и присвоены внешними управляющими структурами.

В результате этой фактически диверсии НБУ, осуществленной под прикрытием меморандума МВФ, количество гривенной массы перестало объективно отражать величину национальных богатств, вовлеченных в экономический оборот. Реальных денег в экономике Украины стало втрое меньше их минимально необходимого количества. В стране начался обвальный экономический спад, чего, по всей видимости, и добивались эмиссары кагала – глава МВФ и посол США.

У властей для выравнивания экономической ситуации была альтернатива:

1. Компенсировать выпавшую из обращения реальную гривенную массу, добившись ее фактического восстановления относительно объема национальных богатств.

2. Дожидаться, когда стоимость национальных богатств, исчисляемых в долларах, сама собою снизится пропорционально оставшейся в обращении реальной гривенной массе и экономика автоматически придет в равновесие в нижней точке падения.

Первый путь требовал от властей использовать все доступные монетарные механизмы, чтобы довести реальную денежную массу до уровня не ниже 2013 г. Именно так вели себя в похожих ситуациях Белоруссия (1994-2000 гг.), Россия (1998-1999 гг.), а также Польша (2008-2009 гг.). Безусловно, этот рецепт не является исчерпывающим. Но именно подобный шаг должен стать первым и главным, без которого все остальные шаги суть бессмысленны, если власть имела бы целью восстановление и улучшение экономической ситуации.

К сожалению, украинские власти по указанию банкирского синдиката выбрали второй путь. Девальвация кастрировала денежное обращение на Украине, а резкое увеличение учетной ставки с 6,5 до 30% вырубило кредитный мультипликатор. В результате, предпринимательское сообщество лишилось одновременно и собственных оборотных средств, и кредита в любом виде: коммерческого, потребительского и ипотечного. Хук слева и хук справа!

Это было хорошо рассчитанное тотальное блокирование экономической активности национального бизнеса – существующей и потенциальной. Национальный банк Украины и правительство намеренно сделали все, чтобы украинская экономика не просто впала в рецессию, а именно обвально рухнула! Задача, которую поставили перед элитой зарубежные спонсоры Майдана, как раз в том и состояла, чтобы дезорганизовать экономику по типу катастрофы и не дать возможности бизнес-сообществу адаптироваться к ухудшению условий.

И еще один важный нюанс. В условиях острого дефицита денег и тотального падения спроса наблюдается такой феномен, как массовое банкротство эффективно управляемых предприятий и бизнеса, ибо демонетизация и инфляция издержек «в одном флаконе» полностью нивелируют факторы рыночной состязательности в экономике.

Любое дело в государстве, будь оно хоть в частном, хоть в общественно-государственном секторе, становится нерентабельным и просто невыполнимым. Теряется смысл работы на результат, так как в обычных условиях он становится недостижимым. Работать с прибылью могут лишь проекты, которые подпитываются бюджетными деньгами, либо изначально ориентированные на криминальные или мошеннические схемы, которые будут прикрываться сверху правоохранительной силой государства.

В этих условиях решающим для выживания фактором становится фактор близости хозяйствующего субъекта к власти, которая единственно способна организовать прямое или скрытое бюджетное дотирование. Но все подобные схемы изначально ориентированы на получение коррупционной благодарности, ибо большинство тендеров в стране просто не могут не быть подставными.



В такой обстановке, когда любая транзакция производится за откат, разговоры о борьбе с коррупцией воспринимаются обществом либо как нарочитое издевательство, либо как слабоумие политического класса. Но, что еще хуже, все многочисленные репрессивные структуры, призванные бороться с воровством и откатами, вместо пресечения подкупа и казнокрадства становятся мультипликаторами мзды, порождая дополнительные поборы и отпочковывая от себя новые «антикоррупционные» структуры. И так по кругу, до бесконечности.

Второй механизм – «раскулачивание» банковской системы Украины.

Так называемая «оптимизация банков», провозглашенная НБУ с подачи синдиката, вылилась в брутальную экспроприацию денежных средств государственных организаций и хозяйствующих субъектов, сбережений граждан и залоговых активов банковской системы. Напоминаем, что в течение 2014-2016 гг. Нацбанк Украины искусственно обанкротил почти более 80 банков, и на текущий момент в стране их осталось менее 100.

Список банковских учреждений, обреченных на принудительную ликвидацию, заранее был составлен зарубежными советниками, а затем вменен НБУ и политическому руководству. Все уничтоженные банки были ничем не лучше и не хуже остальных. У каждого банка в распоряжении имелись деньги хозяйствующих субъектов, обязательства перед гражданами по возврату депозитов с процентами и залоговые активы, обеспечивающие выданные кредиты.

После того, как была проведена девальвация валюты, власти принудительно закрыли практически каждый третий банк в стране. В результате случилось следующее:

1. Граждане лишились вкладов.

2. Предприятия, бюджетные и общественные организации лишились денег на счетах.

3. Залоговые активы банков были проданы резидентам кагала по бросовым ценам с использованием мошеннических схем.

Все эти ценности были отчуждены у государственных и общественных организаций, у национального бизнеса и у граждан Украины, а затем, совершенно даром или по бросовой цене, перешли в руки иностранных кредиторов и спонсоров Майдана.

Повторим, что для осмысления масштабов ограбления Украины спонсорами Майдана следует применять универсальную формулу: все, что из украинских банков пропало, оказалось в карманах американских, израильских и европейских банкиров.



С депозитами граждан, как и с деньгами предприятий и организаций, все понятно. Их просто банально украли и присвоили. Было ваше – стало наше. А залоговые активы граждан и бизнеса были распроданы по мусорным ценам на подставных конкурсах и ушли в карманы внешних спонсоров Майдана по стандартной мошеннической схеме.

Если кто не осознает масштабов ограбления украинской банковской системы, это просто гигантская сумма! Даже если в среднем оценить потери каждого отдельного банка по минимуму – миллионов в 300 долл. США, то общие потери Украины только по банковской линии составляют 25 млрд долл. Но, скорее всего, украденная сумма в разы больше.

И еще об одном следует помнить, поминая банковскую систему Украины. Выданные банками-банкротами кредиты не пропали без вести, как это случилось с депозитами населения. Кредиты, ранее выданные гражданам, бизнесу и властям, были аккуратно перекуплены другими украинскими или зарубежными банками и снова предъявлены украинским заемщикам к оплате.



Более того, наследники банков-банкротов во многих случаях, используя юридические лазейки, добились ухудшения для заемщиков условий выплаты кредитов с процентами! И, наконец, процесс ликвидации банков, запущенный зарубежными организаторами Майдана, продолжается и далее.



Власти, в общем-то, и не скрывают замысла своих зарубежных кураторов: оставить на Украине 15-20 банков, предварительно укрупнив их за счет ликвидации и разграбления более мелких.

Цели декларируются привычные: добиться увеличения конкурентности и сделать украинские банки более привлекательными для иностранных инвестиций. Но, как мы уже научились соображать, эти цели не имеют ничего общего с устремлениями реальными.



А всамделишные намерения кагала состоят в том, чтобы сначала принудительно изъять и присвоить ценности, аккумулированные в национальной банковской системе, и убрать из отрасли резидентов, а затем поставить банковскую сферу Украины под полный и легитимный контроль транснационального банкирского синдиката.



Повторяем: задача украинских властей и их внешних управляющих состоит не в том, чтобы просто вытеснить туземных конкурентов из банковской отрасли Украины, а в том, чтобы предварительно, перед тем, как вытеснить, украсть и присвоить все ценности, там сосредоточенные. Именно это подтвердило супермошенничество, организованное НБУ, Кабмином и МВФ по национализации «ПриватБанка».

Сначала банк был разграблен владельцами с нанесением убытков почти на 10 млрд долл. А затем, будто бы по настоянию МВФ, украинское правительство погасило воровские убытки «ПриватБанка» за счет казны и национализировало его.

Следующим шагом аферы должно стать объединение двух госбанков – «ПриватБанка» и «Ощадбанка» – с целью сделать будущий супербанк самым крупным на Украине.

Ну, а в завершение будет проведена «прозрачная» приватизация учреждения в пользу одного из транснациональных банков.

Прямые убытки Украины в итоге этой аферы составят не менее 15 млрд долл.

Ну, и не следует забывать, что Украина полностью лишится даже теоретической возможности хоть как-то регулировать собственную банковскую систему по причине ее полного отсутствия!

Третий механизм потрошения – искусственное снижение стоимости национальных активов.

Этот план выглядит чуть более сложным в исполнении, а потому и менее очевидным для противодействия ему со стороны общества и государства. Тем более, что современная экономическая мысль в демократической европейской Украине сформирована именно теми странами, которые сегодня возглавляют разграбление и экономическое убийство Украины. Естественно, что ни элита Майдана, ни внешние кураторы элиты Майдана не заинтересованы, чтобы акцентировать внимание на этом вопросе. Умерла – так умерла!

Но нашим читателям крайне важно понимать, что в результате девальвации и сокращения денежной массы резко активизировала свою деградацию структура украинского хозяйственного комплекса. Об этом ярко свидетельствуют приведенные цифры изменений в его секторальных пропорциях.

Но это еще не все. Важно понимать, что в результате девальвации и сокращения реальной денежной массы резко активизировала свою деградацию структура украинского хозяйственного комплекса. Объем производства в реальном секторе «падает вниз стремительным домкратом» как в абсолютном измерении, так и в относительном, опережая темпы сокращения сферы услуг.

В 2013 году реальный сектор в ВВП занимал 42%, а услуги – 58%.

В 2015 году реальный сектор в ВВП уже 37,7%, а услуги – 62,3%.

В 2013 году, когда Украина произвела номинальный ВВП в размере 183 млрд 300 млн долл., структура экономики по секторам была следующей:

• сельское хозяйство – 10% (18 млрд 300 млн долл.)

• промышленность – 32% (58 млрд 650 млн долл.)

• сфера услуг – 58% (106 млрд 300 млн долл.).

В 2015 году, кроме того, что ВВП упал до 90 млрд 600 млн долл. (более чем вдвое), так еще и экономическая структура стала гораздо хуже:

• сельское хозяйство – 13,3% (12 млрд долл.)

• промышленность – 24,4% (22 млрд 100 млн долл.)

• сфера услуг – 62,3% (56 млрд 800 млн долл.). В сухом остатке:

Сельскохозяйственная отрасль произвела конечной продукции в год на 6 млрд долл. меньше:

• в 2013 году – на 18 млрд 300 млн долл.;

• в 2015 году – на 12 млрд долл. Промышленная отрасль произвела за год конечной

продукции меньше на 36 млрд 550 млн долл.:

• в 2013 году – на 58 млрд 650 млн долл.;

• в 2015 году – на 22 млрд 100 млн долл.

В отрасли услуг в 2015 году было продано сервисов почти на 50 млрд долл. меньше (по сравнению с 2013 г.):

• в 2013 году – 106 млрд 300 млн долл.;

• в 2015 году – 56 млрд 800 млн долл.

Кроме того, в результате комплекса откровенно безумных внешнеполитических шагов украинское правительство добилось сокращения экспорта из Украины на 30 млрд долл. При этом экспорт в страны СНГ был сокращен на 16,5 млрд долл. принудительно, а экспорт в ЕС компенсаторно не вырос, как обещалось, а сократился на 4,3 млрд долл.

Экспорт товаров и услуг с Украины (млрд долл.)

2013 77,55

В СНГ 27,88

В ЕС 20,94

2015 47,85

В СНГ 11,34

В ЕС 16,62

Хуже того, сегодня в украинской экономике сложилась такая обстановка, что предприятия, из-за ужасающего дефицита реальной денежной массы, даже получая выгодные экспортные заказы, не имеют возможности взять гривневый кредит и профинансировать выпуск требуемой продукции.

Размер годового сокращения ВВП-2016 на 111 млрд долл. к 2013 году указывает на тот факт, что из экономического оборота на Украине, пока еще временно, выведено средств производства (заводов, фабрик, торговых и офисных центров, рудников, транспортных средств, цистерн с ГСМ, эшелонов с углем, свиноферм, кафе, ресторанов, магазинов и т. д.) не менее чем на 250 млрд долл.

О чем вообще нам говорят эти цифры? Эти цифры вопиют о том, чего не хотят или не могут понять представители украинской власти и ее экспертная обслуга. Тем более, происходящего не осознают рядовые граждане, так как им об этом вообще ничего не известно.

Что означает недобор в сельском хозяйстве продукции на 6 млрд долл.? Это значит, что остались незасеянными сотни тысяч гектаров, а урожай не убран, в помещениях свиноферм не откармливались сотни тысяч поросят, а в коровниках и на птицефермах пустовали миллионы мест. Естественно, для обслуживания этих пустых мест, а также для того, чтобы не сеять на сотнях тысяч гектаров, не требовались люди, которые были уволены, не требовались солярка, транспорт, электроэнергия. Во всем этом не было нужды и для сбора урожая.

Та же картина наблюдалась и на промышленных предприятиях. Для не произведенной на 36 млрд долл. продукции в 2016 году не нужны были цеха, станки, люди, транспорт, электроэнергия и ГСМ.

Для непроизводства в 2016 году услуг на 50 млрд долл. по сравнению с 2013 годом не потребовались специалисты, офисы, кондиционеры, автомобили, компьютеры, торговые площади, торговое и ресторанное оборудование.

Продукцию, которую не произвели, не требовалось продавать и везти заказчикам. А потому уменьшилась нужда в продавцах и перевозчиках.

Если привнести в наши рассуждения некую научность, то можно смело утверждать, что после трехлетнего реформирования украинской экономики по лекалам МВФ под руководством посла США потребность Украины в производительных силах резко уменьшилась. Напомним читателям из политэкономии:

Производительные силы – совокупность средств производства и людей, занятых в производстве, система субъективных (человек) и вещественных элементов, осуществляющих «обмен веществ» между человеком и природой в процессе общественного производства. Так вот, в национальной экономике в 2016 году остановились заводы, пустуют офисные и торговые центры, вполсилы торгуют ритейлеры, а девелоперы пошли по миру с протянутой рукой. Бездействуют кафе и рестораны, рекламные агентства и турфирмы, перевозчики и строители,

не вовлекая тем самым в экономический оборот основного капитала на 250 млрд долл. по сравнению с 2013 годом! И это при том, что приток прямых зарубежных инвестиций в Украину на экономическом пике в 2013 составил… аж 5,6 млрд долл.! Для нынешней украинской элиты все еще непонятно, что инвестиции приходят не туда, где для них создан какой-то климат, а туда, где имеется живой денежный спрос и существует реальная надежда вернуть вложенные средства с прибылью.

Спрос стоит в фундаменте экономического роста, однако спрос никогда не бывает достаточным при дефиците денег.

Но ведь все надежды правительства в экономике (и вчера, и сегодня) основаны на единственном, ничем не обоснованном допущении: будто «к нам придут иностранные инвесторы, вложат деньги», и все само собою начнет работать, и жизнь наладится.

То есть, логика правительства такая: заморозить (угробить) воплощенного национального капитала на 250 млрд долл., чтобы на его место могли прийти абсолютно эфемерные, как оказалось, иностранные инвестиции и 50 лет восполняли утраты собственных средств производства? Но они так и не пришли!

Масштабы инвестиционных потерь, понесенные экономикой Украины за последние 3 года, станут яснее на сравнительном примере. Так, в 2012 году стоимость строительства (инвестиции) металлургического комбината в китайской провинции Гуанси, по мощности равного «Криворожстали», составила 30 млрд долл.! А Украина на сегодня не использует (лишилась) средств производства, из ранее существовавших, на 250 млрд долл. (8 «Криворожсталей»).

Но, повторяем: реальные, не спекулятивные иностранные капиталовложения в Украину так и не пришли и в ближайшие годы приходить не начнут. К несчастью, этим список неприятностей для Украины не исчерпывается.

Первое. Сокращение денежной массы и последовавшее падение спроса привели к тому, что повсеместно упала стоимость бизнес-активов, а также залоговых стоимостей (вроде земли и недвижимости), которые уже неспособны гарантировать банковской системе ранее выданные кредиты. В сухом остатке – и владельцы крупнейших состояний, и среднее сословие, и простые граждане Украины – стали намного беднее. Кроме того, владельцы главных украинских холдингов фактически потеряли свои заложенные акции в пользу иностранных банков-кредиторов по многократно более низкой цене, да еще и остались должны ростовщикам гигантские суммы по ранее не возвращенным кредитам.

Второе. В настоящий момент производственные и инфраструктурные мощности на 250 млрд долл. лишь простаивают. Но через 2-3 года они уже будут полностью потеряны для украинской экономики вследствие их ликвидации и саморазрушения. И если сегодня имеются все возможности достаточно быстро добиться экономического восстановления, лишь загрузив простаивающие производства, то через пару лет такой возможности уже не будет по причине исчезновения этих производств.

Напоминаем, что официальная версия украинских властей и МВФ звучит так: мы проводим трудные реформы, ибо желаем побороть инфляцию и создать условия для притока иностранных инвестиций, которые должны обеспечить рост экономики.

Но на самом деле итоги правительственных усилий вылились в скандальный провал вселенского масштаба:

1. Если приток прямых иностранных инвестиций в 2013 году составил 5,67 млрд долл., то уже в 2014 году, после объявления принудительной девальвации гривны, иностранцы изъяли из акционерного капитала на Украине 12,25 млрд долл.!

2. Инфляция в 2014 официально увеличилась в 50 раз – с 0,5% в 2013 году до 24,9%!

3. Падение ВВП Украины только в 2014 году в пересчете на доллары составило 51,5 млрд долл. – 29% по сравнению с 2013 (со 183,3 до 131,8 млрд долл.).

4. В 2015 году экономика просела. По сравнению с 2013 уже на 92,7 млрд долл. (до 90,6 млрд).

5. Динамика 2016 года указывает на то, что ВВП Украины не доберет, как минимум, 100-111 млрд долл. США (в сравнении с 2013 г.).

6. Из украинской экономики в пользу кагала выведено 74 млрд долл. путем сокращения реальной денежной массы с 113 млрд до 39 млрд.

7. Прямое разграбление и искусственно инспирированное извне банкротство украинских банков привели к хищениям в пользу кагала еще не менее 35 млрд долл.

Зная это, можно более-менее корректно подсчитать спровоцированные синдикатом потери украинской экономики.

Во-первых, начнем с того, что Украина прямо лишилась части денежной массы. Если в 2013 году реальная денежная масса, в пересчете на доллары, составляла 113,6 млрд, то в 2016 году она составляет всего 39,6 млрд долл. Только прямая экспроприация денег из экономики Украины, по их покупательной способности, составила 74 млрд долл!

Во-вторых, Украина в 2014 – 2016 годах потеряет лишь из-за недопроизводства ВВП (по сравнению с 2013 годом) 255 млрд долл!

В-третьих, из банковской системы просто-напросто украдено не менее 35 млрд долл, принадлежащих украинскому государству, бизнесу и гражданам.

Отмечая в 2017 году трехлетие Майдана, его организаторы могут смело рапортовать, что сделали Украину и ее народ беднее на 364 млрд долл.: 255 (от недобора по ВВП) + 74 (от сокращения РДМ) + 35 (из-за разграбления банков)!

А ведь еще страна понесла существенные потери от падения на порядок капитализации национального бизнеса, который на корню и за бесценок скупается зарубежными агентами кагала. Потери эти чудовищны и исчисляются сотнями млрд долл. Но узнаем мы об этом не сегодня, а лишь в будущем, когда уже и сделать-то ничего будет невозможно.

Если вспомнить, что в стране сегодня официально числятся 42,9 млн жителей, то потери каждого из них из-за перехода Украины под внешнее управление только за три последних года составляют на душу населения 8,5 тыс. долл. США! Каждая украинская семья, состоящая из 4 человек, по случаю «евроинтеграции» стала в среднем беднее на 34 тысячи долларов США!

Эта просто вопиющая сумма потерь указывает на абсолютно неприкрытое экономическое убиение государства с самой печальной политической и гуманитарной перспективой для его населения.

Подводя итог этой главы, мы должны сделать для себя крайне неутешительный вывод: лишь за 3 последних года украинский народ лишился в пользу наднационального банкирско-криминального синдиката совокупных материальных богатств не менее чем на 364 миллиарда долларов.

А теперь спросите себя: реально ли силой народных низов противостоять криминальной системе всемирного масштаба, которая без малейшего напряжения выпотрошила из формально суверенной Украины 364 млрд долл.? Да так выпотрошила, что страна еще и осталась должна кагалу вдвое больше, чем до того!

На Украине от аферы с Майданом и «евроинтеграцией» проиграли практически все – и рядовое население, и высокостатусная элита. Но почему так получается, что вообще никто не подает голоса протеста против кагал-интернационала? Вот в чем вопрос! Ответ на него мы получим, если только сможем разобраться, каким способом наднациональный синдикат контролирует украинскую элиту, руками которой и производится потрошение собственной страны.



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Это отрывок из книги А. Голуба и Р. Василишина „Как украсть триллион”.