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Фонд Сороса выгнали из Венгрии

12:50. 15 мая 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:


Фонд Сороса прекращает свою работу в Венгрии ввиду "репрессивной политики властей".

Будапешт уже года 3 поддавливал Сороса, как путем юридических ограничений, так и путем кампании дискредитации фонда в СМИ. Несмотря на контрмеры и обструкцию венгерского правительства в связанной с Соросом прессе, "продуктивная" работа фонда в последний год практически сошла на нет, так как Орбан и Ко продолжали последовательно давить на Сороса. Венгерские власти особо и не скрывали, что рассматривают фонд Сороса как подрывную организацию деятельность которой должна быть пресечена, что судя по всему и было достигнуто. Среди основных обвинений в адрес Сороса являлись – поддержка свержения законных правительств (тут Соросу припоминали недавнюю роль фонда в деле смены правительства в Словакии ) и поощрение радикальной миграционной политики, против которой выступает действующее правительство Венгрии. Не имея возможности напрямую выгнать фонд Сороса из страны, венгры пошли по пути создания максимально некомфортных условий для деятельности фонда Сороса на территории Венгрии, избежав возможных окриков из Брюсселя за преследование "демократических организаций". Собственно, даже не удивляет, что Венгрия в американской прессе связанной с Соросом прочно входит в список стран "притесняющих демократию", наряду с Россией, Китаей, Турцией и "прочими нехорошими" странами. После цепи "цветных революций" в СНГ и  Aрабской весны, иллюзий на тему деятельности подобных организаций быть не должно.

В России, фонд Сороса (как и целый ряд других фондов связанных с США) уже достаточно давно признан нежелательной организацией, которую прямо увязывают с ведением подрывной деятельности в интересах США.
При этом ряд достаточно сомнительных НКО связанных со странами НАТО все еще продолжают свою деятельность на территории России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: будапешт, венгрия, подрывная деятельность, фонд сороса
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