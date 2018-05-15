Концептуал СМИ По книге ВП СССР

Коллеги!

Представляем вашему вниманию фильм “Школа”, созданный на основе книги ВП СССР “Нам нужна иная школа”.

Купить книгу можно в Издательстве “Концептуал”.

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Почти каждый может вспомнить, как он, — тогда ещё подросток, — сидит на уроке в школе, а учитель несёт вздор, который ни уму, ни сердцу.



И вздор есть вздор вне зависимости от того, несёт его учитель “вдох-но-венно” и самозабвенно либо делает это осознанно — цинично или с унылым “лицом”, но одинаково вопреки чести и совести потому, что он держится за школу и за профессию как за привычный для него источник дохода и средство поддержания своего какого ни на есть «социального статуса».



И в душе подростка встаёт протест, его с души воротит от этого учебного курса. И даже, если он способен рассказать учителю всё «как надо», чтобы получить оценку «отлично», то всё равно очень часто он оказывается в конфликте с учителем, который не может стерпеть, чтобы в классе был ученик, который чует, что учитель фальшивит, а тем более достоверно это знает.

https://skies.land/filmy

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