День демаршей

1. Турция потребовала от посла Израиля покинуть территорию страны. Своего посла Турция заблаговременно отозвала.2. Израиль потребовал от турецкого консула в Иерусалиме покинуть территорию страны. Раз нет посла, пришлось выгонять консула.3. Палестина отозвала посла из США. С посреднической ролью США на Ближнем Востоке покончено. Десятилетия усилий выброшены в мусорку.4. Бельгия отозвала своего посла из Израиля и потребовала международного расследования совершенных убийств.5. Ирландия отозвала своего посла из Израиля. Причины те же, что и у Бельгии, Турции, ЮАР.6. Швеция назвала Израиль оккупирующей державой и возложила на него ответственность за безопасность палестинцев.7. Саудовская Аравия отказалась признавать перенос посольства США в Иерусалим, но сомнительно, чтобы кто-то поверил в антиамериканскую и антиизраильскую линию нынешнего режима в Эр-Рияде.8. КНДР отменила саммит с Южной Кореей и пригрозила отменить переговоры с США, если США будут продолжать хамски высказываться о Ким Чен Ыне и Северной Корее. Формальным поводом стали очередные учения США и Южной Кореи.9. Посол Украины в Израиле не пришел на открытие посольства США в Иерусалиме, несмотря на направленное приглашение. "Но был один, который не пришел".10. Сирийские боевики на переговорах в Астане заявили, что Россия, Иран и Турция могут договариваться где угодно, но они хотят договариваться о мире только в Астане, несмотря на то, что США хотят проводить переговоры в Женеве. США боевикам не нужны, им лучше под крылом у "друга Реджепа".

Источник: colonelcassad.livejournal.com