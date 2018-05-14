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Жириновский о евреях . Два против одного часть 1

21:22. 14 мая 2018 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:

РФ должна стать базой евреев.Евреям нужна Моссковская еврейская республика от Питера до Урала. - https://pandoraopen.ru/2018-05-14/zhirinovskij-o-planax-evreev-v-rossii/
 

Жирик иногда говорит правду.

Часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=rnOlrB9EHks

Источник: www.youtube.com

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