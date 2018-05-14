Верный ППШ. История самого узнаваемого оружия Великой Отечественной

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Наряду с танком Т-34, штурмовиком Ил-2, установкой «Катюша», пистолет-пулемет ППШ стал одним из самых узнаваемых символов Великой Победы.



Его появление на вооружении Красной Армии было вызвано изменением самой сути боевых действий — если до начала Второй мировой войны основной упор делался на огонь из винтовок, то первые же сражения нового конфликта показали, что ключевым фактором в столкновении стрелковых частей является скорострельность личного оружия при ведении огня на дистанции от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Во время войны с Финляндией 1939/1940 годов стало очевидно, что РККА остро нуждается в подобном типе оружия. Главными требованиями к нему были надежность и возможность массового производства.

Наркомат вооружения в 1940 году дал техническое задание оружейникам на создание пистолета-пулемёта, близкого или превосходящего по тактико-техническим характеристикам уже существующий пистолет-пулемёт Дегтярева, но более технологичного и адаптированного к массовому производству.

Видео: Предоставлено Калашников.Медиа

Простой, надежный и дешевый

Осенью 1940 году конкурс проектов завершился победой пистолета-пулемета конструкции Георгия Шпагина. Конструктору удалось не только обеспечить требуемый уровень надежности, но и максимально упростить процесс его производства. Впервые в отечественном стрелковом оружии почти все металлические детали изготавливались методом штамповки, а деревянные — имели простую конфигурацию. Это позволяло в условиях военного времени производить пистолеты-пулеметы даже силами низкоквалифицированных рабочих, что имело огромное значение при массовой мобилизации в армию мужского населения.

Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) под патрон 7,62×25 мм (такой же, как у пистолета ТТ) был принят на вооружение в декабре 1940 года. Однако в первые месяцы Великой Отечественной войны в частях Красной Армии этого оружия очень мало. Массовое производство ППШ было начато на предприятии в подмосковном Загорске в июле 1941 года, но вскоре завод пришлось эвакуировать. На новом месте, в Вятский Полянах Кировской области, завод заработал в ноябре 1941 года. До конца 1941 года в действующую армию были направлены всего 90 000 ППШ. А уже в 1942 году было выпущено и поставлено в войска 1 500 000 пистолетов-пулеметов. Всего же за все время было произведено около 6 000 000 ППШ.

«Дубина» народной войны

Уже к середине войны пистолет-пулемет Шпагина стал самым узнаваемым оружием солдат Красной Армии.

Как и у всякого оружия, у ППШ были не только достоинства, но и недостатки. К последним, в первую очередь, относились большие габариты и масса, что значительно затрудняло применение этого оружия в условиях узких окопов и тесных помещений в городских боях, а также разведчиками, десантниками и экипажами боевых машин. Неудобный в переноске и снаряжении дисковый магазин также со временем уступил место гораздо более простому и надежному коробчатому, на 35 патронов.

В то же время большая масса оружия давала преимущество, на которое не рассчитывал даже сам конструктор ППШ — советские солдаты в рукопашных схватках использовали пистолет-пулемет как дубину, с успехом разбивая им головы гитлеровцев.

ППШ использовали и против американцев

Вскоре после войны на смену ППШ в Советской армии пришел более совершенный автомат Калашникова. В то же время ППШ продолжал по советской лицензии выпускаться в Венгрии, Китае, Румынии, он массово применялся в годы войн в Корее и во Вьетнаме. Да и позднее ППШ использовался нерегулярными формированиями в локальных конфликтах в различных «горячих точках» планеты вплоть до конца XX века.

Георгий Семенович Шпагин, создатель ППШ, в 1941 году был удостоен за свою разработку Сталинской премии. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru