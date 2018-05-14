Усовершенствованные методы допроса
21:53. 14 мая 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговоерн, которого силой вытащили https://colonelcassad.livejournal.com/4180136.html с сенатских слушаний по поводу утверждения Джина Гаспел директором ЦРУ, поделился кое-какими подробностями с заседания.
Пытки не работают. Самое печальное, по моему опыту, состоит в том, что большинство американцев считают, что пытки работают. Это Голливуд. Это телевидение. Это с большой помощью со стороны ЦРУ. ОК? Это не работает. Начальник армейской разведки, в тот же день, когда Джордж Буш рекламировал преимущества и эффективность расширенных методов допроса, генерал Джон Киммонс встал перед прессой в Пентагоне за час до этого и Джон Киммонс сказал: «Никакой надежный результат никогда не приходил из суровых методов допроса. История это показывает, как и опыт последних пяти лет, прошедшие тяжелые годы, также демонстрируют это ». Конец цитаты. Последние пять лет, 2006 минус 5. 2001, когда такие люди, как Джина Хаспел и ее люди руководили этой программой.
Позвольте мне уточнить еще один момент. «Усовершенствованные методы допроса» – это прямой перевод «verscharfte vernehmung». ОК? Откуда мне это удалось получить? Из справочника гестапо. Я могу показать это вам. Это заголовок главы, посвященный verscharfte vernehmung, расширенным методам допроса. Большинство из них фигурируют в списке справочника гестапо и его перечне методов. Знаете, было бы полезно, если бы эти люди знали что-то об истории. По крайней мере, они использовали бы другую терминологию. Это то, что использовали нацисты. Это то, что использовало гестапо. И это то, что использовали наши тайные тюрьмы.
И Джина Хаспел руководила пытками утоплением в аль-Нашири. И мы можем доказать, что все это знают. Но она не хотела дать прямой ответ на это, когда ее спросила сенатор Уйден, потому что она задним числом засекретила эту информацию. Она могла говорить об этом только на закрытой сессии. Я имею в виду, какая же это страна, которая проводит такое открытое слушание, якобы "открытое слушание". Время Уйдена истекло. Но вы ожидали, что Ричард Берр, председатель, сейчас скажет, мисс Гаспел, это простой вопрос. Ты знаешь ответ. Мы знаем ответ. Американский народ должен услышать ответ. Так вы наблюдали за пытками утоплением и, что еще хуже, участвовали в этом, скажем в, аль-Нашири в Таиланде? И она должна была сказать, ну, да, сэр, я это сделала.
Тогда американский народ знал бы, что это тот человек, которого президент, который думает о пытках, что еще хуже, хочет возобновить эту практику, выбрал главой ЦРУ. И она говорит, ну, нет, теперь мы будем делать моральные вещи. И они говорят, хорошо, если президент прикажет вам это сделать? О, он никогда не прикажет мне … Знаешь, он просто не разбирается. И американский народ лишен настоящей информации здесь. И вот что заставило меня попытаться прояснить ситуацию. И я закончил только половину предложения, прежде чем вы увидели этих четырех джентльменов из людей безопасности, которые, по-видимому, не слышали, чтобы председатель сказал: «Посмотрите, если вам есть что сказать, быстро скажите, а затем уйдите". Ну, я собирался уйти, но мне помогли уйти. Скажем так.
Полностью здесь https://therealnews.com/stories/ray-mcgovern-gina-haspel-supervised-nazi-era-interrogation-techniques-pt-1-2
Насчет упомянутой Макговерном фразы, прямо копирующей терминологию Гестапо.
Фраза «Verschärfte Vernehmung» является немецким термином для «расширенного допроса». Другие переводы включают «усиленный допрос» или «резкий допрос». Эта фраза, которая, по-видимому, была придумана в 1937 году, чтобы описать форму пытки, которая не оставила бы никаких следов, и, следовательно, позволяла избежать проблем, которые довоенные фашистские чиновники испытывали, поскольку их раненые жертвы пыток оказались в суде. Методы, как вы можете видеть выше, неотличимы от тех, которые президент назвал «расширенными методами допроса». Более того, как вы можете видеть из меморандума Гестапо, нацисты были непреклонны в том, что их «расширенные методы допроса» будут тщательно ограничены и контролироваться, контролироваться профессиональным персоналом и строго зарезервированы для определенных категорий заключенных. По крайней мере, это был первоначальный план.
<…>
Примечательно, что в Норвегии есть судебное дело 1948 года, где рассматривались пытки нацистами норвежских граждан с использованием методом "расширенного допроса". Тех методов, которые одобрил и президент Буш. Процесс этот чрезвычайно увлекателен, особенно в случае гипотермии, которая используется в Гуантаномо и других конфликтных зонах.
Нацистская защита методов почти дословно повторяет защитную линию администрация Буша.
<…>
В качестве смягчающих обстоятельств Брунс приводил различные инциденты, в которых он помогал норвежцам, Шуберт ссылался на семейные трудности, и Клеменс указал на несколько сотен допросов, в ходе которых он обращался с заключенными гуманно.
Суд не рассматривал какие-либо из вышеупомянутых обстоятельств как достаточную причину для смягчения наказания и счел необходимым действовать с максимальной строгостью. Каждый из ответчиков отвечал за ряд случаев пыток, каждый из которых мог, согласно ст. 3 (a), (c) и (d) Временного указа от 4 мая 1945 года, наказываются смертным приговором.
Поэтому использование «расширенных методов допроса» против повстанцев без униформы было наказуемо смертью. Вот нацистский аргумент защиты:
c) что пытки ни в коем случае не привели к смерти. Большинство полученных травм были незначительными и не приводили к постоянной нетрудоспособности.
Это то, что Гленн Рейнольдс называет «разумной» позицией в отношении пыток. Это был лозунг лагеря Нама в Ираке: «Нет крови, нет фола».
Это писалось https://www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2007/05/-versch-auml-rfte-vernehmung/228158/ еще во времена Буша-младшего.
Видимо это прямое сравнение ЦРУ с Гестапо и стало причиной, по которой Макговерна попытались заткнуть.
Впрочем. на текущий момент шансы на утверждение Гаспал довольно высоки, потому как если гестаповские методы используются ради демократии, то это совсем другое дело.
Источник: colonelcassad.livejournal.com