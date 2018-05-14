«ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». 5 тибетских жемчужин

Лечебное и омолаживающее воздействие древней тибетской методики «Око возрождения» на организм (ее называют еще «Пять тибетских жемчужин») достигается с помощью простых, на первый взгляд, упражнений.

Эффективность и действенность этой практики проверена и доказана на примерах многих людей: семидесятилетние старики начинают выглядеть на сорок, болезни отступают, нормализуется масса тела и т.д.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ВОЛШЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В человеческом теле имеется 12 энергетических центров, именуемых вихрями.

В здоровом теле все вихри вращаются с большой скоростью, обеспечивая праной, или эфирной силой, все системы человеческого существа.

Нарушение циркуляции праны, которое возникает вследствие сбоев вращения вихрей, провоцирует возникновение болезней и ускоряет приход старости.

Самый быстрый и радикальный способ восстановления здоровья и возвращения молодости – нормализация энергетики и движения этих вихрей.

Для этого и существует практика «Око возрождения», которая способствует очищению энергетических каналов, восстановлению вихревой структуры и возвращению в первозданное, гармоничное взаимодействие с окружающим миром, что обращает вспять процессы старения.

Следует отметить, что комплекс «Око возрождения» составляет 7 упражнений, тогда как «Пять тибетских жемчужин» - всего 5.

Дело в том, что в полном объеме «Око возрождения» не всегда доступно для обычного европейского человека. Поэтому из этой системы взяты 5 первых упражнений, которые вполне по силам всем желающим.

УПРАЖНЕНИЕ № 1: РАЗГОНЯЕМ ВИХРИ

С помощью этого упражнения мы как бы разгоняем вихри, придавая их вращению скорость и стабильность.

Исходное положение: стать прямо с горизонтально вытянутыми в стороны на уровне плеч руками.

рис. 1 рис. 1

Начать вращаться вокруг своей оси (по часовой стрелке - как для мужчин, так и для женщин) до тех пор, пока не возникнет ощущение легкого головокружения (рис.1).

Во время вращения наблюдайте, как движется мир вокруг вас, расплываются предметы и появляется ощущение движения энергии и цветовых полос. Проецируйте эти вихреобразные движения в свое тело.

Если после выполнения первого упражнения вы почувствуете потребность присесть или полежать, чтобы избавиться от головокружения, - обязательно последуйте этому естественному требованию вашего тела.

Через 1-2 недели занятий ваш вестибулярный аппарат окрепнет и головокружения пройдут.

В период начального освоения упражнения очень важно не переусердствовать. Старайтесь не переходить ту грань, за которой легкое головокружение становится весьма заметным и сопровождается слабыми приступами тошноты.

УПРАЖНЕНИЕ № 2: НАПОЛНЯЕМСЯ ЭФИРНОЙ СИЛОЙ

После окончания первого упражнения нужно приступить к выполнению второго. Можно немного отдохнуть, но длительный перерыв не допускается.

При этом во время перерыва вы должны дышать в том же ритме, что и во время выполнения упражнений.

рис. 2 рис. 2

Второе упражнение наполняет вихри энергетикой (эфирной силой), увеличивая скорость их вращения и придавая им стабильность.

Исходное положение: лежа на спине. Лучше всего лежать на коврике или какой-нибудь другой достаточно мягкой и теплой подстилке.

Начнем упражнение:

- Вытянув руки вдоль туловища и прижав ладони с плотно соединенными пальцами к полу, нужно поднять голову, прижав подбородок к груди.

- После этого: поднять прямые ноги вертикально вверх, стараясь при этом не отрывать от пола таз. Если можете, поднимайте ноги не просто вертикально вверх, но еще дальше «на себя» - до тех пор, пока таз не начнет отрываться от пола. Главное при этом - не сгибать ноги в коленях (рис. 2).

- Медленно опустите на пол голову и ноги и расслабьте все мышцы.

Во время упражнения направьте свое внимания в область живота и спроецируйте там ощущение вихря. Вместе с движениями тела создавайте ощущение разжигания огня в этом центре.

В упражнении № 2 большое значение имеет координация движений с дыханием. В самом начале необходимо выдохнуть, полностью освободив легкие от воздуха. Во время поднимания головы и ног следует делать плавный, но очень глубокий и полный вдох, во время опускания - такой же полный выдох.

Если вы устали и решили немного отдохнуть между повторениями, то старайтесь дышать в том же ритме, что и во время выполнения движений. Чем глубже дыхание, тем выше эффективность упражнения.

Если вам тяжело выполнять упражнение с полностью выпрямленными ногами, то начинайте с того, что поднимайте ноги с согнутыми коленями. Постепенно, с накоплением опыта, сможете выполнять упражнение с выпрямленными ногами и с требуемыми ритмом и дыханием.

УПРАЖНЕНИЕ № 3: УСИЛИВАЕМ ДЕЙСТВИЕ

Третье упражнение комплекса «Пять тибетских жемчужин» должно выполняться вслед за первыми двумя. Оно усиливает действие второго. И так же, как первое и второе, является очень простым.

рис. 3 рис. 3

Исходное положение: стоя на коленях. Колени одно от другого следует ставить на расстоянии ширины таза, чтобы бедра располагались строго вертикально. Кисти рук ладонями лежат на задней поверхности мышц бедер как раз под ягодицами.

Начнем упражнение:

- Наклоните голову вперед, прижав подбородок к груди.

Затем, откидывая голову назад, расправьте грудную клетку и прогнитесь в позвоночнике, откидываясь назад, немного опираясь руками о бедра, после чего вернитесь в исходное положение с прижатым к груди подбородком (рис.3).

С каждым движением перемещайте огненный вихрь из области живота к основанию шеи. Концентрируйтесь на горловом центре, наполняя его ощущением огня.

Подобно второму упражнению, третье также требует строгого согласования движений с ритмом дыхания. В самом начале следует сделать глубокий и полный выдох. Прогибаясь назад, нужно вдыхать, возвращаясь в исходное положение - выдыхать. Глубина дыхания имеет огромное значение, поскольку именно дыхание служит связующим звеном между движениями физического тела и управлением эфирной силой. Поэтому дышать при выполнении упражнений необходимо как можно более полно и глубоко.

Ключом к полному и глубокому дыханию всегда служит полнота выдоха. Если выдох выполнен полноценно, столь же полноценным будет следующий за ним вдох.

УПРАЖНЕНИЕ № 4: ПОВЫШАЕТ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Это упражнение повышается скорость вращения важных вихрей, расположенных в области горла, грудной клетке, брюшной полости и копчике, также увеличивает жизненную силу и укрепляет иммунную систему.

рис. 4 рис. 4

Для выполнения необходимо сесть на коврик и вытянуть перед собой прямые ноги, слегка их расставив, чтобы ступни находились примерно на ширине плеч. Выпрямив позвоночник, положите ладони с сомкнутыми пальцами на пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук должны быть при этом направлены вперед. Опустите голову вниз, прижав подбородок к груди.

Начнем упражнение:

- Запрокиньте голову как можно дальше назад.

- Затем поднимите туловище вперед и вверх до горизонтального положения.

- В конечной фазе бедра и туловище должны находиться в одной горизонтальной плоскости, а голени и руки - располагаться вертикально, как ножки стола.

- Достигнув этого положения, нужно на несколько секунд сильно напрячь все мышцы тела, а потом расслабиться и вернуться в исходное положение с прижатым к груди подбородком (рис. 4).

Во время запрокидывания головы назад, поднимая туловище вверх, направляйте огненный поток от шеи вдоль тела к основанию позвоночника. Удерживайте ощущение огня в это области.

И в этом упражнении ключевым аспектом является дыхание. Сначала нужно выдохнуть. Поднимаясь и запрокидывая голову назад - выполнить глубокий плавный вдох. Во время напряжения - задержать дыхание, опускаясь - полностью выдохнуть.

Во время отдыха между повторениями - сохраняйте неизменный ритм дыхания.

УПРАЖНЕНИЕ № 5: УЛУЧШАЕМ ЦИРКУЛЯЦИЮ

Пятое упражнение - это заключительное упражнение основного комплекса «Пять тибетских жемчужин», хорошо очищает дыхательные пути, приносит облегчение при артрите спины, бедер, улучшает циркуляцию крови и лимфы и т.д.

рис. 5 рис. 5

Исходное положение: упор лежа на животе, прогнувшись. При этом тело опирается на ладони и подушечки пальцев ног. Колени и таз пола не касаются. Кисти рук ориентированы строго вперед сомкнутыми вместе пальцами. Расстояние между ладонями - немного шире плеч. Расстояние между ступнями ног - такое же.

Начинаем упражнение:

- Запрокидываем голову как можно дальше назад.

- Затем переходим в положение, при котором тело напоминает треугольник, вершиной направленный вверх.

- Одновременно движением шеи прижимаем голову подбородком к груди.

- Стараемся при этом, чтобы ноги оставались прямыми, а прямые руки и туловище находились в одной плоскости. Тогда тело окажется как бы сложенным пополам в тазобедренных суставах.

- Возвращаемся в исходное положение - упор лежа, прогнувшись, - и начинаем все сначала (рис. 5).

Во время прогиба концентрируйтесь на основании позвоночника, ощущая там огненный шар. При переходе в положение треугольника направляйте огненную субстанцию к макушке головы. Возвращаясь в прогиб, возвращайте и огненный шар к основанию позвоночника.

Когда вы вполне его освоите, старайтесь при возвращении в исходное положение прогибать спину назад как можно больше, но не за счет предельного излома в пояснице, а за счет расправления плеч и максимального прогиба в грудном отделе.

Не забывайте, однако, что ни таз, ни колени при этом пола касаться не должны.

Кроме того, введите в упражнение паузу с максимальным напряжением всех мышц тела в обоих крайних положениях - при прогибе и при подъеме в треугольник.

Схема дыхания при выполнении 5-го упражнения: сначала полный выдох в упоре лежа, прогнувшись, затем - глубокий, насколько это возможно, вдох при «складывании» в треугольник. Возвращаясь в упор, прогнувшись, делать полный выдох.

Останавливаясь в крайних точках для выполнения напряженной паузы, вы задерживаете дыхание на несколько секунд соответственно после вдоха и после выдоха.

ОБЩАЯ СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА

Комплекс «Пять тибетских жемчужин» следует выполнять каждый день.

Идеальный сценарий - 2 раза в день: утром (не позднее 11:30) и вечером (не позднее, чем за 2 часа до сна), каждое упражнение можно повторять 21 раз и не более.

Все упражнения должны идти одно за другим: пропускать или переставлять их местами нельзя. Между упражнениями обязателен отдых.

Однако к идеальному исполнению следует подходить плавно, т.е. так, чтоб вы и ваше тело влюбились в эти упражнения, а не заставляли бы себя хмурым «надо».

Для этого следует придерживаться вот этого поступательного сценария:

1-я неделя: комплекс выполнять только утром и каждое упражнение повторять 5 раз.

2-я неделя: комплекс выполнять только утром и каждое упражнение повторять 7 раз.

3-я неделя: комплекс выполнять дважды в день (утром и вечером) и каждое упражнение повторять 9 раз.

4-я неделя: комплекс выполнять дважды в день и каждое упражнение повторять 12 раз.

5-я неделя: комплекс выполнять дважды в день и каждое упражнение повторять 15 раз.

6-я неделя: комплекс выполнять дважды в день и каждое упражнение повторять 18 раз.

7-я неделя: комплекс выполнять дважды в день и каждое упражнение повторять 21 раз.

Таким образом, к полному комплексу подойдем только к 7-й неделе.

Стремиться сделать это раньше можно, но тогда вы рискуете надорваться и отказаться от того, что не позволит вашему телу стареть. Так что не стоит торопиться, к тому же заметные улучшения в самочувствии вы отчетливо ощутите уже на 2-й неделе практики.

Дальше эффект станет стремительно нарастать.

Марта НИКОЛАЕВА-ГАРИНА,

практический психолог, специалист по биоэнергетике человека, автор уникальных методик по управлению возрастом.

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Пять тибетских жемчужин (с озвучкой)

Пять тибетских жемчужин. Пошаговое видео

01.Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». 5 надежных приемов для отличного самочувствия и безупречной внешности

02.«ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». Гормональная гимнастика

03.«ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». Гормональное дыхание

04. «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». 5 тибетских жемчужин

Источник: vk.com