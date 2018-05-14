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Тависток. Институт ПРОМЫВКИ МОЗГОВ

14:24. 14 мая 2018 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:
Тависток. Институт ПРОМЫВКИ МОЗГОВ

 

Тавистокский институт человеческих отношений — крупнейшее в мире бюро психологической войны, лаборатория мирового правительства. Частная организация, занимающаяся психотерапевтическими опытами в области группового и организационного поведения во всех секторах и на любых уровнях общественной жизни – от семьи до международного сообщества. 


Методы Тавистока, помимо фрейдистской психотерапии, включают использование наркотиков, гипноза и иные способы психологического и фармакологического влияния, результатом которых является существенное изменение системы ценностей человека и общественных групп, манипуляция общественным мнением, разрушение нравственных устоев, создание «нового образа» человека, полностью подконтрольного мировому правительству.﻿ 

Первый шокирующий фильм про Тавистокский институт — главного центра на Западе по манипуляции сознанием. Фильм дублирован на студии «3F. Films» в Баку. 

 

Думаю, что после предыдущей публикации ("Вибрации, как они влияют на нашу жизнь") меня можно обвинить в том, что призывая избегать негативных эмоций, я тут же "вываливаю" столь негативную информацию…

Но я говорила и о том, что пребывать в неоправданной эйфории, отбросив любую информацию, содержащую негатив, также "не есть хорошо", но это — тема для отдельного и не менее важного обсуждения.

Так какой же выход? ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА. Именно "холодной головой" нужно учиться оценивать любую информацию, это достигается тренировкой. В этом вопросе вредны как НЕЗДОРОВЫЙ ОПТИМИЗМ, так и НЕЗДОРОВЫЙ ПЕССИМИЗМ.

Есть на эту тему хороший анекдот: Сидят двое: пессимист и оптимист. Пессимист говорит: "Всё плохо, просто так ужасно, что хуже и не будет…" Оптимист успокаивает: "Будет, будет!!!"

А вот "холодная голова" — это ПРАГМАТИЗМ. Прагматизм – это определённое мировоззрение, суть которого заключается в оценке любой идеи, поступка, события, явления  только с точки зрения их практичности и целесообразности. Например, почти все шахматисты по натуре прагматики. Именно это качество позволяет им побеждать в шахматных турнирах.

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ К ЗДОРОВОМУ ПРАГМАТИЗМУ. 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: наука и технологии
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