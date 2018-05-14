Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за 13—14 мая по итогам брифинга начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова.

Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

Враг усилил обстрелы на Горловском направлении, где за минувшие сутки под огонь украинских террористов попали районы восьми населенных пунктов. Украинские фашисты при этом выпустили 138 мин калибром 120 мм и 114 — 82-мм мин. Также противник применил вооружение БМП, различные гранатометы и стрелковое оружие.

В результате преступных обстрелов ВСУ разрушения получили три жилых дома в н. п. Широкая Балка, пригород г. Горловки (ул. Плотинная, дома 138 а, 140, 144). Там же в результате целенаправленного огня украинских карателей ранение получил один мирный житель.

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Огонь по жилым кварталам н. п. Широкая Балка вели подразделения 24 бригады ВСУ по приказу военного преступника В. Гудзя

Также под огонь украинских преступников попал Никитинский район г. Горловки. Информация о разрушениях уточняется. Огонь по этому району вели подразделения 54 бригады ВСУ по приказу военного преступника А. Майстренко. При этом указания на обострение обстановки комбриги получили от командующего ОТГ «Север» генерала В. Кравченко.

Фактически эта шайка преступников дестабилизирует обстановку в данном районе, грубо нарушая Минские договоренности.

При этом об эффективности их действий с военной точки зрения не приходится говорить, в связи с тем, что кроме вагонов потраченных боеприпасов, потерянных позиций и десятков разрушенных жилых домов в окрестности Горловки похвастаться этим преступникам больше нечем.

Стоит обратить внимание на то, что так называемые Чигари — это Чигарская балка на юго-восточной окраине н. п. Южное, которую подразделения ВСУ до этого обходили стороной из-за невыгодности ее положения.

То есть это не отдельный населенный пункт, как пытается преподнести украинская пропаганда. В этом районе уровень вод настолько высок, что даже нет возможности вырыть окопы.

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Кроме того, противник с этой местности не способен вести огонь, потому что, находясь на открытой местности в низине, огневые средства сразу же будут уничтожены нами для исключения их применения по мирным жителям.

Преступный огонь каратели ведут из ранее занимаемых позиций, усилив его в ответ за провал своей бездарной операции и гибель личного состава, факт которого скрывается украинской стороной.

После провала украинской стороны в 54-й бригаде начала работу комиссия ОТГ «Север» для оценки обстановки, определения степени вины командира бригады и наведения порядка.

Комиссией уже выявлено, что огонь артиллерии бригады по населенным пунктам и мирным жителям был открыт по личному приказу Майстренко. При проверке выявлен большой расход боеприпасов, что потребовало резко восстановить боекомплект со складов группировки «Север».

На Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли район н. п. Спартак и Васильевку из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении обстрелам подвергся район н. п. Ленинское.

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В ходе обстрелов противник применил 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Наша разведка продолжает фиксировать признаки подготовки украинских боевиков к активизации военных действий против Республики. В частности, отмечается увеличение тренировок боевиков в Бахмутском районе с приведением в высшие степени боевой готовности и выходом в исходные районы, в том числе запрещенных артиллерийских установок.

Однако, такими бестолковыми действиями командование уже замучило своих боевиков, которые открыто ненавидят своих командиров. В этой связи отмечаются случаи дезертирства в 54-й ОМБр, в том числе боевиков, которые служат в самом штабе бригады в н. п. Бахмут (Артемовск до «декоммунизации» — прим. ред.).

По нашим данным, из штаба 54-й ОМБр дезертировало двое бойцов с оружием, которые могут представлять опасность не только для мирных жителей, но и для гостей, которые в ближайшие дни планируют посетить этот город.

Для успокоения деморализованных и уставших боевиков украинское командование распространило информацию среди подразделений о том, что данные мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности приезда в их зону ответственности специального представителя Госдепартамента США по Украине К. Волкера.

Также важно отметить, что командующий ООС Наев уже открыто заявляет в СМИ о своих намерениях напасть на Республики. Эти заявления будут приобщены к материалам военного трибунала против руководства Украины и командования ВСУ, которые развязали и ведут войну на Донбассе против собственного населения, а также использованы для доказательства вины Украины в срыве Минского формата.

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