Судейские и прокурорские показали гаишникам разницу прав и свобод “человека” и “гражданина”!

Друг прислал материал, который как крик о помощи не позволил мне остаться равнодушным.

"Помогите освободить наших мужей и отцов, несправедливо осужденных офицеров полиции"

С криком о помощи пишут жёны сотрудников ГИБДД, несправедливо осуждённых на 4 года колонии общего режима за то, что остановили правонарушителя, который, как выяснилось в последующем, оказался прокурорским работником, сыном судьи кассационной инстанции Смоленского областного суда и внуком судьи того же суда.

Мы обращаемся к Вам, так как нашим семьям сейчас нужна Ваша помощь. В ближайшее время суд высшей инстанции в г. Твери рассмотрит поданную защитой апелляцию. Для того чтобы нас услышали нам нужно собрать, как можно больше подписей. Уже на протяжении 2-х лет нами было направлено множество писем в адрес Президента РФ, Генерального прокурора РФ, Председателя следственного комитета РФ, в которых описывается ситуация, сложившаяся у смоленских сотрудников ДПС Садотенкова И.Н., Федоренкова А.М., Полтавина А.С. при выполнении ими своих служебных обязанностей.

Мы надеялись, что наши просьбы о помощи в объективном рассмотрении уголовного дела будут услышаны. К сожалению, этого не произошло! Все письма просто были перенаправлены для проверки тем лицам, на коррупционные связи которых мы просили обратить внимание. Абсолютно естественно то, что никто ничего не проверял, а лишь вовремя доложил «наверх» о том, что изложенные в обращении обстоятельства не подтвердились и в самой коррумпированной области все прекрасно.

Сложившаяся ситуация приобрела большой общественный резонанс и поскольку имеется конфликт интересов, решением Верховного Суда РФ дело было передано для рассмотрения в суд г. Твери. Но семейный подряд и в Твери нашёл своих приверженцев. В настоящий момент решением Московского районного суда г. Твери, в составе судьи Журкина Д.В., сотрудников ДПС признали виновными по ст. 286 УК РФ и приговорили к 3,8-4 годам колонии. За что? За то, что, при выполнении своих служебных обязанностей они остановили тонированный автомобиль. В дальнейшем превышение норм тонировки было подтверждено показаниями прибора и показаниями свидетелей.

Некорректное поведение и неподчинение водителя Семенникова Александра Петровича законным требованиям сотрудников ДПС (отказ в передаче документов и подъёме передних боковых стекол, для замера их светопропускаемости) стали причиной задержания и доставления его в отделение полиции. Все происходившее фиксировали с применением видеокамеры.

В отделении полиции стало известно о том, что задержанный Семенников является помощником районного прокурора. Как настоящий представитель «золотой» молодежи, 26-летний работник прокуратуры вызвал в отделение на помощь свою маму, судью кассационной инстанции Смоленского областного суда, которая не разбираясь сказала: «Не волнуйся сынок, я их посажу», что и произошло в дальнейшем. К этим словам делами присоединились сожитель матери (бывший начальник отдела милиции, а сейчас адвокат) и дедушка судьи того же суда.

У защиты имеется достаточно доказательств невиновности сотрудников, но зачем эти доказательства суду, если большой юридической семьей прокурора изначально было принято решения «Посадить за решётку», ну а «коллеги по цеху» солидарны с этим решением.

2 ноября 2017 г. сотрудников ДПС признали виновными по ст. 286 УК РФ и приговорили к 3,6-4 годам условно, несмотря на отсутствие доказательств их виновности.

31 января 2018 г. Тверской областной суд рассмотрел жалобу адвоката защиты на приговор и отменил решение Московского районного суда. Дело было направлено на новое рассмотрение в Московский районный суд, но уже в другом составе.

«Потерпевший» посчитал приговор с условными сроками «мягким» наказанием, а наличие маленьких деток до 3 лет не смягчающим фактом и подал апелляцию на его ужесточение — замену условного срока на реальный. А именно 10 лет колонии, за то, что прежде всего сам помощник прокурора Семенников А.П. нарушил закон — ездил на автомобиле с запрещённой тонировкой.

28 апреля 2018 г. решением Московского районного суда г. Твери, в составе судьи Журкина Д.В., сотрудников ДПС признали виновными по ст. 286 УК РФ и приговорили к 3,8-4 годам колонии.

Благодаря имеющимся у матери-судьи связям и возможностям оказать влияние на принятие судом решения, даже в другом субъекте РФ, суд, рассматривавший дело, все доказательства защиты о невиновности сотрудников, в том числе и показания технических средств, в приговоре изложил в диаметрально противоположном виде.

Неужели закон в нашей стране ничего не значит и его можно обходить как угодно, а сотрудники ДПС могут выполнять свои должностные обязанности только в отношении тех правонарушителей, у которых нет высокопоставленных покровителей?!

Сложившаяся ситуация является ярким примером того, как семейно-родственные кланы в судебной и правоохранительной системе разрушают основные устои государства, ибо оно не может защитить честного человека, и справедливость напрочь отсутствует.

А что делать нам и нашим детям, которые остались без мужей и отцов, без жизненной опоры и без средств к существованию? Как объяснить детишкам, что из-за амбиций «золотой» молодежи, которой дозволено нарушать законы, их отцы остались без свободы?!

Пожалуйста, помогите нам добиться справедливости и подпишите нашу петицию!!!

Ваша подпись поможет нашим семьям окончательно закрыть этот кошмарный раздел нашей жизни.

С признанием и надеждой на победу,

жёны сотрудников ГИБДД.

Журналист обратился с вопросом к адвокату работников ГИБДД: "Ваше мнение, оценка приговора, чего ожидали, что получили, каковы дальнейшие действия?"

Адвокат Ярослав Охнич: "Ждали мы справедливости, то есть приговора по совести. Ни того, ни другого нет! Это первое. Приговор основан исключительно и только на показаниях "семейного подряда", все остальные доказательства извращены судом в обратную сторону. Что получили? Получили давление машины! Мол, нечего возбухать против власти! Что будет дальше? Жалоба сегодня будет в суде. Досвидания..."

Подписать петицию в защиту данных сотрудников ГИБДД можно ЗДЕСЬ. На данный момент петицию подписало около 50 тысяч человек.

Со своей стороны я не могу не прокомментировать эту ситуацию с целью просветить наших граждан на предмет, почему всё происходит именно так, а не иначе.

Например, мало кто обращает своё внимание на тот факт, что составленная в начале бандитских 90-х годов ХХ века Анатолием Собчаком, Сергеем Шахрай, Сергеем Алексеевым Конституция РФ, вступившая в силу 25 декабря 1993 года, "обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, а также права и свободы человека и гражданина..." Википедия.

Последние слова формулировки про "человека и гражданина" — являются разделительными для нашего государства!

Статус "гражданина" имеют в России все россияне, за исключением тех, кто имеет статус "человека"! А "человек" в России, согласно той же Конституции РФ, не есть "гражданин". Судьи и прокурорские, надо понимать, имеют статус — "человек", а работники ГИБДД имеют статус — "гражданин", и у них, соответственно, разные "права и свободы"!

Не верите?

Ниже я процитирую свой давнишний материал на тему нашего удивительного государственного устройства:

"Москва — Третий Рим? А который именно? Ведь два первых были по отношению к друг другу антиподами!"

Те, кто нами правят, прекрасно знают, какую роль играют в жизни символы! При этом, тем не менее, государственным Гербом Российской Федерации является двуглавый орёл, который был изначально имперским символом в Западном (католическом) Риме, а Вооружённые Силы современной России и все силовые структуры работают под имперской символикой, которая была изначально у Восточного (православного) Рима.

Смотрите сами:

Вот что мы имеем в сегодняшней России:

Вот я и спрашиваю, если Москва — Третий Рим, то который именно? Ведь два первых были по отношению к друг другу антиподами, как белое и чёрное!

Если судить по символике Вооружённых Сил России и символике МВД — это двуглавый орёл с опущенными крыльями, то они построены в дань преемственности традиций Восточного Рима (Византии). Если судить по символике российской судебной системы и Верховного Суда РФ, которые являются в России независимой властной структурой, то судебная власть России — прямая наследница Западного Рима, знаменитого своим Римским Правом и ПРАВОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ОБЩЕСТВА НА ПРИНЦИПАХ РАБОВЛАДЕНИЯ!

Подробнее в моей статье "Ну ни хрена себе! — сказал я себе!".

"Римское право — это право общества рабовладельческой формации, но именно на Римском праве построены правовые системы России, всех Европейских стран и большинства стран мира. Другими словами — правовое устройство большинства стран основано на принципах рабовладения, что отражено в их символике и даже в их конституции. Конституция России — не является исключением!

Экономические основы рабства

Человек владеет результатами своего труда, в то время как раб — не владеет. В этом основной экономический смысл рабства.

Что говорится в Конституции РФ о владении результатами труда (статья 37):

"Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы."

То есть признаётся только право на труд, на вознаграждение за труд и гарантируется минимальный размер оплаты труда. Результаты же самого труда не принадлежат гражданину России! То есть, Конституция РФ действительно построена на Римском праве рабовладельческого общественного устройства, где у рабов отбирались результаты труда, а с господского плеча давалась определённая награда. Уж какую форму принимала награда, миску похлёбки или большое количество напечатанных цветных фунтиков-фантиков, это не может быть прописано в Конституции, это дело договора раба (работника) и работодателя.

Забавно, что чёткого определения, кто такой раб, да и отдельной статьи "Раб" в "Википедии" нет, как в анекдоте про Вовочку: "ж.па есть, а слова такого — нет!"

Патриции и плебеи

Патриции, Populus Romanus Quiritium, квириты — это лица, принадлежащие к исконным римским родам, пользующиеся всеми правами, включая право на результаты труда (не только своего труда). Они обладают правами по праву рождения. Еще раз повторю — патриции обладают правами ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ, это очень важно.

Плебеи, в отличие от патрициев, поражены в правах, их права регулируются специальным набором законов, известным как Jus gentium — право народа. То есть, в обществе, построенном по Римскому праву, есть две основные категории:

- Патриции, обладающие всеми правами по рождению.

- Плебеи, чьи права ограничены и описаны в специальных законах.

В Конституции РФ используются два понятия, без чёткого определения

- Человек

- Гражданин

Тонкость в том, что "человек" и "гражданин" — это юридические термины в основном законе (в Конституции РФ), и они обозначают разные категории людей. Определите сами, к какой категории Вы относитесь де-юре.

Вчитайтесь в Конституцию РФ (статья 17):

"Статья 17

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц."

Важно, что "человек" и "гражданин" — два разных юридических понятия, в пункте 1 и 2 главы 17 они употребляются совместно "человека и гражданина", а в пункте 2 той же главы стоит только "человек" и говорится о его правах ОТ РОЖДЕНИЯ. В соответствии с Римским правом, "человек" по правовому статусу соответствует патрицию, а "гражданин" — плебею, то есть, рабу.

Тот факт, что раб считает себя человеком (то есть — патрицием), с юридической точки зрения ничтожен, то есть — ничего не значит. Гражданство же (чьё-либо) удостоверяется официальным документом, имеющим юридическую силу.

Если у Вас еще остались сомнения в вашем статусе, то обратите внимание, что в Конституции прописан референдум, второе название которого — плебесцит, то есть выражение мнения плебсом (совокупностью плебеев).

Так в качестве кого Вы имеете право участвовать в референдуме?"

Источник.

Вот ещё одно любопытное свидетельство, причём это юридический факт!

"Фасции (лат. fasces) иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки — пучки вязовых или берёзовых прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями. Атрибут власти древнеримских царей, а в эпоху Республики — высших магистратов. Первоначально фасции символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Вне пределов города в фасции закреплялся топор или секира, символизировавшие право магистрата казнить и миловать подданных . Право ношения фасций закреплялось за ликторами..." Источник.

Обратите также внимание на вот эту знаменитую фотографию: "выступление первого президента России в Конгрессе США" — на стене в американском конгрессе та же римская символика власти — ликторские пучки (фасции)!

Видео: как Б.Н.Ельцин предал народ России в Конгрессе США в 1992 году: https://youtu.be/zIgVUFhLpPU

А это эмблема Административного управления судов США:

Теперь, внимание вопрос: вышепредставленных юридических свидетельств уже достаточно, чтобы понять, что мы имеем в России действие Римского Права, согласно которому общество делится на "патрициев" и "плебеев"?

Своим решением Московский районный суд города Твери в составе судьи Журкина Д.В., признавший сотрудников ДПС виновными по ст. 286 УК РФ и приговоривший их к 3,8-4 годам колонии, примерно наказал этих граждан исключительно за то, что "плебеи" (смоленские сотрудники ДПС Садотенков И.Н., Федоренков А.М., Полтавин А.С. ) посмели задеть честь "патриция" (помощника прокурора Семенникова А.П.).

Далее я хочу ещё раз обратить внимание читателя на государственное устройство Российской Федерации, как его должны понимать все россияне, имеющие статус "плебея".

Должно быть также любопытно, что в современной России две категории людей имеют статус самой превосходной степени — это священники и судьи:

Обращение к высшим чинам Русской Православной Церкви:

Обращение к судьям Российской Федерации:

"Ваша Честь!"

"Традиция называть судью "Ваша Честь!" свойственна западным странам (Великобритания, Франция, США, Канада и т.д.) и восходит к Средневековью, когда возникло чёткое сословное расслоение и появилась необходимость в неких атрибутах , позволявших выделить членов одного сословия от другого. Каждому титулу соответствовало определённое обращение. Например, многие знают, что титулу верховного монарха соответствовало обращение "Ваше величество". По мере развития феодальных монархий таких титулов и обращений становилось больше. Иногда титулов было много, а обращение — одно. Например, и сенатор, и прокурор, и судья в одной стране могли носить гоноратив Honourable — "почтенный". Гоноратив обычно использовался (и используется кое-где до сих пор) в качестве префикса к имени: Honourable Judge Mr. Smith — Почтенный Судья Г-н Смит. А обращение к Honourable было Your Honour — Ваша Честь .

По мере развития буржуазного, капиталистического общества, в ходе больших потрясений ХХ века титулы практически перестали существовать. В западных странах они существуют только в парламентарных монархиях и роль им отводится известно какая. Обращения же и вовсе вышли из употребления. Известные мне исключения составляют только две сферы: дипломатический и судебный протоколы. В судебном протоколе многих западных стран действительно до сих пор принято обращаться к судье "Ваша Честь". Связано это с крайней консервативностью профессии судьи и всего, что связано с этой сферой общественной жизни. Сюда относится не только обращение "Ваша Честь", но и ношение мантий, нагрудных знаков, париков, использование "молота" и др. — все эти вещи никакого практического значения не имеют, но используются во многих правовых системах. Таким образом, в частности, поддерживается статус суда как некоего священного, элитарного и неприкосновенного общественного института .

Кстати, вам наверное будет интересно узнать, что обращение "Ваша Честь" не было свойственно правовой системе Российской Империи. Если вы откроете книгу "Судебные речь известных русских юристов", вы увидите, что принято было говорить "господа судьи". Источник.

Я добавлю к этому, что в Российской империи никогда не было не только обращения к судьям "Ваша Честь", но также не было традиции ношения специальных судейских мантий (judicial robes), какие узаконены для судей Российской Федерации с 1992 года и какие олицетворяют собой высшую иудейскую власть!

Судейская мантия указывает на то, что изначально роль судей принадлежала священникам-иудеям!

Для дополнительного чтения рекомендую статью "Судейский — значит иудейский": https://blagin-anton.livejournal.com/940521.html

Вот вам и Римское Право!

Так кто там Христа распял?!

Открываем словарь-переводчик и читаем:

Judical (судейский),

Judge (оценивать),

Judicature (судоустройство),

Judaic (иудей).

14 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин