Главная » Невероятное в мире, Экономика

Российский олигарх вошел в топ-10 самых богатых людей Великобритании

08:31. 14 мая 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:
Российский олигарх вошёл в топ-10 самых богатых людей Великобритании | Русская весна

Бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times.

По данным издания, его состояние оценивается в 10,556 млрд фунтов стерлингов ($14,29 млрд). В прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место. Его состояние за год уменьшилось на 1,235 млрд фунтов стерлингов ($1,67 млрд).

Другой российский бизнесмен Роман Абрамович занял 13 место — то же, что и в прошлом году. Его состояние оценивается в 9,333 млрд фунтов стерлингов или $12,64 млрд. По оценке издания, за год оно увеличилось на 1,28 млрд фунтов стерлингов ($1,73 млрд). Свое 13 место Абрамович разделил с Хансом Раусингом, сыном основателя компании Tetra Pak.

Первым в списке богатейших людей в Великобритании стал Джим Рэтклифф — председатель и гендиректор нефтехимическое компании Ineos. Его состояние оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов ($28 млрд), причем за год оно увеличилось 15,3 млрд фунтов стерлингов ($20,72 млрд). В прошлом году Рэтклифф занял 18 место в рейтинге.

Второе место заняли братья Шри и Гопи Хиндуджа (20,644 млрд фунтов стерлингов, $27,96 млрд), а третье — Леонид Блаватник (15,259 млрд фунтов стерлингов, $20,66 млрд).

В рейтинге самых богатых бизнесменов России, который был опубликован в середине апреля журналом Forbes, Алишер Усманов замыкает первую десятку. Журнал оценил его состояние в $12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году.

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Свеча над пропастью
... архитектурного зодчества, перед российскими державными символами - Царь...я не президент, не олигарх. Я обычный студент, ...ОЖИДАЕТ ХОЗЯИН. Он вошел, оглушенный и ...внимательно всмотрелся в самого богатого человека в городе...ее дома еще топать и топать. Но она...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...госчиновников из ближайшего окружения самого президента Путина, ряд...Тедис", которую связывают с российским олигархом Игорем Кесаевым, провели обыски...топ-менеджер банка «Глобэкс» и ВТБ Алексей Струнилин вошел ...в отношении известных и богатых людей, которых при...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...среднего уровня предприниматели, топ-менеджеры и ценные...как на самых лучших и самых мудрых людей...еврейских олигархов и Б.Ельцину вошел в...России, как история богатой территории, на ...известный помощник знаменитого еврейского российского олигарха О.Дерипаски, его...
Новости Украины и Новороссии 07 марта 2017
.... Они перерегистрировались в российском законодательном поле, - сообщил...С 2005 года вошел в донецкую корпорацию..., входящих в топ-30, также...аффилированным с украинским олигархом-миллиардером Ринатом ...бизнесмен покинул рейтинг самых богатых людей мира - ...
Роман Ключник: Сталин и масоны Часть 8
...невольно столкнулся, когда вошел в ленинскую партию ..., и на его богатый личный жизненный опыт.... ни одного поляка-олигарха в России или...выдающимся российским лингвистом, особенно глубоким арабистом и самым знаменитым... не только работать топ-менеджером, но и...
РАСКРЫТ "ПЛАН ЗОЛОТОГО МИЛЛИОНА" ПО УДЕРЖАНИЮ ВЛАСТИ.
.... Но она сама не производит подрыв...с целью отблагодарить богатых спонсоров со всего...Кучмы - Пинчук, Российский сколковский олигарх Вексельберг, Черкизонский царек... пропала из топа новостей Facebook,...метеорологический Flight 19 вошел в неуправляемое состояние...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>