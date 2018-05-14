Российский олигарх вошел в топ-10 самых богатых людей Великобритании

Бизнесмен Алишер Усманов занял восьмое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times.



По данным издания, его состояние оценивается в 10,556 млрд фунтов стерлингов ($14,29 млрд). В прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место. Его состояние за год уменьшилось на 1,235 млрд фунтов стерлингов ($1,67 млрд).



Другой российский бизнесмен Роман Абрамович занял 13 место — то же, что и в прошлом году. Его состояние оценивается в 9,333 млрд фунтов стерлингов или $12,64 млрд. По оценке издания, за год оно увеличилось на 1,28 млрд фунтов стерлингов ($1,73 млрд). Свое 13 место Абрамович разделил с Хансом Раусингом, сыном основателя компании Tetra Pak.



Первым в списке богатейших людей в Великобритании стал Джим Рэтклифф — председатель и гендиректор нефтехимическое компании Ineos. Его состояние оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов ($28 млрд), причем за год оно увеличилось 15,3 млрд фунтов стерлингов ($20,72 млрд). В прошлом году Рэтклифф занял 18 место в рейтинге.



Второе место заняли братья Шри и Гопи Хиндуджа (20,644 млрд фунтов стерлингов, $27,96 млрд), а третье — Леонид Блаватник (15,259 млрд фунтов стерлингов, $20,66 млрд).



В рейтинге самых богатых бизнесменов России, который был опубликован в середине апреля журналом Forbes, Алишер Усманов замыкает первую десятку. Журнал оценил его состояние в $12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году.