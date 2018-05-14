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Роман Смирнов. Медузу Ходорковского подкармливают гос компании

17:57. 14 мая 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:
Судьба человека [атомарного]
 
Увидел на roem.ru достаточно старый материал о посещаемости Медузы – Ходорковского, т.е. если верить их цыфрам, то это практически мейнстрим.

Дичайшие – 600 тысяч в сутки. Считай следом за ВГТРК с РИАН идут. В контексте рассуждений про российский политютюб [https://romansmirnov.org/69 ] -  читатели пишут, что увы пока нецелесообразно – все “патриоты” так и будут просить пожертвования на интернетпаперти и сбивать копеечку у пиндосовского гугла :)))…чтобы оценить, а как собственно у этих – сделал скрипт, который вытащил всех рекламодателей, разместивших у них там платные партнерские материалы. Они то как раз “гугл” или “яндекс” не кормят – исключительно прямые продажи.

Размещение одного “партнерского материала” от 200 тысяч рублей – всего за два года больше пяти сотен размещений + баннерная реклама и прч, так и конкурентом “эхамосквы” станет скоро.

Ржака – оказывается медузу почти государственный “амурский тигр” снабжал одно время лавандосом (считай личным врагом МБХ – Путиным учрежден – русское географическое общество):



Или вот, вобщемто тоже государственное Скольково:


Много коммерсов – альфабанк, мвидео, тинькофф, открытие, страховщики всякие, транснацики – ну это конечно, в отличии от гос контор вроде того же сбербанка – их личное дело:



Что хочу сказать – думаю, что продажи рекламы на достаточно политически ангажированном сайте шли конечно же по “своей сети”.

А что это за сети такие получается в “российской бизнес и тем более гос среде”?

Писал например про трансгурманистов из сингулярного университета (это вобще параллельная реальность, но тем не менее даже на виду ключевые должности в серьезных гос структурах ими заняты) – [ https://romansmirnov.org/50 ] . 

Вот эти вот, свой лям евро из воздуха т.е. из рекламы тоже поднимают. Был например скандал, как один из заказчиков рекламы на медузе – авиасейлз “продал” бигдату с данными сотрудников российских спецслужб… (кто откуда и какие рейсы заказывал).


Т.е. будущее выглядит именно таким – разборки каких то группировок за бабки.

А с окончательно утвержденным в недавней речи Дмитрием Медведевым курсом на “интеграцию в глобальный мир” – ждем у нас не только “сингулярных”, или вот этих вот, выскочивших из локального контура типа швейцарско-латвийской медузы или корейско-итальянского “телесрама”, но и классических транснацистских мафиози всех мастей с безразмерным баблом и жесткими внутренними многопоколенческими иерархиями, остается открытым вопрос о месте в этом “бульоне” атомарного человека – нормального Российского гражданина, у которого из “группировки” парочка одноклассников и иногда теща.

Причем обратите внимание – группировки, то все идейные, даже новые – не говоря уж о старых вроде “католиков”.

Ссылка на роем:
https://roem.ru/23-01-2018/266886/meduza-otchet-po-trafiku-17/

 

P.S. ссылка на полный список рекламодателей

P.S.2

Читатели пишут, что не исключена накрутка в том числе яндексом

 Strim [Россия] (5 лет 2 месяца) (01:08:46 / 14-05-2018)

ю туб канал медуза 114 тыс. подписчиков. Это на уровне рядового блогера без компаний спонсоров.

Например:

алена бардовская- жизнь крыма 111 тыс. подписчиков

https://www.youtube.com/channel/UCOnk5Y8_d37HgE2jQy5R7bQ

дмитрий шамов -жизнь японии 704 тыс.подписчиков

https://www.youtube.com/user/AnchousJap/featured

80% выкладываемого контента не имеют никакого отношения к политической жизни россии.И именно они зачатую собирают наибольшее количество просмотров

Например
Мелания Трамп отказалась держать мужа за руку. Не первый раз

https://www.youtube.com/watch?v=gt1AQtNr6OE -511 тыс.просмотров
Родители ЛГБТ-детей о жизни после каминг-аута

559 129 просмотров

——————-

и самый смак. Средняя длительность ролика ю туб канала медуза 1 минута 30 секунд. Продуктивность 2 ролика в день.

Просмотры роликов за последние три дня. Ролики выложены в порядке добавления от новых к старым.
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Т.е. как пишут в других комментах – “посетители” у нее могут быть дутые – т.е. в принципе схема может быть простая, чтобы продавать партнерку – необходимо показывать цЫфры, а их можно и слегка подрихтовать…

Но скажу честно меня вся эта медиавозня волнует слабо – интересно другое – среди рекламодателей куча мелких компаний из ритейла с “базами” – клининговые компании, тур, банки – судя по примеру авиасейлза они могут и отработать в нужный момент отнюдь не в медиа режиме – т.е. важна сама сеть – продажа покупка рекламы это очень коррупционная весчь соответственно связи крепкие.

Еще периодически всплывающие внутренние фото отделки квартир высших чиновников делают и уборщицы и ремонтники и охранники… это же все из этих “сетей”, армия блин трясогузки.

Источник: https://romansmirnov.org/70

Источник: pravosudija.net

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