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Новости Украины и Новороссии 14 мая 2018

14:39. 14 мая 2018 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал:

Маркетинговый ход



После скандала в Днепропетровске с рекламой дивизии СС "Галичина", нацики изменили подход к собственному продвижению.



Но есть мнение, что дружно жить с украинскими фашистами не получится.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Журналист Гордон рассказал о счастливой судьбе Украины в случае победы Гитлера

Победа Адольфа Гитлера во Второй мировой войне обернулась бы «большим благом» для советских людей, Украина стала бы «аграрной немецкой республикой», заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире украинского ТВ.

«Я вам скажу, Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева – нынешняя Самара, как максимум – до Урала», – заявил Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Гитлер целился захватить Украину, нефтяные промыслы Баку и выйти оттуда к Ирану. «Сталин понимал, что Гитлер за Уральский хребет не пойдет… Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило», – сказал он.

При этом Гордон признал, что его бы не существовало, так как он еврей и его народ нацисты истребляли.

В то же время Гордон уверен, что Украину ждало бы совсем другое будущее. По его словам, Украина стала бы «аграрной немецкой республикой, протекторатом». На территории республики осталось бы «столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом», а остальные «наверняка погибли бы» или были бы вывезены в Германию для работы.

«В печах бы погибли евреи, цыгане и партизаны», – сказал Гордон.

При этом он усомнился в том, что нацисты стали бы массово уничтожать славян. «Все было бы отлично, – считает Гордон, – если бы не было партизанской войны». «Огромное количество людей сотрудничало с немцами», – заметил он.

Он также признался, что не видит смысла в борьбе за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Гордон сказал, что «сдал бы Ленинград немцам», потому что жизнь каждого человека дороже, чем «город Ленина, который не сдавали потому, что город Ленина сдать нельзя».

Ольга Никитина

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Россия и США «взяли паузу» по Украине

Россия и США «взяли паузу» по Украине | Русская весна

Москва и Вашингтон взяли паузу по ситуации на Украине.

Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Сейчас у нас взята определенная пауза. Однако Россия рассчитывает на то, что эта пауза будет непродолжительной. Мы заинтересованы в том, чтобы она была прервана. Но для того, чтобы это произошло, нужно желание обеих сторон», — сказал дипломат.

Карасин добавил, что новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пока не планируется.

По словам дипломата, 18 мая в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи, скорее всего, будет обсуждаться проведение саммита стран «нормандского формата», передает ТАСС.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мат в два хода. Но мы идем дальше.

С удовольствием сообщаю – делом начала заниматься немецкая прокуратура.

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Метки: важное, компиляция
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