Неудобные вопросы Второй мировой войны (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Неудобные вопросы Второй мировой. Нескладности и несовпадения официальной версии истории Второй мировой войны.

Содержание:

0:00:43 – положение СССР перед войной, интервенция

0:03:57 – гениальное предвидение Сталина

0:05:32 – американская индустриализация СССР

0:11:36 – подготовка к войне советского народа

0:13:44 – как накачивали Германию

0:25:55 – человек года журнала Time

0:28:50 – сотрудничество СССР и Германии

0:29:10 – совместные военные школы СССР и Германии

0:31:55 – германо-советское торговое отношение

0:37:10 – как Германия и СССР разделили Польшу

0:39:46 – стоп-приказ Гитлера

0:42:50 – битва за Британию

0:48:30 – почему немцы бомбили Лондон?

0:49:46 – зачем Гитлер напал на Сталина?

0:59:56 – почему не применяли химическое оружие?

1:06:08 – почему Гитлер не захватил Швейцарию?

1:08:53 – когда создавалось оружие победы?

1:12:10 – кто выиграл Вторую мировую

1:16:40 – зачем Америка готовила Европу к войне?

1:19:21 – почему не использовали бронежилеты?

1:25:24 – пожирающая война

1:26:16 – странные переписи населения

1:31:05 – с кем воевали немецкие арийцы?

1:33:00 – выводы

Германский авиамарш: http://mai.exler.ru/mailogo/aviamarch…

Кто выиграл Вторую мировую?: https://www.youtube.com/watch?v=xV6yP…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com