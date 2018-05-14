Неудобные вопросы Второй мировой войны (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Неудобные вопросы Второй мировой войны (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Неудобные вопросы Второй мировой. Нескладности и несовпадения официальной версии истории Второй мировой войны.
Содержание:
0:00:43 – положение СССР перед войной, интервенция
0:03:57 – гениальное предвидение Сталина
0:05:32 – американская индустриализация СССР
0:11:36 – подготовка к войне советского народа
0:13:44 – как накачивали Германию
0:25:55 – человек года журнала Time
0:28:50 – сотрудничество СССР и Германии
0:29:10 – совместные военные школы СССР и Германии
0:31:55 – германо-советское торговое отношение
0:37:10 – как Германия и СССР разделили Польшу
0:39:46 – стоп-приказ Гитлера
0:42:50 – битва за Британию
0:48:30 – почему немцы бомбили Лондон?
0:49:46 – зачем Гитлер напал на Сталина?
0:59:56 – почему не применяли химическое оружие?
1:06:08 – почему Гитлер не захватил Швейцарию?
1:08:53 – когда создавалось оружие победы?
1:12:10 – кто выиграл Вторую мировую
1:16:40 – зачем Америка готовила Европу к войне?
1:19:21 – почему не использовали бронежилеты?
1:25:24 – пожирающая война
1:26:16 – странные переписи населения
1:31:05 – с кем воевали немецкие арийцы?
1:33:00 – выводы
Германский авиамарш: http://mai.exler.ru/mailogo/aviamarch…
Кто выиграл Вторую мировую?: https://www.youtube.com/watch?v=xV6yP…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com