Главная » Видео, История, Мировоззрение

НЕФАКТ. Выпуск №105. Большая игра Чокана Валиханова

14:43. 14 мая 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Чокан Валиханов, потомок самого Чингисхана, вошел в историю как великий ученый и путешественник. Однако это лишь общеизвестная часть его биографии. Программа «Не факт» расскажет о его тайной жизни в качестве «агента под прикрытием» российской военной разведки. Арарат Кещян отправился в казахские степи для того, чтобы повторить маршрут агента Валиханова во время осуществления им самой авантюрной разведывательной операции XIX века. Вместе с программой «Не факт» вы узнаете, как Чокану Валиханову удалось проникнуть на территорию государства, полностью закрытого для европейцев, стать «своим среди чужих» и вернуться домой, добыв секретную информацию.



Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто задумал расправиться с Ладой-Русь? [Политический заказ]
... требовалось — народ приходил сам в больших количествах, на занятия собирались целые...
Начинается!!!
Обращение к силовым структурам России в свете грядущих событий.Источник http://via-midgard.info/
Гибель птиц – результат испытания инфразвукового оружия
... прививки в организм людей попадает большое количество возбудителей инфекции, которые ничего... светлых не раз с ними играло злую шутку… На вопрос «Чем...
Япония готова объявить войну России
... о том, что Токио с большой долей вероятности готовится развязать войну...
Аннунаки... Рептилоиды... Кто же они?
Всем здравия1 Нашел в сети информацию пересекающуюся по многим точкам с моей. Так параллельно совершенно разные люди приходят к одному и тому же. 1. Нами правят пришельцы. 2. Они реально пьют нашу кровь и воруют энергию. 3. Они мутанты. Умалчивается же ...
КПЕ за Путина
NAROD.RU/disk/4443146001/2011-01-26-putin-ne-dolzhen-uyti-1280-720.avi NAROD.RU/disk/4444121001/2011-01-26-putin-ne-dolzhen-uyti-640-360.avi Короткостриженный КОБалист Дмитрий Словоблудов из КПЕ агитирует на предстоящих выборах Президента России ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>