НЕФАКТ. Выпуск №105. Большая игра Чокана Валиханова

Чокан Валиханов, потомок самого Чингисхана, вошел в историю как великий ученый и путешественник. Однако это лишь общеизвестная часть его биографии. Программа «Не факт» расскажет о его тайной жизни в качестве «агента под прикрытием» российской военной разведки. Арарат Кещян отправился в казахские степи для того, чтобы повторить маршрут агента Валиханова во время осуществления им самой авантюрной разведывательной операции XIX века. Вместе с программой «Не факт» вы узнаете, как Чокану Валиханову удалось проникнуть на территорию государства, полностью закрытого для европейцев, стать «своим среди чужих» и вернуться домой, добыв секретную информацию.







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Источник: www.youtube.com