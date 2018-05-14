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Крымский мост будет открыт 16 мая

16:46. 14 мая 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:


Крымский мост будет открыт 16 мая в 5-30 утра.

После официальной церемонии мост будет открыт для регулярного движения автомобилей.
15 мая по мосту пройдет колонна мостостроителей, которые досрочно сдали грандиозный проект. Практически наверняка на открытии моста будет присутствовать Путин.

Сдан досрочно: 16 мая запускается автодорожное движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы.

  • Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.

  • Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.

  • Остановка на мосту запрещена.

  • Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 утра 16 мая.

Чтобы проехать к мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассе «Симферополь – Керчь» и далее 8,6 км до Крымского моста.
Накануне запуска движения, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители: колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

http://fkutaman.ru/index.php/about/news/item/247-sdan-dosrochno-16-maya-zapuskaetsya-avtodorozhnoe-dvizhenie-po-krymskomu-mostu – цинк



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, керчь, крым, Крымский мост, транспорт
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