Круговая порука: духовный смысл и тайные обряды. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Сакральный смысл работы в общине и его роль в лечении болезней

Почему возникло и долго существовало такое явление как “круговая порука”. Отчего это понятие носит негативный оттенок. В чем состоял духовный смысл круговой поруки и каково его значение для крестьянской общины. Почему в мировоззрении народа бессмертие души не могло быть достигнуто на индивидуальном начале, только на коллективном. Какие важные бытовые обряды составляли теневую сторону круговой поруки.

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