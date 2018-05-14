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Израиль – террористическое государство

23:48. 14 мая 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:


"Я осуждаю этот геноцид. Израиль является террористическим государством. Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ситуации" (с) Эрдоган

Эрдоган сегодня прямо назвал Израиль террористическим государством. Кроме того, МИД Турции прямо обвинил США в пособничестве произошедшей резне, которую Эрдоган назвал геноцидом палестинцев. Турция призывает мировое сообщество положить конец агрессии Израиля.
Кроме того, по итогам устроенной в Газе бойни  https://colonelcassad.livejournal.com/4187652.html (на вечер 55 погибших и более 2700 раненых), Турция отзывает послов из США и Израиля. Кроме Турции посла из Израиля отозвала ЮАР. В Турции, как и в Палестине объявлен трехдневный государственный траур.
Франция осудила насилие в Газе и перенос посольства США в Иерусалим, назвав происходящее подрывом международного права. Несколько позднее Макрон прямо осудил насилие израильских военных против демонстрантов. Сирия также возложила ответственность за происходящее на США.

Турция потребовала созвать саммит Организации Исламского Сотрудничества. Кувейт в свою очередь созвал заседание СБ ООН (с учетом позиции США фактически поддержавшими расстрел в Газе и называя Газу "Южным Израилем"особых перспектив в ООН не ожидается). В ООН выступили с осуждением происходящих убийств:

«Шокирующие убийства десятков людей, ранения сотен израильским огнем в Секторе Газа должны быть немедленно остановлены. Следует уважать право на жизнь. Те, кто несет ответственность за нарушение прав человека, должны быть привлечены к ответственности», – заявил Зейд Раад аль-Хусейн. Также верховный комиссар отметил, что «международное сообщество должно обеспечить правосудие для жертв».

Впрочем, ООН уже давно показала свою несостоятельность в подобных вопросах.














Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, военные преступления, газа, Израиль, макрон, оон, Палестина, США, Трамп, турция, Франция, эрдоган, юар
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