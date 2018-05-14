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Древние Знания или Наука, КОМУ ДОВЕРЯТЬ? Алексей Орлов и Михаил Ять

21:52. 14 мая 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Наследие предков или официальная наука?

Алексей Орлов и Михаил Ять

Опять не спокойно в “Нашем Королевстве” на этот раз спор происходит между сторонниками официальной науки и поклонниками сказов, былин, легенд. Для того, чтобы подробней разобраться и попытаться примирить эти, на первый взгляд, противоположные точки зрения, мы и решили записать эту передачу.

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Источник: www.youtube.com

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