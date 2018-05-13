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Зачем создали миф о „монгольском” нашествии

08:07. 13 мая 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:
Если воспользоваться приложением Гугля под названием Ngram, то мы увидим ещё одно косвенное подтверждение сказанному в публикации.

Посмотрим, в качестве контроля, частоту употребления в русскоязычной литературе слова „язык”.

А теперь смотрим частоту и дату упоминания слова „монгол”.



Что бросается в глаза при сравнении? Слово „монгол” встречается в 150 раз реже, чем слово „язык”.

Более того, характер первой кривой естественнен – преступное „окно в Европу” прорублено, интерес к языкам и народам, которые тогда так же именовали „язык”, постепенно возрастает.

А вот при взгляде на нижнюю кривую, красную, явно виден вброс. Линейность же зелёной нижней кривой вполне можно объяснить постепенным вытеснением старой нормы писать слово „монгол” с большой буквы.

Любопытно также ознакомиться с фактологией Википедии по данному вопросу.

Термин «иго», означающий власть Золотой Орды над Русью, в русских летописях не встречается. Он появился на стыке XV—XVI века в польской исторической литературе. Первыми его употребили хронист Ян Длугош («iugum barbarum», «iugum servitutis») в 1479 году и профессор Краковского университета Матвей Меховский в 1517[2].


В 1575 году термин «jugo Tartarico» был употреблён в записи Даниела Принца о своей дипломатической миссии в Москву[3].

В русских источниках словосочетание «татарское иго» впервые появляется в 1660-х годах во вставке (интерполяции) в одном из экземпляров Сказания о Мамаевом побоище[4]. ”


И тут же возникает ещё вопрос: а кто автор этого Сказания?

„Будучи церковником, автор сказания старается показать Мамая язычником,..”


Церковник. Этим очень много сказано. И можно перефразировать известную фразу о том, что христианство насаждалось на Руси „огнём и мечом”. По факту – „огнём, мечом и словом”. Добавим, лживым словом.

*
Зачем создали миф о „монгольском” нашествии
Миф о «монгольском» нашествии и «монгольском» иге создали, чтобы скрыть правду о подлинной истории Руси.

Вырождение русской боярско-княжеской «элиты» привело к первой смуте – «крещение» (попытка концептуально-идеологического подчинения Восточно-Римской империи, а через неё затем и Риму), гражданская война «христиан» с «язычниками», феодальная раздробленность и распад империи Рюриковичей.

Княжеские усобицы привели к целой серии междоусобных войн, которые серьёзно ослабили Русь.

Стоит отметить, что междоусобные войны на Руси отличались крайней ожесточенностью. Писатели любят показывать ужасы «монголо-татарского» нашествия и ига, но русские резались с русскими с не меньшим ожесточением и ненавистью.

Русы Киева, Галича, Полоцка, Новгорода, Суздаля и Владимира убивали, грабили, уводили в полон также, как это будут делать позднее «монголы». Никаких «скидок» на принадлежность к одному роду племени и вере не было.

Коллективный же Запад, получив на Ближнем Востоке мощный отпор от мусульманского мира, решил продолжить движение «дранг нах Остен».

На Восток перебрасывают рыцарские ордена – мощные католические духовно-военные организации, которые «огнем и мечом» подчиняли Риму племена и народы. В 1202 году в Риге был основан Орден меченосцев, в 1237 году он был преобразован в Ливонский орден. Также против Пруссии, Великого княжества Литовского и Русского и других русских земель был брошен Тевтонский орден.

Очевидно, что раздробленная Русь стала бы жертвой коллективного Запада. Её бы захватили и «переварили» по частям. Методика была уже отработана во время захвата и ассимиляции Северной и Центральной Европы. Жесточайший натиск, тотальная война, крещение «огнем и мечом».

Создание замков-крепостей, опорных пунктов оккупации. Стратегия «разделяй, стравливай и властвуй», когда одни племена одного языка использовали против других. Уничтожение непокорной знати, приручение и крещение той части, которая оказалась готова к «культурному сотрудничеству», создание и воспитание новой знати. Народ же постепенно, за десятки и сотни лет утрачивает родные традиции, культуру, язык.

Появляются новые «немцы», утратившие связь с истоками, родной культурой и языком. Таким образом, Рим и рыцарские ордена подчинили и «переварили» славянское Поморье (Померания), Пруссию – Поруссию, закрепились в Прибалтике (Ливония). Такая же судьба ждала русские земли и русский народ в составе Великого княжества Литовского и Русского, где первоначально преобладал русский элемент. Это русское государство в итоге было подчинено Польше и Риму, то есть Западу.

По этому пути неизбежно пошли бы Псков, Новгород, Смоленск, Тверь и другие русские земли и города. По отдельности рано или поздно их сопротивление сломили, непокорную, буйную знать уничтожили, «гибкую» знать подкупили или уговорили.

Зачем создали миф о &quot;монгольском&quot; нашествии

Битва при Легнице. Миниатюра XIV в.

Русь спасло вторжение с Востока – восточно-сибирского ядра суперэтноса русов. Как уже раньше не раз отмечалось, «монголов» на Руси не было (). Это миф – созданный в Ватикане с целью искажения подлинной истории. На Западе не желают признавать стратегического поражения от Русско-Ордынской империи. Русь и Орда остановили многовековое наступление Запада – «натиск на Восток».

Коллективный Запад в итоге смог на некоторое время подчинить себе только западнорусские земли (вошли в состав Венгрии, Польши и Литвы), однако дальше продвинуться не смог. Столетиями кипели кровавые и жестокие войны, но Запад не смог прорваться в Азию через русскую территорию.

Бились русы с русами. Два пассионарных ядра суперэтноса русов, наследники Великой Скифии. Никакие «монголы» Китай не завоевывали, не доходили до Кавказа, Персии, Северного Причерноморья и Руси. Халху, ойраты – самоназвание, этноним автохтонов (коренное население) Монголии, настоящие антропологические монголоиды, тогда были бедной кочевой общностью.

Они находились на низкой ступени развития – охотники и примитивные пастухи, вроде части индейских племен Северной Америки. Пастухи и охотники, находившиеся на примитивном первобытно-общинном уровне, ни при каких обстоятельствах не могли создать мощную военную державу и тем более континентальную империю «от моря до моря».

У настоящих монголов не было ни производственной, ни военной, ни государственной базы для создания первоклассной военной державы.

Таким образом,

миф о «монголах из Монголии», создавших одну из величайших мировых империй в истории человечества, это обман и величайшая историческая и информационная диверсия Рима и Запада в целом против Руси-России.

Хозяева Запада сознательно искажают и переписывают в своих интересах подлинную историю человечества. И делается это постоянно, достаточно вспомнить как буквально на глазах искажают историю Второй и Великой Отечественной войн.

Где из русских (советских) солдат – освободителей уже переделали в «оккупантов и насильников», которые якобы захватили значительную часть Европы и «перенасиловали» всех немок. Коммунизм и нацизм, Гитлера и Сталина поставили на одну доску. Более того, уже говорят о Гитлере, который «защищал» Европу от большевистских, красных полчищ Сталина. А Европу якобы освободили Англия и США, которые победили гитлеровскую Германию.

Миф о «монгольском» нашествии и «монгольском» иге создали, чтобы скрыть правду о подлинной истории Руси, наследнице тысячелетней северной традиции Гибербореи и Великой Скифии.

Русские якобы были «диким» племенем, которое к «цивилизации» привели германо-скандинавские викинги и европейские христианские миссионеры. А «монгольское» вторжение отбросило Русь во «тьму веков», затормозило её развитие на несколько столетий, пока русские были «рабами» золотоордынских ханов. При этом русские переняли от «монголов» принципы правления и организации, «рабскую психологию». Всё это отделило Русь от Западной Европы, привело к «отсталости».

В реальности путем войны произошло соединение двух частей бывшей Великой Скифии – Северо-Восточной Руси и русов скифо-сибирского мира. Антропологические исследования могильников период «монгольского» вторжения и владычества показывают полное отсутствие на Руси монголоидного элемента.

Вторжение, битвы, штурмы городов – всё это было. Была дань-десятина, новые походы, пожары и разграбления. Но не было «монгольской» армии и империи «монголов».

Так как в лесостепной полосе Евразии, включая земли от Северного Причерноморья, Северного Кавказа, от Днепра, Дона и Волги до Алтая и Саян, уже несколько тысячелетий никакой реальной силы, никакого народа, кроме поздних русов-сибирцев и мощного скифо-сибирского мира (наследника традиций ариев и Великой Скифии, остановившей нашествие персидских армий царей Дария и Кира) не было.

Это была действительно мощная сила – с многотысячелетней культурной, государственной, производственной и военной традицией. Сотни родов объединенных языком, традициями, единой языческой верой. Только русы скифо-сибирского мира и могли создать огромную континентальную империю, снова объединить северную цивилизацию от границ Китая до Днепра.

Северные европеоиды уже не раз создавали в Китае царства, давали Поднебесной правящие династии, элиты, гвардию и чиновничество. Но необходимо помнить, что одно-два поколения и русы в Китае становились китайцами. Монголоидные признаки доминанты.

Схожая история произошла в XX столетии. Многие тысячи русских бежали во время Революции и Гражданской войны в Китай. Харбин был русским городом. Но прошло довольно немного времени, в историческом отношении, и от большой русской общины остались только могильные надгробия и несколько культурно-исторических памятников. При этом русских не истребляли. Просто их дети и внуки стали китайцами.

Другой интересный пример, Индия. Там арии, которые пришли с территории современной России, и бывшие носителями общей для нас северной традиции, создали замкнутые касты-варны и во многом смогли сохранить, законсервировать себя.

Не удивительно, что индусы из современных высших каст – брахманов-жрецов и кшатриев-воинов, генетически, антропологически такие же русы, как и русские. А вера и традиции индусов, такие же, как у ариев-русов 4 тыс. лет назад, или русов времен Олега Вещего и Святослава (вроде обряда кремации).

В походе на запад скифо-сибирские русы разбили и подчинили своих родственников в Средней Азии, которая также ранее была частью Великой Скифии, а местное население хотя уже и было исламизировано, но тюркский и монголоидный элемент ещё не стал преобладающим.

Также в армию вобрали татар Урала и Поволжья, аланов и половцев (они также были обломками Великой Скифии и суперэтноса). Причем татары тогда были ещё язычниками, а тюркская группа не так давно вычленилась из общей языковой семьи и монголоидной примеси почти не имела (в отличие от крымских татар).

Таким образом, «татаро-монгольское» нашествие было нашествием скифо-сибирских русов-язычников, которые втянули в свой поход татар-язычников, половцев, алан, жителей Средней Азии (потомков русов-скифов). То есть это была

война русов-язычников Азии с русами-христианами раздробленной Владимиро-Суздальской и Киевской Руси. Война двух пассионарных ядер суперэтноса русов и русской цивилизации, наследницы великой северной традиции Великой Скифии.

Сказки про «монголов» сочинили враги русского суперэтноса и Руси. Именно скифо-сибирские русы и создали великую «монгольскую» империю, Русско-Ордынскую империю.

Перерождаться и деградировать Ордынская империя (от русс. слова «род») начала от постоянно нарастающей и тотальной исламизации, и притока в Золотую (Белую) Орду огромного числа арабов. Исламизация и стала основной причиной внутриэлитарной усобицы и развала империи. Историю же Ордынской империи переписали в своих интересах мусульманские и католические авторы.

Русы Рязани и Новгорода и русы-ордынцы имели общее антропологическое, культурно-языковое происхождение, а так были частями единого суперэтноса и единой северной традиции-цивилизации. Сначала они отличались верой и укладом жизни, а также разницей в социально-политическом развитии: русы-христиане Руси преодолели родовую стадию развития, имели «развитый» феодализм; русы-ордынцы были на стадии родовой, «военной» демократии.

Поэтому позднее, когда центр управление сместился в Москву, большинство ордынцев легко стали русскими, не привнеся никаких «монгольских» признаков в русский народ. При этом исламизация русов и татар Орды привела к разделению суперэтноса, она отсекла от него исламизированную евроазиатскую часть, кроме тех «татар», которые многими тысячами принимали православие и переходили на службу московскому государю.

Естественно, что в Риме и на Западе постарались исказить и скрыть подлинную историю русского суперэтноса и Русско-Ордынской империи, т. н. «Тартарии», которой подчинялась большая часть континента. На Западе придумали «монгольское» нашествие и «монгольскую» империю.

Историки Романовых (а первыми официальную «историю России» вообще писали немцы) поддержали этот миф, так как вестернизированный Петербург стремился влиться в семью «просвещенной и цивилизованной» Европы и не желал продолжать традицию северной евроазиатской империи и Орды-«Тартарии». Многотысячелетнюю историю русской цивилизации и суперэтноса русов постарались похоронить.

Однако она оставила так много следов, что правда сразу стала пробивать себе дорогу. Уже Ломоносов, Татищев, Любавский, Иловайский и многие другие исследователи обнаружили, что история русов-русских не соответствует общепринятой «классической» версии.

Среди следов древней империи тот факт, что вплоть до XVI – XVII вв., а иногда и в XVIII в, всю территорию континентальной Евразии в Западной Европе по старой памяти именовали Великой Скифией (Сарматией), что было синонимами названий «Великая Тартария» и Россия.

Историки того времени отождествляли древних скифов-сарматов и современных им русских, считая, что вся степная Евразия, как и прежде, заселена одним народом. В Золотой и других ордах-государствах, занимавших в XIII – XVI вв. всю степную зону Восточноевропейской равнины, Среднюю Азию и южную Сибирь основу населения составляли скифы-сарматы-аланы-русы.

Так считали не только авторы, которые пользовались письменными источниками, но и путешественники, которые сами видели «Великую Скифию – Тартарию».

Юлий Помпоний Лэт, римский гуманист XV в, совершил путешествие в «Скифию»; побывал в Польше, у Днепра, в устье Дона, описал обычаи и нравы «скифов». Упомянул о русской браге, медах, о том, как «скифы», сидя за дубовыми столами, провозглашают здравицы в честь гостей, записал несколько «скифских» слов, которые оказались славянскими.

Он считал, что «Скифия» простирается далеко на восток и граничит с Индией, писал о «хане азиатских скифов». В глазах автора скифы выглядят русскими и территория их расселения включает не только земли Русско-Литовского и Московского государств, но и другие, которыми управляют ханы и простираются далеко на восток. А из источников XIV – XVI вв. мы можем узнать, что Сибирь тогда населяли не «монголо-татары», а белые люди, удивительно похожие на древних скифов и современных русских.

Также стоит помнить, что имена Чемучин (Темучин), Батый, Беркей, Себедай-Субудей, Угадай, Мамай, Чагат(д)ай, Боро(н)дай и др. – это не «монгольские» имена. Это также имена суперэтноса русов, только не православные, а языческие. Большинство подданных Орды были русами-русскими.

Ожесточенные междоусобные войны между русами были делом обыкновенным для тех времен. Москва вела войну с русскими Рязани, Твери, Новгорода и Орды за объединение страны. Действительность трагична, более трагична, чем её принято представлять.

Никаких ужасных «монголов» не было. Воевали русские с русскими. Так, на службу великим князьям владимирским и московским, русско-литовским постоянно переходили «татарские» мурзы и ханы с многотысячными отрядами. Эти переходы сопровождались брачными союзами и включением в элиту русского государства.

В результате московская аристократия была сформирована из «татарской» на треть. Шла интеграция в новое состояние некогда единой империи. При этом в русском народе и московской аристократии нет признаков «монголоидности».

В середине XIV в. элита Орды перешла в ислам. При этом основная часть населения орд-родов сохранила языческую традицию. В частности, в «Сказании о Мамаевом побоище», русском письменном памятнике XV в., упоминаются боги, которым поклоняются «татары». Среди них Перун и Хорс. Ислам ещё не стал господствующей религией. Исламизация Орды привела к серии жестоких междоусобных войны, развалу империи.

Москва стала новым центром притяжения цивилизации и суперэтноса. За полтора столетия этот новый центр смог восстановить основное ядро империи. Первым русским царем-императором стал Иван Грозный, наследник древней империи Рюриковичей и Русско-Ордынской империи.

В его правление Русь развернулась и на юг – на Кавказ и Каспий, и на юго-Восток, на Казань и Сибирь. Одним ударом вернули всё Поволжье, открыли путь за Урал и начали воссоединение с Сибирью.

Коренное население великой степи, потомки древних скифов-сарматов-половцев-«монголов», возвращались под власть своего национального центра.

При этом «скифы»-«казаки» одновременно стали ударным авангардом русской цивилизации и суперэтноса, быстро возвращая и осваивая исконные земли северной цивилизации – Евразию.

Таким образом, при Иване Васильевиче Грозном ядро «Великой Скифии», Русской империи было восстановлено. Эту же страну и народ знали и античные авторы. Она простиралась от Чёрного (Русского) и Балтийского морей до границ Японии, Китая и Индии.

То есть Россия в XVI – XIX вв. не завоевывала чужие земли, а возвращала свои собственные. Запад же натолкнувшись на мощное сопротивление Руси и Орды, а затем Русского царства во главе с Москвой вынужден был искать новые земли для захватов и грабежей. Так начались «Великие географические открытия».

А. Самсонов

***
Тот же текст.



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: вера, Евразия, империя, история, ложь, ломоносов, миф, народ, орда, польша, Россия, русский, Русь, сибирь, Скифы, Тартария, фальсификация, церковь, язык, язычество
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