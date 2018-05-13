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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 мая 2018

09:07. 13 мая 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

В Дейр Зоре идут бои между боевиками США: курды угрожают арабам авиаударами НАТО (ФОТО)

В Дейр Зоре идут бои между боевиками США: курды угрожают арабам авиаударами НАТО (ФОТО) | Русская весна

Продолжаются конфликты поддерживаемых Соединёнными Штатами курдских формирований из состава так называемых «Сирийских демократических сил» (СДС) с населением восточной части провинции Дейр-Эз-Зор.

В случае, если жители арабских деревень пытаются оказывать сопротивление произволу курдских отрядов, их обвиняют «в связях с ИГИЛ*» и уничтожают при поддержке американских авиации и спецназа.

Чрезвычайно опасная ситуация сложилась в настоящее время в районе населенного пункта Абу Хаммам, расположенного невдалеке от захваченного курдами и американцами нефтегазового комплекса «Конако».

По информации, предоставленной представителем оппозиционного движения «Сирийское завтра» («Таяр Аль-Гад Ас-Сурий»), 3 мая 2018 года несколько сотен боевиков СДС атаковали указанный населённый пункт и находящуюся здесь базу оппозиционной группировки «Сирийская гвардия» («Куват Нукба Ас-Сурия»).

Данное формирование состоит из представителей арабских племён, проживающих к востоку от Евфрата. Причиной нападения на них стал отказ подчиняться приказам курдских командиров и передислоцироваться в провинцию Хасака.

Боестолкновения продолжались пять дней, с обеих сторон погибло не менее 50 человек.

Убедившись, что собственными силами им с «Сирийской гвардией» справиться нелегко, курдские командиры СДС проконсультировались со своими американскими кураторами и 11 мая предъявили арабам в Абу Хаммаме ультиматум: или они сдают оружие, или их объявят «сторонниками ИГИЛ».

После чего по населённому пункту будет нанесён удар американской авиации и жертвы среди гражданского населения окажутся на совести оппозиционеров.

Возможно, что счёт для жителей Абу Хаммама идёт уже на часы. 

На фоне таких событий арабским племенам Заевфратья стоит задуматься, не пора ли обратиться к диалогу с Дамаском и вернуться под защиту родного государства.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация. 

В Дейр Зоре идут бои между боевиками США: курды угрожают арабам авиаударами НАТО (ФОТО) | Русская весна
В Дейр Зоре идут бои между боевиками США: курды угрожают арабам авиаударами НАТО (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия Израиля объяснила ракетный удар по «Панцирю» в Сирии (ВИДЕО)

Армия Израиля объяснила ракетный удар по «Панцирю» в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Армия обороны Израиля нанесла удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу ПВО Сирии «Панцирь-С1» из-за того, что он обстреливал истребители ВВС Йахал.

Об этом сегодня рассказали журналистам в армейской пресс-службе.

По словам израильтян, ЗРПК вёл ракетный огонь и пытался сбить военные самолёты ЦАХАЛ, которые «мирно бомбили сирийские города» (прим. РВ).

В пресс-службе не уточнили, как они смогли определить, что нанесли удар именно по этому комплексу «Панцирь-С1» и какая ракета в него попала.

Как сообщала «Русская Весна», видео поражения цели на днях было опубликовано Вооружёнными силами Израиля.

В ночь на субботу появилась первая фотография подбитой машины, на которой видно, что комплекс расстрелял свой боекомплект и был фактически безоружен.

В результате ракетного попадания была сильно повреждена лишь кабина и передние колёса. По всей видимости, самая ценная часть ЗРПК осталась невредима и  машина сможет вернуться в строй.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО)

Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Вчера боевики из зоны деэскалации Идлиб решили начать наступление на подконтрольные правительству Сирии населённые пункты.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший видео.

Российские беспилотники фиксировали в течение дня движение боевиков и их военной техники в сторону города Эль-Латамна в провинции Хама, где они полтора часа назад начали наступление на позиции Сирийской армии.

Ожидавшая сигнала военная авиация подавила основные силы противника, тем самым наступление бандформирований было сорвано, а правительственные войска начали контратаку.

На видео видно, как самолеты ВВС Сирии поочерёдно наносят удары по скоплению пикапов с боевиками.

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Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР превратили их в пепел (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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