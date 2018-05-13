Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 мая 2018

Продолжаются конфликты поддерживаемых Соединёнными Штатами курдских формирований из состава так называемых «Сирийских демократических сил» (СДС) с населением восточной части провинции Дейр-Эз-Зор.

В случае, если жители арабских деревень пытаются оказывать сопротивление произволу курдских отрядов, их обвиняют «в связях с ИГИЛ*» и уничтожают при поддержке американских авиации и спецназа.

Чрезвычайно опасная ситуация сложилась в настоящее время в районе населенного пункта Абу Хаммам, расположенного невдалеке от захваченного курдами и американцами нефтегазового комплекса «Конако».

По информации, предоставленной представителем оппозиционного движения «Сирийское завтра» («Таяр Аль-Гад Ас-Сурий»), 3 мая 2018 года несколько сотен боевиков СДС атаковали указанный населённый пункт и находящуюся здесь базу оппозиционной группировки «Сирийская гвардия» («Куват Нукба Ас-Сурия»).

Данное формирование состоит из представителей арабских племён, проживающих к востоку от Евфрата. Причиной нападения на них стал отказ подчиняться приказам курдских командиров и передислоцироваться в провинцию Хасака.

Боестолкновения продолжались пять дней, с обеих сторон погибло не менее 50 человек.

Убедившись, что собственными силами им с «Сирийской гвардией» справиться нелегко, курдские командиры СДС проконсультировались со своими американскими кураторами и 11 мая предъявили арабам в Абу Хаммаме ультиматум: или они сдают оружие, или их объявят «сторонниками ИГИЛ».

После чего по населённому пункту будет нанесён удар американской авиации и жертвы среди гражданского населения окажутся на совести оппозиционеров.

Возможно, что счёт для жителей Абу Хаммама идёт уже на часы.

На фоне таких событий арабским племенам Заевфратья стоит задуматься, не пора ли обратиться к диалогу с Дамаском и вернуться под защиту родного государства.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.