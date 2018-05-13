Главная » Вооруженные силы, Творчество

Парад Победы, который остался за кадром

18:45. 13 мая 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Все мы видели хотя бы один раз Парад Победы в Москве, ну хотя бы по телевизору. Танки, самолеты, солдаты все на своих местах.

Но что происходит там, за кадром….

Видели ли вы последние приготовления перед выездом на Красную Площадь этой техники, где располагается командный пункт управления авиацией на параде и это совсем не то места, о котором вы могли бы даже подумать.

Где располагается охрана президента и многое другое, все это остается недоступным для простого посетителя, но сегодня впервые появилась возможность увидеть это. Такого в эфире никогда не было…

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...нужно продемонстрировать свои возможности, чтобы остаться в процессе. Сначала Санкт Петербург...наблюдался острый дефицит квалифицированных руководящих кадров, и я предложил Розе ...в Госдуме. Также они посетили парад Победы, который прошёл на Красной площади 9...
Про Знамя Победы в Волгограде
... почему-то малозаметные. На некоторых кадрах выглядит так, что серп и... с Знаменем Победы, которое выносят на парадах в Волгограде в начале парада?Раньше оно..., где от основного символа Знамени Победы остался лишь контур.Что служит лишним...
Почему мы просто обязаны праздновать День Победы?!
... и, конечно, даны фотографии всех парадов Победы, кроме московского. Если прочесть этот... хотите, чтоб от вашего дедушки остался в кадре только край рукава, празднуйте... "Люфтваффе" с орлами на груди, которые позируют на фоне подбитого советского...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
...но и политический, парад-вызов, парад презрения к врагу, парад-пощечина: вот вам... что они не те, которые были»За кадром: Победа под Москвой имела еще...в воображении  представителей городской власти, которым остается  только заверять население, потерявшее ...
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
...год. Снова Москва, Красная площадь, парад Победы. Но на трибуне уже новый... Получается остается только дождаться российской зимней олимпиады 14 года, которую тоже найдут...на угасание экономической активности. За кадром: такая оценка ситуации в «...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
... детей, достаточно много…»Корреспондент в кадре: «Если верить политическим плакатам, ... даже приняли участие в майском параде победы, хотя и не совсем понятно... фрагмент корпуса, который можно поставить вместо вырезанного реакторного отсека. Осталось все это...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>