Парад Победы, который остался за кадром

Все мы видели хотя бы один раз Парад Победы в Москве, ну хотя бы по телевизору. Танки, самолеты, солдаты все на своих местах.

Но что происходит там, за кадром….

Видели ли вы последние приготовления перед выездом на Красную Площадь этой техники, где располагается командный пункт управления авиацией на параде и это совсем не то места, о котором вы могли бы даже подумать.

Где располагается охрана президента и многое другое, все это остается недоступным для простого посетителя, но сегодня впервые появилась возможность увидеть это. Такого в эфире никогда не было…