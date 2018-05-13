Открытая встреча с автором книги “Честь” 31.01.2017
00:00:00 — Сила магических лидеров относительно сжатия и разжатия Времени
00:10:39 — Отказ от совести по Токаревой
00:51:13 — Как определить духовный уровень
01:08:04 — Витязи 2-ой Касты со стожаром
01:11:52 — Вопрос про Антона Поддубного
01:28:37 — Вопрос о законах мироздания
01:42:46 — Вопрос про энергетический настрой
01:52:04 — Исходное состояние
01:58:10 — Варна не меняется никогда
02:02:25 — Сердечность и душевность
02:07:01 — Вопрос о книгах Владимира Мегре
02:29:38 — О принятии Чести Князя
02:37:46 — Вопрос об Александре Шевцове
02:49:15 — Вопрос о Карлосе Кастанеде
03:08:37 — Реалии сегодняшнего дня
03:31:51 — Вопрос о конституции
03:39:13 — Знание Крышня