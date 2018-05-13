Мракосудие 2

Перед ними стоит задача подстройки (вписания) людей, мало знакомых (в основном из видеороликов) с КОБ, в русло все той же толпо-"элитарной" модели жизнестроя, через поэтапную и планомерную подмену понятий материалов Концепции Общественной Безопасности на удобоваримый суррогат.

Во-вторых , происходит попытка (в основном на интернет-ресурсах и в интернет-сообществах, которые за последние два-три года множатся как грибы после дождя) подменить материалы КОБ на информацию иного содержания.

Во-первых , те или иные граждане ( «5-я колонна», «спящие», «оборотни в погонах»… ), действуя под прикрытием государственных структур и, зачастую, находясь в их штате, целенаправленно осуществляют вредительскую деятельность, направленную против планов В.В. Путина по обретению суверенитета Россией, в т.ч. обретения Концептуальной властности системой государственного управления.

Как же её можно будет запретить на государственном уровне, если позднее, уже Президент РФ В.В. Путин 20 ноября 2013 года своим указом утвердил подготовленный МВД ведомственный вариант «Концепции общественной безопасности РФ»»?

Многие скажут – «… так ведь Концепция Общественной Безопасности (КОБ) в 1995 году прошла парламентские слушания в Государственной Думе РФ, то есть высший законодательный орган страны включил её в правовое поле с рекомендациями по дальнейшему рассмотрению…

Что сказать? Всё закономерно и предсказуемо. В течение продолжительного времени (2005-2018 г.г.) теми или иными способами, от имени государственных структур, а точнее − используя ресурсы государственных структур , выполнялась и продолжает выполняться задача по запрету КПЕ. Следующим шагом, скорее всего, планируется запрет всех книг, имеющих отношение к Концепции Общественной Безопасности.

5 апреля 2018 года заместитель генерального прокурора РФ В.Я. Гринь подписал заявление в Майкопский районный суд Республики Адыгея о запрете общественного объединения «Курсом Правды и Единения» на территории РФ.

И хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах — лучший из хитрецов. Коран. Сура 3. Семейство Имрана, 47.(54).

При этом у сторонников общественной инициативы КПЕ может создаться иллюзия, что все эти новые материалы, аналитика, и прочий так называемый «контент», это продолжение, развитие, и даже ни много ни мало – «исправление недочётов и ошибок» в КОБ.

Однако, на самом деле это всего лишь ширма, отвлекающий манёвр, так сказать, красивая обёртка конфеты, внутри которой всё та же Библейская концепция – разделяй, стравливай и властвуй. Цель такого информационного шума – заставить купиться неравнодушно настроенных граждан на то, что им предлагается по «брендом» КОБ.

Предлагаем поразмыслить об этом каждому.

Что же, собственно, предъявляют КПЕ в качестве обвинения, для оправдания её запрета на территории России.

В иске нет доказательств экстремистской деятельности КПЕ (см. Приложение).

Ни одной книги, признанной в законном порядке экстремистской и включенной Минюстом РФ в соответствующий список, общественная инициатива КПЕ не распространяла.

Участники общественной инициативы КПЕ всегда исходили из общедоступной информации о парламентских слушаниях, состоявшихся 28 ноября 1995г. в государственной Думе РФ, о материалах дела в Усть-Коксе (судебная экспертиза в КемГУ и отзыв иска прокурором), о заключении Межрегионального бюро судебных экспертиз им. Сикорского и т.п.

Административные дела по ст. 20.29 КоАП в отношении О.В. Юкиша, Н.Н. Селиванова, А.А. Гроо были основаны на неправовой расширительной трактовке факта включения какого-либо материала в список экстремистской литературы, якобы порождающего запрет использования любого текста из такой книги.

Трудно подобрать термин для такого подхода: «маразм», «мракобесие»…

Средневековая инквизиция с её кострами из книг о гелиоцентричной системе мира – единственное сравнение, которое приходит на ум…

Ведь какова позиция некоторых «право-ведов», дорвавшихся до власти:

если книга признана экстремистской, то любая фраза из этой книги тоже автоматически «экстремистская». А то, что в этой книге есть многочисленные цитаты из Библии и Корана? Они также автоматически стали экстремизмом?

О.В. Юкиша и А.А. Гроо признали виновными за распространение газеты «МѢре за меру» с частичной перепечаткой одной из тех глав книги «Тайны управления человечеством или Тайны глобализации» (далее – ТУЧ), где судебная экспертиза по назначению новосибирского областного суда никаких признаков экстремизма не выявила.

В Челябинске уголовное преследование прекращено по истечении срока давности, потому что в течение двух лет следствию не удалось выявить состав преступления. Т.е. никаких доказательств экстремистской деятельности у следствия не было.

В статье, за распространение которой признали виновным Н.Н. Селиванова, также никаких признаков экстремизма судом выявлено не было, было выявлено только частичное совпадение с текстом одной из многих глав книги.

По той «дьявольской» логике, о которой говорилось выше, фразы являются экстремистскими, только потому, что это цитаты из книги ТУЧ. Все читавшие ТУЧ знают, что из этой книги можно выбрать большую подборку АНТИэкстремистских цитат.

Наличие какой-то книги, в одном экземпляре, в сумке участника слёта − не означает «массового распространения» этой книги. Поэтому решение по административному делу в отношении Ю.А. Москалёва такое же надуманное, как и решения по административным делам О.В. Юкиша, А.А. Гроо и Н.Н. Селиванова.

Из заявления в суд: «На учредительном съезде 10.07.2009г создано РОД КПЕ, руководителем избран Москалёв» – откуда это???

На учредительном съезде 10.07.2009г была создана политическая партия ВПП КПЕ (а не движение РОД КПЕ), руководителем был избран К.П.Петров (а не Москалёв).

Зачем от имени государственного представителя (далее – ГП) искажают факты, уже ставшие историей?

К сведению : КПЕ была зарегистрирована (как юридическое лицо) в 2002г. Участвовала в выборах в Государственную думу РФ 2003г., и заняла 10 место из 20 с лишним.

Далее из заявления от имени ГП: «В ходе правовой экспертизы установлено практически полное совпадение содержащихся в программе ВПП КПЕ цитат и выражений с содержанием книги ТУЧ».

Это что за явление такое, «правовая экспертиза»?

Какая Программа КПЕ была подвергнута экспертизе, кем? Та ли программа, которая была сдана в Минюст РФ 03 июля 2017г., и по которой ни одного замечания, тем более обвинений в экстремизме в официальном отказе Минюста нет (исх. № 11-86804/17 от 21.07.2017г.).

И как можно говорить о «практически полном совпадении цитат и выражений» из Программы объёмом несколько страниц, с содержанием книги объемом более полутора тысяч страниц?

Таким образом, Программа КПЕ, заведомо для ГП не могут быть и НЕ ЯВЛЯЮТСЯэкстремистскими.

Из иска ГП: «Как установлено судом, в книге «Мёртвая вода» содержится…».

Но ведь книги «Мёртвая вода» (далее – МВ) не было в материалах дела, где МВ засудили. Впрочем, и в материалах дела об отказе в регистрации КПЕ не было книги ТУЧ, что вовсе не помешало сделать вывод, что текст Программы идентичен книге ТУЧ.

Судя по всему, ни факты, ни доказательства не интересуют рьяных «лево-ведов» в их стремлении закрыть любыми доступными способами общественную инициативу КПЕ.

Список можно продолжать:

- незаконные были действия «лево-ведов» в Хостинском суд г. Сочи в отношении трёх книг: «Либерализм – враг свободы», «К Богодержавию», «От корпоративности к соборности» – все они, как и МВ, были на дисках «Нарко» и «Петров», отсутствие признаков экстремизма на которых было установлено судебной экспертизой в КемГУ (после чего прокурор свой иск в отношении материалов этих дисков отозвал); - аналогичные деяния «лево-ведов» во Владивостоке, две книги («Религиоведение советской эпохи…», и «Нерусский дух для русской души») – по одной есть положительная судебная экспертиза по назначению хабаровского Следственного комитета, по второй – заключение Межрегионального бюро судебных экспертиз им. Сикорского.

В сухом остатке остаётся очевидный факт – участники общественной инициативы КПЕ никогда "заведомо экстремистскую литературу" не распространяли, поскольку никаких программных целей и задач, которые можно было бы по совести назвать «экстремистскими» у КПЕ не было и нет.

После включения книг в список экстремистских материалов, в КПЕ убрали их с сайта и на бумажном носителе больше не распространяли.

После знакомства с историей всего этого юридического бе з предела, возникает резонный вопрос – как выстроить нам, участникам общественной инициативы КПЕ свои дальнейшие совместные действия, и, в частности, стоит ли защищаться в рамках юридической толпо-"элитарной" матрицы от таких нападок со стороны ГП?

Для того чтобы на него ответить, зададимся ещё одним вопросом – можно ли победить противника (недоброжелателя, неприятеля, врага) играя по его правилам? По нашему мнению, нельзя. Ибо, как бы ты не стремился выполнять все законы и постановления, ты всегда будешь в проигрыше, так как приходится играть на его «правовом поле» и в формате им же установленных «законных процедур». При этом тот, кто устанавливает правила, то есть создатель «юридической бе з совестной матрицы», всегда остается невидимым для добросовестно заблуждающихся сотрудников системы.

КПЕ на протяжении уже 20 лет как минимум, ведет игру по его правилам, то есть в рамках юридических норм, выстроенных ещё на римском праве, по сути – на праве рабовладельца владеть и распоряжаться, и обязанности раба терпеть и подчиняться… И что ?! Это вопрос к ряду умствующих, находящихся в плену иллюзий о реальных правах и свободах сегодняшней либеральной системы.

Тогда как быть, если не играть в рамках юридических норм РФ и международного законодательства? Как быть дальше, не подвергая себя уголовному или административному преследованию со стороны "группы неопределённых лиц", выступающей от имени государства, но преследующей далеко не государственные интересы, дискредетирующей государственную власть под видом борьбы с "экстремизмом", удушающей иннициативы, исходящие из народа?

Это очень трудные вопросы и касаются они всех, в том числе действующих должностных лиц государственного аппарата, кто не на словах (казенно звучных, или в произносимых в узком кругу), а на самом деле по совести думает о будущем своей семьи, своей страны – своей РОДИНЫ.

Нужно понять, что чем больше репрессивный аппарат ГОСУДАРСТВА, и тех, кто им прикрывается в своекорыстных целях, будет старательно сжимать "дубинку экстремизма" в попытках удержать власть, остаться на высокой должности и привилегированном положении ради себя любимого и своих близких-родных (или группы лиц по предварительному сговору), тем больше людей будет стараться вырваться из под этой "дубинки экстремизма".

Через ограничение доступа людей к знаниям об управлении, о мироздании никто не сможет остановить эволюционные процессы в обществе. Запретами ничего не решить, и история это показывала не раз. Как не запрещали большевиков, но в итоге, большевизм как явление в культуре Русской цивилизации – продолжает существовать, в том числе в виде различных общественных инициатив. Что может остановить более прогрессивную мысль, идею, процесс, время которых пришло? В том то и дело, что нет такой силы.

КПЕ на данный момент – единственная общественная инициатива, которая в основу объединения людей для совместного труда по утверждению человечного жизнестроя, деятельно закладывает систему овладения всеми необходимыми мировоззренческими управленческими знаниями.

Задача общественной инициативы КПЕ – не борьба за власть в толпо-"элитарных" структурах, или построение подобных им.

Мы занимаемся ликвидацией всеобщей УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ неграмотности, и происходящей от неё МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ слепоты в вопросах ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ по жизни.

Именно безграмотность делает возможными такие спектакли, как действо под названием « Роскомнадзор vs Telegram ». Вынесен запрет, и что? Он как работал, так и работает дальше.

На дилетантский взгляд, если спецслужбам так интересен, например, Вася Пупкин, то без всякого "решения суда" о передаче ключей (и главное огласки) они в состоянии ломануть его мессенджеры, социальные сети, слушать телефон и т.д. (о СОРМ – системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий – молчок).

А тут с таким пафосом заблокировали уже 16 миллионов адресов (не имеющих к «Telegram» прямого отношения), нарушили работу в сотнях компаний… Дошло (или искусно подвели) уже до системы оформления ОСАГО. А меж тем, «Telegram» всё так же доступен и без VPN. Можно только поздравить т.н. "спящих".

Закрадываются мысли о том, что вся эта шумиха с «Telegram», может быть вполне спланированной акцией, чтобы создать у безграмотной толпы иллюзию свободного от любого контроля мессенджера.

В равной степени эти непростые вопросы касаются и той многочисленной категории сторонников КОБ, не представляющих для себя взаимодействие с общественной инициативой КПЕ, таких как ВП СССР, различные общественные организации и единоличные распространители КОБ (т.н. – «анонимусы»), кто считает, что всё вышесказанное про запрет «Курсом Правды и Единения» – дело, их не касающееся.

Кому то обещали «неприкосновенность» в случае выполнения определённых условий, молчания или нужной для кое-кого аналитики, точнее в нужном русле? Самое удивительное, что находятся такие, кто думает отсидеться в стороне, пока КПЕ подвергают травле и вытесняют из информационного пространства. Наивные. Вы же следующие будете. Нигилизм, как одна из форм «социального идиотизма», он так и проявляется:

"Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня".

(Цитата немецкого пастора Мартина Нимёллера, когда он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам).

Да, в работе участников общественной инициативы КПЕ были и есть недостатки, ошибки. Все мы живые люди, и не имитируем безупречных авторитетов. При этом есть главное, что характеризует структуру в целом – мы взяли на себя ответственность по распространению мировоззренческих и управленческих знаний, и устойчиво в течение более чем 20 лет этим занимаемся, одновременно нарабатывая практический опыт. И как всякие первопроходцы, мы не избежали ошибок, заблуждений и романтических иллюзий. Так же есть случаи, когда приходят в КПЕ разнообразные имитаторы и провокаторы – мы учимся тому, как на практике выявлять подобных людей.

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Это лишь некоторая статистика, неизбежная в нашей жизни. С таким сталкивается каждый из нас, людей неравнодушных, детей нашей общей РОДИНЫ.

Абсолютное большинство же людей, составляющих устойчивую основу структуры КПЕ – это те, кто взял на себя, возможно, непосильную для многих сегодня ношу – продвижения КОБ в толпо-"элитарной" системе, готовой тебя смять в любой момент. КПЕ – это КоПиЁ (КОПЬЁ), то есть само острие тех из всех нас, кто смог, несмотря на повседневную занятость в рутине жизни, на работе и семье, приступить к самообразованию себя лично, своих товарищей и просто незнакомых людей. Да, не всегда получается. Но мы не останавливаемся.

Соратники КПЕ люди открытые и готовые к взаимодействию. Когда надо, они поддержали В.Г. Жданова и его движение за трезвость. В результате общих усилий, дело отрезвления в России вошло в процесс автосинхронизации и приобрело необратимый характер.



Затем была поддержка и распространение книг Н.В. Старикова. Да, можно как угодно к его нынешней деятельности относится, но он помог многим усомнится в той истории, которую стали нам навязывать и задуматься.



С 2012 года началось взаимодействие КПЕ с сторонниками Народно-Освободительного Движения (НОД) Е.А. Фёдорова. Идея о национализации ЦБ приобрела широкую известность. Многие из сегодняшних блогеров, телеведущих, общественных деятелей получили заряд положительных эмоций и багаж знаний именно через общение с участниками общественной инициативы КПЕ, благодаря чему они начали и продолжают свою деятельность по обретению самодержавия (суверенитета) Россией. КПЕ стало своеобразным трамплином для многих и многих неравнодушных людей.

И теперь, когда ГП подал иск по запрету КПЕ каждый должен сделать выбор – противостоять или остаться в стороне? Неужели те, кто причисляет себя к концептуалам, просто будет смотреть на всё это и молчать, а кто-то и тихо злорадствовать? Если будет так, то печальна судьба России.



Ибо не понимают молчащие и безразличные, что в России запрещают «Курсом Правды и Единения», то есть, по сути, запрещают стремление (вектор целей) к Правде и Единению.

А что тогда разрешается? Отсутствие целеполагания, ложь и разъединение, по сути та же старая концепция – разделяй, стравливай и властвуй? Запретом КПЕ, в том числе, пытаются открыть матрицу грядущих событий – крушения государственности РФ, которую настоящие государственники, не имитаторы, не должны допустить.

У страны, где запрещены Правда и Единение – не может быть будущего.

Мы все вместе не допустим этого.

«Наше дело правое, победа будет за нами!»

Мы развиваемся. Каждый из нас не тот, что был минуту назад. С каждым шагом, пусть немного, мы продвигаемся вперёд.

Русская цивилизация всегда сильна устремлением к Правде и Единению. На том стояла, стоит и будет стоять РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. Те, кто думает, что запрет КПЕ что-то принципиально решит, заблуждаются.

Есть время одуматься. Прекратить преследование в отношении участников общественной инициативы КПЕ, простых людей, которые занимаются общественно значимым полезным делом. Пока еще есть время.

Мы понимаем так же, что всё случается наилучшим образом при той объективной нравственности и этике, что свойственны людям.

Возможно, всё идёт так, как надо. Жизнь есть вечный колебательный процесс, в котором падения сменяются взлётами. И порой, чтобы шагнуть дальше или перепрыгнуть обрыв, нужно отступить, сделав несколько шагов назад. А затем разбежавшись прыгнуть и преодолеть смертельную бездну. Так что, трудов у нас предстоит ещё много. Вот и будем трудиться и дальше.

Мы обращаемся ко всем тем, кому не безразлична судьба КПЕ, и предлагаем вам помочь в распространении информации об иске ГП везде, где есть возможность. Соратники КПЕ обращаются к тем из адвокатов, кто может оказать посильную бе з платную помощь в делах защиты КПЕ в суде.

Мы в России сильны Единением. С нами вѢра, надежда, любовь.

Коллектив соратников КПЕ