Давайте вспомним ,какие решения принимались в СССР.

XXIII съезд КПСС. В зале заседаний Кремлевского Дворца съездов. Москва, 1 апреля 1966 год

Брежнев стал "президентом"- шутка. Сравниваем с майскими указивками.

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 26.09.1967 n 888 "О мероприятиях по дальнейшему повышению благосостояния советского народа"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 1967 г. N 888

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Во исполнение решений XXIII съезда КПСС о дальнейшем повышении материального благосостояния советского народа Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:

1. Осуществить с 1 января 1968 г. следующие мероприятия по повышению благосостояния советского народа:

а) увеличить минимальный размер заработной платы рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства до 60 рублей в месяц.

В этих целях установить рабочим и служащим тарифные ставки и должностные оклады в размере не ниже 60 рублей в месяц, а отдельным категориям работников повысить тарифные ставки и должностные оклады в пределах до 70 рублей в месяц.

Повысить в первом полугодии 1968 г. в среднем на 15 процентов тарифные ставки рабочим-станочникам машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий и цехов во всех отраслях народного хозяйства;

б) ввести коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих предприятий и организаций легкой и пищевой промышленности, просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, науки, культуры и других отраслей народного хозяйства в районах Дальнего Востока и Европейского Севера, для которых они в настоящее время не установлены;

в) расширить льготы для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, имея в виду установить очередные процентные надбавки к заработной плате при меньшем стаже работы в этих районах и местностях, предоставить преимущества в оплате труда рабочих и служащих, занятых на работах во вновь осваиваемых районах, и осуществить другие мероприятия по расширению льгот для указанных лиц;

г) увеличить до 15 рабочих дней продолжительность отпуска тем рабочим и служащим, которые имеют в настоящее время отпуск общей продолжительностью 12 рабочих дней;

д) продолжить дальнейшее снижение и отмену налогов с заработной платы рабочих и служащих. В этих целях снизить в среднем на 25 процентов ставки налогов с заработной платы от 61 до 80 рублей в месяц;

е) повысить размеры пособий по временной нетрудоспособности рабочим и служащим при стаже работы свыше 8 лет до 100 процентов заработка и при стаже работы от 5 до 8 лет до 80 процентов заработка;

ж) в целях улучшения пенсионного обеспечения:

повысить размеры пенсий инвалидам из числа военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте: инвалидам I и II групп - на 15 рублей в месяц (в пределах максимальных размеров) и с 1 мая 1968 г. - минимальный размер пенсии инвалидам III группы с 21 до 30 рублей в месяц;

повысить размеры пенсий инвалидам из числа офицерского, старшего и среднего начальствующего состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте: пенсии инвалидам I и II групп, исчисленные из должностных окладов (без учета окладов по воинским званиям), - на 25 рублей в месяц (в пределах максимальных размеров) и с 1 мая 1968 г. - минимальный размер пенсии инвалидам III группы до 40 рублей в месяц;

снизить возраст для назначения пенсий по старости военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте: мужчинам - с 60 до 55 лет и женщинам - с 55 до 50 лет;

снизить на 5 лет, то есть с 55 до 50 лет, возраст, дающий право на пенсию по старости, работницам отдельных профессий предприятий текстильной промышленности, занятым на работах с повышенной интенсивностью труда;

снизить на 5 лет, то есть с 65 до 60 лет - мужчинам и с 60 лет до 55 лет - женщинам, возраст, дающий право на пенсию по старости, членам колхозов;

увеличить членам колхозов минимальные размеры пенсий по инвалидности I группы вследствие трудового увечья или профессионального заболевания с 18 до 30 рублей и от общего заболевания с 15 до 25 рублей, по инвалидности II группы - соответственно с 14 до 20 рублей и с 12 до 16 рублей в месяц;

ввести пенсионное обеспечение колхозников по инвалидности III группы вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;

установить пособие в размере 16 рублей в месяц инвалидам с детства I и II групп, достигшим 16 лет.

Секретарь

Центрального Комитета КПСС

Л.БРЕЖНЕВ

Председатель

Совета Министров Союза ССР

А.КОСЫГИН

Источник: ru.wikipedia.org