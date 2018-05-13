2-й китайский авианосец начал ходовые испытания
11:11. 13 мая 2018 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал: brahman
Первый китайский авианосец собственной постройки Type 002 отправился на ходовые испытания.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Позор России.
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Не России, а тем, кто её развалил, а так же тем, кто допустил развал страны. Насколько я знаю, до 2025 года планируется постройка двух полноценных авианосцев. Есть хорошие советские проекты, которые не были реализованы по причине развала СССР и последующей гражданской войны.
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