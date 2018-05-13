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2-й китайский авианосец начал ходовые испытания

11:11. 13 мая 2018 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:


Первый китайский авианосец собственной постройки Type 002 отправился на ходовые испытания.













Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, Видео, Китай, флот, фотографии
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3 коммент.»

  • 4675 692
    nikolay 13 мая 2018 в 14:09 Ссылка Пометить
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    Позор России.

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    • 1053 791
      KOCMOHABT nikolay 13 мая 2018 в 15:44 Ссылка Пометить
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      Не России, а тем, кто её развалил, а так же тем, кто допустил развал страны. Насколько я знаю, до 2025 года планируется постройка двух полноценных авианосцев. Есть хорошие советские проекты, которые не были реализованы по причине развала СССР и последующей гражданской войны.

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    Korsar 13 мая 2018 в 17:50 Ссылка Пометить
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    Красный дракон набирает сил

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