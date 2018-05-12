Вибрации, как они влияют на нашу жизнь

В "Калине красной" один из персонажей, увидев ведре таракана, удивился: "Как он туда попал?" Другой персонаж отвечает: "ПОПАСТЬ-ТО НЕ СЛОЖНО, — ВЫЛЕЗТИ ТРУДНО".

Мы же словно те тараканы принимаем блага навязанной "цивилизации". Когда я говорю кому-то "не миритесь, сопротивляйтесь". Вопрос: "Как?" Привожу простенький пример. Раньше на Руси мылись золой, кипячёной с водой, с добавлением дёгтя, и натирались солью. Тысячу аргументов в ответ, что теперь это невозможно. Среди них — негде взять дёготь, например. "Открываю Америку": в аптеке продаётся, цена "копеечная". Но не сдаются, находят шквал новых аргументов, например: там дёготь уже "не настоящий". Вот они - те самые тараканы в ведре. Они уже не хотят усложнять себе жизнь, своего рода уже мутанты.

Можно тысячи других примеров, но достаточно этого.

Сейчас модно обсуждать тему "конца света": как это произойдёт? Огонь? Вода? Медные трубы? Смена полюсов? Порабощение инопланетянами? Метеорит? И пр.

Выскажу свою версию.

Конец света" всегда наступал не абсолютно, а относительно прежнего мироустройства. Наш организм – это электрический прибор, он наделён всеми его свойствами. Вернёмся, например, к соли. Здоровый солевой баланс организма позволяет сбалансировать его электрочастотные (читай: энергетические) характеристики. Если человек болен – изменяются его электрочастотные характеристики. Электрическая частота соли та же самая, что и у человеческого мозга – 8 герц. Если частота мозга меняется – соль (настоящая) способна вернуть её к тому же показателю. Вот наши необразованные предки знали, как вернуть себе здоровье. Но я не о соли, это только для примера, после которого хочу перейти к понятию ВИБРАЦИЯ. Каких только причин мы не находим для объяснения своего «нездоровья». Духовного и физического. Но никогда не обращаем внимания на то, что как обыкновенный электроприбор мы (наши органы) ПОСТОЯННО ВИБРИРУЮТ, отвечая на наш психико-эмоциональный статус и физическое состояние.

Вибрации есть во всех клетках организма. И в голосе, взгляде, мысли, эмоции, прикосновении. Мы постоянно находимся в вибрационном обмене через пищу, воду, музыку, звуки, предметы, вещи. А главное – через ЭМОЦИИ И МЫСЛИ.

Зачем нас истреблять танками, бомбами, химоружием и др., когда мудрецы-каббалисты просто тихо, бархатно уничтожают нас, загоняя в то самое ведро, из которого не выбраться. С самого утра – новости: горят опять леса, падают самолёты, допинговые скандалы, отравили Скрипалей… В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ РАЗВЕ НАС ТАК ДУШИЛИ НЕГАТИВОМ? А ведь как это просто и не затратно!

Вот статья Ваша, Василиса, яркий пример погружения в такой негатив, в то ведро… Не воспринимайте это, пожалуйста, как критику или осуждение. Скорее — сопереживание.

Я совсем не хочу сказать, что нужно гнать от себя любую негативную информацию, и беспричинно пребывать в эйфории, это очередная ловушка. Нам нужно прагматично взвешивать всё, чем нас «потчуют» в прямом и переносном смысле.

Учёные составили шкалу вибраций нашего организма.

Нижайшие – от 0 до 2, 7 герц; Низшие – от 2, 7 до 9, 7 герц; Низкие – от 9,7 до 26 герц.

Это – граница между жизнью, нас разрушающей и созидающей.

Далее идут «созидающие» организм вибрации: высокие – от 26 идо 56 герц; высшие – от 56 до 115 герц; высочайшие – от 115 до 205 герц.

Это уже условно можно назвать неким труднодостижимым абсолютом.

Вернусь к теме «конца света». Про воду мы наслышаны, про огонь – тоже. Моё мнение – «медные трубы» это те самые вибрации.

Многие предсказатели будущего говорят о некой «пропасти», которую придётся преодолеть нашему народу, чтобы выжить и вернуться к созидательному мироустройству.

Задача каждого – выбраться из того «ведра», вытащить своих близких, родных.

И хочу ещё один пример привести, тоже с ведром… Рак, оказавшись в ведре один, всегда из него выберется. Но если там есть другой рак (или другие) – они будут за него цепляться, в результате все будут падать на дно. Это проверенный факт. Так вот: как не жестоко говорить – избавляйтесь от тех, кого вытащить не сможете, просто потому, что они не желая потрудиться самим, ищут, за кого зацепиться.

Исключение – ваши дети. Они пока ничего не могут решать за себя сами. Не позволяйте делать компьютерное тестирование вашим детям, это то, что можно занести в ЧИП, который детям введут во время очередной прививки.

КАК УПРАВЛЯЮТ НАШИМ СОЗНАНИЕМ, ВОЗДЕЙСТВУЯ ЧЕРЕЗ ЭМОЦИИ:

Страх – от 0,2 до 2,2 герц; обида – 0,6 герц; раздражение – от 0,9 до 3,8 герц; вспыльчивость – 0,9 герц; вспышка ярости – 0,5 герц; гнев – 0,4 герц; гордыня – 0,8 герц; гордость – 3,1 герц; жалость – 3 герц; пренебрежение – 1,5 герц; чувство превосходства – 1,9 герц.

Скорее всего – наступает «время Х», когда, возможно, какое-то природное или техногенное событие разделит нас на тех, кто соответствует шкале вибраций, находящихся по разные стороны границы между жизнью, нас разрушающей и жизнью созидающей.

Могу ошибаться. Возможно, подсознательно, но твёрдо убеждена в том, о чём пишу.

Мы — стадо, миллионы нас голов,

Пасемся дружно мы и дружно блеем,

И ни о чем на свете не жалеем.

Баранье стадо — наш удел таков?

В загон нас гонят — мы спешим в загон.

На выпас гонят — мы спешим на выпас.

Быть в стаде — основной закон;

И страшно лишь одно — из стада выпасть.

Когда приходит время — нас стригут;

Зачем стригут — нам это не понятно.

Но всех стригут, куда ж податься тут,

Хоть процедура крайне неприятна.

А пастухам над нами власть дана -

Сказали, что по воле колдуна.

Так и живем, не зная тех тиранов,

Что превратили нас в баранов!

(Автора не знаю)

КАК ЭМОЦИИ РАЗРУШАЮТ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Взято отсюда: http://feel-feed.ru/vot-chto-negativnye-emotsii/)

Гнев может повлиять на ваши мыслительные способности и увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Гнев вызывает в организме реакцию «бей или беги», что приводит к повышенному выбросу гормонов стресса — адреналина, норадреналина и кортизола. В результате миндалина мозга (область, отвечающая за эмоции) неадекватно реагирует, наполняя кровью лобную долю (область, отвечающую за мышление).

Кроме того, гнев сужает кровеносные сосуды, что приводит к повышению кровяного давления, частоты сердцебиения и дыхания. Если это происходит часто, стенки артерий быстрее изнашиваются.

По данным исследований, гнев также замедляет заживление ран на 40% из-за высокой реактивности кортизола. А ещё гнев повышает уровень цитокинов (иммунных молекул, вызывающих воспаления), повышая тем самым риск развития артрита, диабета и рака.

Хроническое беспокойство может привести к самым разным недугам.

Беспокойство воздействует на селезёнку и ослабляет желудок. Оно изменяет функции нейромедиаторов, особенно серотонина. Поэтому когда вы много беспокоитесь, в организм поступают вещества, на которые он реагирует расстройством желудка.

Беспокойство и навязчивые мысли о какой-то проблеме способны вызывать рвоту, понос, желудочные рези и прочие хронические расстройства. Кроме того, чрезмерное беспокойство является одной из причин боли в груди, повышенного давления, ослабленного иммунитета и преждевременного старения.

Стоит также упомянуть, что постоянное беспокойство крайне напрягает мышцы желудка, который в результате испытывает лишнее давление. Неудивительно, что от переживаний часто болит живот!

Грусть и скорбь ослабляют лёгкие, что приводит к утомляемости и одышке.

Эти эмоции нарушают дыхание, сужая бронхи и бронхиолы. Когда вы исполнены скорби или печали, дыханию трудно попадать в лёгкие, и в итоге у вас могут развиться бронхиальные осложнения (вроде астмы).

В акупунктуре считается, что грусть идёт из сердца, повреждает лёгкие и возвращается обратно, чтобы повредить сердце. Если лёгкие серьёзно повреждены, это проявится в таких симптомах, как кашель, одышка и т. п.

Кроме того, депрессия и меланхолия разрушают кожу и даже могут вызвать запор и понижение уровня кислорода в крови. В депрессии люди часто набирают или сбрасывают вес и проще подсаживаются на наркотики и прочие вредные вещества.

Чрезмерный стресс вызывает повышенное давление, астму, язвы и синдром раздражённого кишечника.

Более того, стресс — одна из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс повышает кровяное давление и уровень холестерина.

Также стресс часто способствует вредным привычкам — курению, физической пассивности и перееданию. Все эти факторы разрушают стенки артерий и могут привести к заболеваниям сердца.

Стресс проявляется в таких симптомах, как мигрени, скрежетание зубами, учащённое сердцебиение, полуобморочное состояние, усталость, бессонница и повышенный или пониженный аппетит.

Одиночество может довести человека до слёз и вызвать глубокую меланхолию. Это нарушает гармонию в лёгких и препятствует свободному течению крови и кислорода в организме.

Страх — это эмоция, которая способна разом подорвать вашу уверенность в себе, моральный дух, веру и счастье. Страх приводит к тревоге, которая истощает почки, надпочечники и иногда даже репродуктивную систему.

В состоянии страха больше всего страдают почки. Это происходит из-за замедления области мозга, отвечающей за почки. Результатом могут стать ренальные осложнения — например, учащённое мочеиспускание.

Состояние крайнего страха вызывает боли и болезни надпочечников, почек, поясницы и мочевыводящих путей. У детей это часто проявляется в недержании мочи — симптоме, тесно связанном с тревогой и чувством незащищённости.

Внезапный шок нарушает естественное равновесие организма, вызывая перевозбуждение и страх. Даже нервная система «буксует».

Шок особенно вреден для почек и сердца. Травматическая реакция организма выражается в чрезмерном выбросе адреналина надпочечными железами. Результат — учащённое сердцебиение, бессонница, стресс и тревога.

Среди физических последствий эмоционального шока можно назвать слабость, бледность кожи, затруднённое дыхание, учащение пульса, нарушения сна и питания, сексуальную дисфункцию и хронические боли.

Нетерпеливость и ненависть могут сказаться на здоровье кишечника и сердца, приводя к учащённому сердцебиению, гипертензии и боли в груди.

По данным недавнего исследования старения клеток, у нетерпеливых людей вероятность преждевременного наступления биологической старости выше, чем у более расслабленных.

Кроме того, нетерпеливость вредна для печени. А сжатые молекулы дыхания, выходящего при словесном выражении ненависти, содержат токсины, которые могут повредить печени и жёлчному пузырю.

Зависть, фрустрация и ревность непосредственно атакуют мозг, жёлчный пузырь и печень.

Ревность вызывает симптомы стресса, тревоги и депрессии, вследствие чего в кровь выбрасываются огромные количества адреналина и норадреналина.

Более того, ревность плохо влияет на жёлчный пузырь. Перепроизводство гормонов в организме приводит к застаиванию крови в печени, что вызывает несбалансированную выработку жёлчи в жёлчном пузыре.

В итоге замедляется выведение токсинов, ослабляется иммунитет, возникает бессонница, повышается кровяное давление, учащается сердцебиение, растёт уровень адреналина и холестерина, нарушается пищеварение.

Ревность подрывает симпатическую нервную систему, что приводит к ускорению пульса и пиковому кровяному давлению.

Для тревоги характерны такие физические симптомы, как боль, тошнота, одышка, беспричинная слабость и головокружение.

Тревожному состоянию часто сопутствуют желудочно-кишечные расстройства. Тревога воздействует на желудок, селезёнку и поджелудочную железу, вызывая пищеварительные расстройства, запор и язвенный колит (воспаление толстой кишки).

Тревожные расстройства также подвергают вас риску возникновения хронических заболеваний. Так, учёные обнаружили, что отрицательные эмоции способствуют развитию ишемической болезни сердца. Они говорят, что тревога — наиболее распространённая причина сердечно-сосудистых заболеваний, и даже гнев не создаёт такой нагрузки на сердце.

Сопротивляйтесь навязчивым (часто через СМИ) негативным эмоциям! Не смотрите бездарные фильмы, в сюжете которых сплошные необузданные страсти, негативные эмоции и криминал! Не унывайте, выбирайтесь из «ведра»!

Источник: slavyanskaya-kultura.ru