Главная » Мировоззрение, Психология

Вибрации, как они влияют на нашу жизнь

22:26. 12 мая 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Вибрации, как они влияют на нашу жизнь

 

В "Калине красной" один из персонажей, увидев ведре таракана, удивился: "Как он туда попал?" Другой персонаж отвечает: "ПОПАСТЬ-ТО НЕ СЛОЖНО, — ВЫЛЕЗТИ ТРУДНО".

 

Мы же словно те тараканы принимаем блага навязанной "цивилизации". Когда я говорю кому-то "не миритесь, сопротивляйтесь". Вопрос: "Как?" Привожу простенький пример. Раньше на Руси мылись золой, кипячёной с водой, с добавлением дёгтя, и натирались солью. Тысячу аргументов в ответ, что теперь это невозможно. Среди них — негде взять дёготь, например. "Открываю Америку": в аптеке продаётся, цена "копеечная". Но не сдаются, находят шквал новых аргументов, например: там дёготь уже "не настоящий". Вот они - те самые тараканы в ведре. Они уже не хотят усложнять себе жизнь, своего рода уже мутанты.

Можно тысячи других примеров, но достаточно этого.

Сейчас модно обсуждать тему "конца света": как это произойдёт? Огонь? Вода? Медные трубы? Смена полюсов? Порабощение инопланетянами? Метеорит? И пр.

Выскажу свою версию.

Конец света" всегда наступал не абсолютно, а относительно прежнего мироустройства. Наш организм – это электрический прибор, он наделён всеми его свойствами. Вернёмся, например, к соли. Здоровый солевой баланс организма позволяет сбалансировать его электрочастотные (читай: энергетические) характеристики. Если человек болен – изменяются его электрочастотные характеристики. Электрическая частота соли та же самая, что и у человеческого мозга – 8 герц. Если частота мозга меняется – соль (настоящая) способна вернуть её к тому же показателю. Вот наши необразованные предки знали, как вернуть себе здоровье. Но я не о соли, это только для примера, после которого хочу перейти к понятию ВИБРАЦИЯ. Каких только причин мы не находим для объяснения своего «нездоровья». Духовного и физического. Но никогда не обращаем внимания на то, что как обыкновенный электроприбор мы (наши органы) ПОСТОЯННО ВИБРИРУЮТ, отвечая на наш психико-эмоциональный статус и физическое состояние.

Вибрации есть во всех клетках организма. И в голосе, взгляде, мысли, эмоции, прикосновении. Мы постоянно находимся в вибрационном обмене через пищу, воду, музыку, звуки, предметы, вещи. А главное – через ЭМОЦИИ И МЫСЛИ.

Зачем нас истреблять танками, бомбами, химоружием и др., когда мудрецы-каббалисты просто тихо, бархатно уничтожают нас, загоняя в то самое ведро, из которого не выбраться. С самого утра – новости: горят опять леса, падают самолёты, допинговые скандалы, отравили Скрипалей… В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ РАЗВЕ НАС ТАК ДУШИЛИ НЕГАТИВОМ? А ведь как это просто и не затратно!

Вот статья Ваша, Василиса, яркий пример погружения в такой негатив, в то ведро… Не воспринимайте это, пожалуйста, как критику или осуждение. Скорее — сопереживание.

Я совсем не хочу сказать, что нужно гнать от себя любую негативную информацию, и беспричинно пребывать в эйфории, это очередная ловушка. Нам нужно прагматично взвешивать всё, чем нас «потчуют» в прямом и переносном смысле.

Учёные составили шкалу вибраций нашего организма.

Нижайшие – от 0 до 2, 7 герц; Низшие – от 2, 7 до 9, 7 герц;  Низкие – от 9,7 до 26 герц.

Это – граница между жизнью, нас разрушающей и созидающей.

Далее идут «созидающие» организм вибрации: высокие – от 26 идо 56 герц; высшие – от 56 до 115 герц; высочайшие – от 115 до 205 герц.

Это уже условно можно назвать неким труднодостижимым абсолютом.

Вернусь к теме «конца света». Про воду мы наслышаны, про огонь – тоже. Моё мнение – «медные трубы» это те самые вибрации.

Многие предсказатели будущего говорят о некой «пропасти», которую придётся преодолеть нашему народу, чтобы выжить и вернуться к созидательному мироустройству.

Задача каждого – выбраться из того «ведра», вытащить своих близких, родных.

И хочу ещё один пример привести, тоже с ведром… Рак, оказавшись в ведре один, всегда из него выберется. Но если там есть другой рак (или другие) – они будут за него цепляться, в результате все будут падать на дно. Это проверенный факт. Так вот: как не жестоко говорить – избавляйтесь от тех, кого вытащить не сможете, просто потому, что они не желая потрудиться самим, ищут, за кого зацепиться.

Исключение – ваши дети. Они пока ничего не могут решать за себя сами. Не позволяйте делать компьютерное тестирование вашим детям, это то, что можно занести в ЧИП, который детям введут во время очередной прививки.

КАК УПРАВЛЯЮТ НАШИМ СОЗНАНИЕМ, ВОЗДЕЙСТВУЯ ЧЕРЕЗ ЭМОЦИИ:

Страх – от 0,2 до 2,2 герц; обида – 0,6 герц; раздражение – от 0,9 до 3,8 герц; вспыльчивость – 0,9 герц; вспышка ярости – 0,5 герц; гнев – 0,4 герц; гордыня – 0,8 герц; гордость – 3,1 герц; жалость – 3 герц; пренебрежение – 1,5 герц; чувство превосходства – 1,9 герц.

Скорее всего – наступает «время Х», когда, возможно, какое-то природное или техногенное событие разделит нас на тех, кто соответствует шкале  вибраций, находящихся по разные стороны границы между жизнью, нас разрушающей и жизнью созидающей.

Могу ошибаться. Возможно, подсознательно, но твёрдо убеждена в том, о чём пишу.

Мы — стадо, миллионы нас голов,
Пасемся дружно мы и дружно блеем,
И ни о чем на свете не жалеем.
Баранье стадо — наш удел таков?

В загон нас гонят — мы спешим в загон.
На выпас гонят — мы спешим на выпас.
Быть в стаде — основной закон;
И страшно лишь одно — из стада выпасть.

Когда приходит время — нас стригут;
Зачем стригут — нам это не понятно.
Но всех стригут, куда ж податься тут,
Хоть процедура крайне неприятна.

А пастухам над нами власть дана -
Сказали, что по воле колдуна.
Так и живем, не зная тех тиранов,
Что превратили нас в баранов!

(Автора не знаю)

 

 КАК ЭМОЦИИ РАЗРУШАЮТ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Взято отсюда: http://feel-feed.ru/vot-chto-negativnye-emotsii/)

Гнев может повлиять на ваши мыслительные способности и увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Гнев вызывает в организме реакцию «бей или беги», что приводит к повышенному выбросу гормонов стресса — адреналина, норадреналина и кортизола. В результате миндалина мозга (область, отвечающая за эмоции) неадекватно реагирует, наполняя кровью лобную долю (область, отвечающую за мышление).

Кроме того, гнев сужает кровеносные сосуды, что приводит к повышению кровяного давления, частоты сердцебиения и дыхания. Если это происходит часто, стенки артерий быстрее изнашиваются.

По данным исследований, гнев также замедляет заживление ран на 40% из-за высокой реактивности кортизола. А ещё гнев повышает уровень цитокинов (иммунных молекул, вызывающих воспаления), повышая тем самым риск развития артрита, диабета и рака.

Хроническое беспокойство может привести к самым разным недугам.

Беспокойство воздействует на селезёнку и ослабляет желудок. Оно изменяет функции нейромедиаторов, особенно серотонина. Поэтому когда вы много беспокоитесь, в организм поступают вещества, на которые он реагирует расстройством желудка.

Беспокойство и навязчивые мысли о какой-то проблеме способны вызывать рвоту, понос, желудочные рези и прочие хронические расстройства. Кроме того, чрезмерное беспокойство является одной из причин боли в груди, повышенного давления, ослабленного иммунитета и преждевременного старения.

Стоит также упомянуть, что постоянное беспокойство крайне напрягает мышцы желудка, который в результате испытывает лишнее давление. Неудивительно, что от переживаний часто болит живот!

Грусть и скорбь ослабляют лёгкие, что приводит к утомляемости и одышке.

Эти эмоции нарушают дыхание, сужая бронхи и бронхиолы. Когда вы исполнены скорби или печали, дыханию трудно попадать в лёгкие, и в итоге у вас могут развиться бронхиальные осложнения (вроде астмы).

В акупунктуре считается, что грусть идёт из сердца, повреждает лёгкие и возвращается обратно, чтобы повредить сердце. Если лёгкие серьёзно повреждены, это проявится в таких симптомах, как кашель, одышка и т. п.

Кроме того, депрессия и меланхолия разрушают кожу и даже могут вызвать запор и понижение уровня кислорода в крови. В депрессии люди часто набирают или сбрасывают вес и проще подсаживаются на наркотики и прочие вредные вещества.

Чрезмерный стресс вызывает повышенное давление, астму, язвы и синдром раздражённого кишечника.

Более того, стресс — одна из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс повышает кровяное давление и уровень холестерина.

Также стресс часто способствует вредным привычкам — курению, физической пассивности и перееданию. Все эти факторы разрушают стенки артерий и могут привести к заболеваниям сердца.

Стресс проявляется в таких симптомах, как мигрени, скрежетание зубами, учащённое сердцебиение, полуобморочное состояние, усталость, бессонница и повышенный или пониженный аппетит.

Одиночество может довести человека до слёз и вызвать глубокую меланхолию. Это нарушает гармонию в лёгких и препятствует свободному течению крови и кислорода в организме.

Страх — это эмоция, которая способна разом подорвать вашу уверенность в себе, моральный дух, веру и счастье. Страх приводит к тревоге, которая истощает почки, надпочечники и иногда даже репродуктивную систему.

В состоянии страха больше всего страдают почки. Это происходит из-за замедления области мозга, отвечающей за почки. Результатом могут стать ренальные осложнения — например, учащённое мочеиспускание.

Состояние крайнего страха вызывает боли и болезни надпочечников, почек, поясницы и мочевыводящих путей. У детей это часто проявляется в недержании мочи — симптоме, тесно связанном с тревогой и чувством незащищённости.

Внезапный шок нарушает естественное равновесие организма, вызывая перевозбуждение и страх. Даже нервная система «буксует».

Шок особенно вреден для почек и сердца. Травматическая реакция организма выражается в чрезмерном выбросе адреналина надпочечными железами. Результат — учащённое сердцебиение, бессонница, стресс и тревога.

Среди физических последствий эмоционального шока можно назвать слабость, бледность кожи, затруднённое дыхание, учащение пульса, нарушения сна и питания, сексуальную дисфункцию и хронические боли.

Нетерпеливость и ненависть могут сказаться на здоровье кишечника и сердца, приводя к учащённому сердцебиению, гипертензии и боли в груди.

По данным недавнего исследования старения клеток, у нетерпеливых людей вероятность преждевременного наступления биологической старости выше, чем у более расслабленных.

Кроме того, нетерпеливость вредна для печени. А сжатые молекулы дыхания, выходящего при словесном выражении ненависти, содержат токсины, которые могут повредить печени и жёлчному пузырю.

Зависть, фрустрация и ревность непосредственно атакуют мозг, жёлчный пузырь и печень.

Ревность вызывает симптомы стресса, тревоги и депрессии, вследствие чего в кровь выбрасываются огромные количества адреналина и норадреналина.

Более того, ревность плохо влияет на жёлчный пузырь. Перепроизводство гормонов в организме приводит к застаиванию крови в печени, что вызывает несбалансированную выработку жёлчи в жёлчном пузыре.

В итоге замедляется выведение токсинов, ослабляется иммунитет, возникает бессонница, повышается кровяное давление, учащается сердцебиение, растёт уровень адреналина и холестерина, нарушается пищеварение.

Ревность подрывает симпатическую нервную систему, что приводит к ускорению пульса и пиковому кровяному давлению.

Для тревоги характерны такие физические симптомы, как боль, тошнота, одышка, беспричинная слабость и головокружение.

Тревожному состоянию часто сопутствуют желудочно-кишечные расстройства. Тревога воздействует на желудок, селезёнку и поджелудочную железу, вызывая пищеварительные расстройства, запор и язвенный колит (воспаление толстой кишки).

Тревожные расстройства также подвергают вас риску возникновения хронических заболеваний. Так, учёные обнаружили, что отрицательные эмоции способствуют развитию ишемической болезни сердца. Они говорят, что тревога — наиболее распространённая причина сердечно-сосудистых заболеваний, и даже гнев не создаёт такой нагрузки на сердце.

Сопротивляйтесь навязчивым (часто через СМИ) негативным эмоциям! Не смотрите бездарные фильмы, в сюжете которых сплошные необузданные страсти, негативные эмоции и криминал! Не унывайте, выбирайтесь из «ведра»!

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: наука и технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как выстроить сценарий своей ЖИЗНИ
..., социальную адаптацию, влияет на все проявления ...как события раннего периода сказываются на всей последующей жизни. До семилетнего возраста наш...переживаний, болезненных ситуаций. Оно есть «застрявшее» в... в диапазоне этих вибраций... Уважаемые друзья и...
О вибрациях и значимости имен.( Алтай Декабрь 2010)
... этот звук был А.Как корабль назовешь, так он и поплывет.Общеизвестно... население в неведении и соответственно влиять и определять его рабское поведение... смеет вмешиваться в нашу "жизнь", ЖДЫЗУ именно со своими низкочастотными вибрациями и именами...
Некоторая информация на тему вибраций
... частотах. Итак, какие существуют способы повышения вибраций? Как сохранить и улучшить ...низких вибрациях, высокие же для них непереносимы, они сжигают их. Поэтому, как ..., а потому красота нашего внутреннего мира влияет на нашу жизнь также неизмеримо больше,...
Высказывание Николы Теслы “Все есть свет” раскрывает секреты его жизни
...вибраций. Он не послушался и задержался. Все кончилось тем, что он, как...Знание приходит из космоса; наше видение – его самое совершенное...реальнее, чем сама жизнь?Тесла: Оно порождает жизнь. Я питался своим... звезды или появление комет влияет на нас больше, чем...
Закон суров, но это закон: Всё, что исходит от человека, к нему же и возвращается!
... его не заслуживаем, если оно не вызвано нашими прежними поступками или желаниями... тебе счастье. - В.Л. ------------------------------------ КАК ЧЕЛОВЕК ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ И ВНЕШНИЙ МИР ВНУТРЕННИМ... по мере того, как я буду лечить себя, вибрации моей книги будут...
Медицина вибраций
...этих многомерных систем нашей тонкой энергетической анатомии ...биологическая жизнь во Вселенной – это и есть ВИБРАЦИЯ! ...организме человека, так как он является микроскопической частичкой ...энергетических полей, которые влияют на электрофизиологию, гормональные ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>