Традиция Руси. Основы Мироустройства

Анонс передачи.



Авторы-сказители – Леонид Иванович Карпенко и Капитолина Васильевна Нечаева-Зубец



Ведущая – Юлона Стоянова



Что рассказывает о Мироустройстве Традиция Ведической Руси? И как Фольклор описывает Мироздание и раскрывает понятия: что такое Правь, Навь и Явь. Как они друг с другом взаимодействуют?

Также будет раскрыт процесс воплощения Души в явном мире. Сколько душ существует в мироздании?



Это и многое другое мы поведаем в передаче на “Народном Славянском радио” slavradio.org , которая состоится 4 июня 2018 года.



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Источник: www.youtube.com