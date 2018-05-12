Традиция Руси. Основы Мироустройства
Анонс передачи.
Авторы-сказители – Леонид Иванович Карпенко и Капитолина Васильевна Нечаева-Зубец
Ведущая – Юлона Стоянова
Что рассказывает о Мироустройстве Традиция Ведической Руси? И как Фольклор описывает Мироздание и раскрывает понятия: что такое Правь, Навь и Явь. Как они друг с другом взаимодействуют?
Также будет раскрыт процесс воплощения Души в явном мире. Сколько душ существует в мироздании?
Это и многое другое мы поведаем в передаче на “Народном Славянском радио” slavradio.org , которая состоится 4 июня 2018 года.
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Источник: www.youtube.com