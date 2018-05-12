«ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». Гормональная гимнастика

Метод «Тибетский пятилистник» очень эффективен и освобождает даже от застарелых хронических заболеваний. Осваивать его секреты нужно последовательно. Только в таком подходе он принесет вам ту пользу, на какую только способен. А эта польза, сами увидите, – не заставит себя долго ждать в своем благодатном проявлении.



Почему выбраны именно тибетские методики? Потому, что благодаря им появляется особая энергия, которая воздействует на эндокринную (гормональную) систему.

ГОРМОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Вы знаете, что такое гормональная система в контексте вашего организма?

Это ваша личная врожденная биологическая программа, и она уникальна.

Ваша гормональная система – прямой аналог компьютерной программы, и в нее заложен совершенно определенный набор команд, которые последовательно исполняются в течение всей вашей жизни. Однако не надо думать, что врожденная биологическая программа – это что-то фатальное и ее нельзя изменить.

Гормональная система (биологическая программа) – это пульт управления организмом.

И этим все сказано. Можно ли взаимодействовать с этим пультом? Можно ли вносить изменения во врожденную биологическую программу?

На Тибете доказали: можно.

Для этого нужно обратиться к распорядителю личной биологической программы, к Верховному Главнокомандующему гормональной системы – к ДНК.

КАК ДОГОВОРИТЬСЯ СО СВОЕЙ ДНК

Как договориться со своей ДНК, чтобы процессы старения приостановились или вовсе отменились?

Как внедрить те командные коды, которые ликвидируют болезни?

Для этого есть особый язык, который понимает ваша ДНК.

Это особая энергия, которая вырабатывается при помощи определенных поз тела и движений рук, определенного ритма дыхания и определенных речевых формул.

Это специальный язык, при помощи которого ведется прямой разговор между особой жизненной энергией (на Востоке ее называют Праной) и вашей ДНК. И в результате как раз и получается то, что наглядно наблюдается при применении тибетских методик: наследственные заболевания уходят, сбои в программе здоровья ликвидируются, жизненная энергия возвращается, процессы старения останавливаются.

Все это вам обеспечат 5 особых приемов «Тибетского пятилистника». И первый шаг, который вы должны сделать в освоении этого метода, - этотибетская гормональная гимнастика.

ЛЕГКО, ПРОСТО И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО…

Я часто сталкиваюсь с явлением, которое можно назвать «антиспортивное поведение». Это явление активно проявляется среди людей, которые все отлично понимают и про необходимость спортивных нагрузок, и про их безусловную пользу, но... словом, «вот прямо с понедельника начну делать гимнастику» - это обычно для таких людей два в одном: и вдохновляющее начало, и бесславный конец.

Я сама из таких – из антиспортивных. И причину знаю, почему я такая.

Подавляющее большинство гимнастик – очень скучное занятие. Как будто баржу тянешь, а куда и зачем – большой вопрос.

Ведь «надо» - это тот угрюмый палач, который беспощадно убивает творческую энергию, а взамен предлагает суматошную и бесполезную суету. Но есть гимнастики не только интересные, не только очень приятные по физическим ощущениям, но еще и целебные: делают с телом чудеса.

И вот как раз такие гимнастики истребляют все отговорки и все, что за ними прячется (например, спортивная лень), исчезает само собой.

Одну из таких гимнастик я прямо сейчас вам представлю. Она очень проста в исполнении, доступна в любом возрасте и приносит только удовольствие.

ТИБЕТСКАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Эту гимнастику практиковали для своего оздоровления только тибетские монахи, да и то далеко не все: ее техника была засекреченной.

Несколько десятилетий назад монахи передали данный секрет одному человеку, который, убедившись на себе в могучей силе этого дара, написал о нем в газету. Но почти никто ничего не понял – и секретная гимнастика не получила массового признания.

И только в 2013 году она стала очень популярной. Причина такой масштабной популярности - ее изумительная простота и эффективность.

В результате гормональной гимнастики можно ощутить: прилив жизненной энергии, заметное улучшение памяти, постепенное восстановление зрения и слуха, снятие хронического эмоционального напряжения и мышечных зажимов в теле, улучшение умственной концентрации, работы органов дыхания, органов пищеварения, значительное улучшение работы сердечно-сосудистой системы, стимулирование работы лимфатической системы, укрепление мышц, в первую очередь рук, и это далеко не все.

Освоив эту гимнастику, вы обнаружите, что все хронические болячки от вас «отстали» и что день ото дня вы наливаетесь силой и хорошеете прямо на глазах. Практически применение данной гимнастики увеличивает продолжительность жизни в среднем на 25–30 лет.

Гормональную гимнастику рекомендуется делать каждое утро (до 6 часов), лежа в постели, как только проснулись. Но если ваш матрац мягкий, то лучше переместиться на полу на коврик или на жесткий матрац, который не проваливается. Упражнения занимают всего от 5 до 15 минут, в зависимости от степени их освоения, и позволяют поддерживать нормальное функционирование организма и всех гормональных органов в течение суток.

Приступая к гимнастике, вы одновременно должны понимать, что она несочетаема с употреблением спиртных напитков, курением табака, не говоря уже о наркотиках.

Примерно через 6 месяцев ежедневных упражнений вас покинут практически все или все хронические болезни, в зависимости от состояния вашего организма на момент начала упражнений.

Немаловажное значение имеет ваше внутреннее состояние: отношение к людям и миру, а также вашей жизненной позиции. У того, кто оптимистично настроен и верит сильнее, и результаты наступят значительно быстрее.

Упражнение № 1. Исходное положение: лежа на спине. Поднять руки над собой, сложить ладони.

Выполнить 6–10 коротких растираний надавливанием подушечек ладоней друг об друга. Заодно при этом проводите диагностику своего организма – если между ладонями после растирания сухо и горячо, то это говорит, что с организмом все в порядке.

Если тепло и вы не можете разогреть нижнюю часть ладошек до горячего состояния, это указывает на то, что ваше биополе снижено в два раза. Если вообще нет никакого тепла и ладошки даже влажные, то это указывает на то, что у вас развиваются серьезные сосудистые проблемы.

И эти гормональные упражнения как раз направлены, в том числе, и на лечение сосудистых заболеваний. Какие бы ладони ни были после диагностики, нужно продолжать гимнастику.

Упражнение № 2. Исходное положение: лежа на спине, горячие места ладошек, подушечки кладем на закрытые глаза (глазные яблоки). Не отрывая рук, слегка выполняем надавливание на глаза. Одно надавливание и отпускание – один цикл, одна секунда, всего надо выполнить 30 надавливаний. Всего затрачивается на упражнение примерно 30 секунд. При этом нужно обязательно считать до 30.

Если у вас есть проблемы с глазами, то оставьте ладони на глазах, не отрывая, в слегка нажатом состоянии еще на 1-2 минуты. Данное упражнение улучшает и восстанавливает зрение. В этот момент идет энергетическое питание глазного яблока и всех рецепторов. Зрение будет улучшаться постепенно.

Упражнение № 3. Исходное положение: лежа на спине, ладошки переносим на свои уши. Начинаем ритмично надавливать ими, не отрывая, на уши. Надавливаем 30 раз, 30 движений – 30 секунд, при этом также считаем.

Упражнение № 4. Исходное положение: лежа на спине, располагаем руки перед лицом, складываем-зажимаем (не полностью) четыре пальца в кулачки, а большие пальцы в свободном состоянии оттопырены вверх. Далее большие пальцы располагаем за ушами, снизу уха, остальными пальцами, сжатыми в кулачки, касаемся лица.

Плавно опускаем свои руки до подбородка, не отрывая при этом пальцы от лица. После этого сжатыми пальцами начинаем плавную подтяжку кожи лица от подбородка до ушей, не отрывая пальцы от лица.

Подтягиваем плавно кожу лица, перемещая руки от подбородка по одной линии до ушей. Большие пальцы постоянно располагаются за ушами. Руки вниз от ушей до подбородка и руки вверх от подбородка до ушей по одной линии — один цикл, всего нужно выполнить 30 таких циклов за 30 секунд.

Упражнение № 5. Исходное положение: лежа на спине, кладем правую ладонь на лоб, а левую сверху прижимаем к правой. Выполняем перемещение ладоней, касаясь лба, от виска к виску (от левого к правому, от правого к левому – один цикл, всего выполнить 30 циклов за 30 секунд).

Упражнение № 6. Исходное положение: лежа на спине, правую ладонь располагаем над макушкой головы, на расстоянии 4-5 см от головы, левую ладонь сверху прижимаем к правой руке. Перемещаем сложенные аркой руки ото лба до затылка и от затылка до лба – один цикл. Нужно сделать 30 таких циклов за 30 секунд.

Упражнение № 7. Исходное положение: лежа на спине, правую ладонь располагаем над макушкой головы, на расстоянии 4-5 см от головы, левую ладонь сверху прижимаем к правой руке. Перемещаем сложенные аркой руки от левого уха к правому, от правого к левому уху – один цикл. Сделать 30 таких циклов за 30 секунд.

Упражнение № 8. Исходное положение: лежа на спине, кладем правую ладонь на щитовидку, левую ладонь сверху прижимаем к правой руке. Выполняем перемещение левой руки по воздуху вдоль тела от щитовидки до пупка и обратно к правой руке – один цикл, всего 30 циклов, 30 перемещений левой руки к пупку и обратно за 30 секунд. На тридцатый раз обе руки, прижатые друг к другу, прижимая к телу, опускаем на живот.

Упражнение № 9. Исходное положение: лежа на спине, кладем правую ладонь на живот, левую ладонь сверху прижимаем к правой руке. Выполняем круговые движения по часовой стрелке по животу, слегка надавливая ладонями на живот. Один оборот - один цикл, всего 30 оборотов за 30 секунд.

Упражнение № 10. Исходное положение: лежа на спине, руки поднимаем кверху. Выполняем 5-6 круговых движений кистями рук по часовой стрелке и 5-6 круговых движений против часовой стрелки. Далее, не опуская рук, надо слегка и мелко потрясти кистями рук в течение 4-5 секунд.

Упражнение № 11. Исходное положение: лежа на спине, ноги поднимаем кверху. Выполняем 5-6 круговых движений голеностопными суставами по часовой стрелке и 5-6 круговых движений против часовой стрелки. Далее, не опуская ног, слегка и мелко потрясти голеностопными суставами в течение 4-5 секунд.

Упражнение № 12. Исходное положение: сидя на постели или на полу. Выполняем растирание стоп, можно по отдельности, можно и одновременно двумя руками, как будет удобнее. Если стопы будут сухие, то можно смазать стопы растительным маслом, предпочтительнее оливковым. Если при растирании стоп почувствуете боль, лучше это место тщательно помассировать.

Упражнение № 13. Исходное положение: сидя на полу. Выполняем плавное легкое массирование-растирание-поглаживание голеней ног движением рук с внешней стороны снизу вверх. Затем по часовой стрелке легко массируем колени.

После этого выполняем легкое массирование-растирание-поглаживание бедер движением с внешней стороны вовнутрь.

После завершения упражнений организм полностью пробужден, в теле ощущаются не только повышение сил и общего тонуса, но также какая-то юная, как в детстве, радость жизни и энергичная готовность к новому дню.

После гимнастики очень хорошо выпить стакан тепло-горячей воды: это поможет активнее запустить вашу лимфатическую систему и омоет стенки пищеварительного тракта.

Марта НИКОЛАЕВА-ГАРИНА,

практический психолог, специалист по биоэнергетике человека, автор уникальных методик по управлению возрастом.

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Тибетская гормональная гимнастика от Ирины Калининой. см.ВИДЕО Ольга Львовна Орлова (2010). Гормональная гимнастика. см.ВИДЕО Орлова Ольга Львовна - О себе и гормональной гимнастике (2017). см.ВИДЕО Я обращаю ваше внимание на видео с Ольгой Орловой, с видеозаписи которой в 2010 году началось интернет-знакомство с тибетской гормональной гимнастикой. Как она сама рассказывает, данное видео было записано для двух стареньких женщин. В 2013-14 гг. кто-то выложил ролик в интернет, её в описании назвали даже народной целительницей, что совсем не так.



Около двух лет назад Ольга провела над собой эксперимент, сначала спонтанно, затем осознанно: в течение двух циклов по 4 месяца она стала жить жизнью как все, т.е. перестала выполнять гормональную гимнастику, начала есть различную жирную пищу, вести образ жизни перед телевизором, и результат не заставил себя ждать.



По её словам, она стала толстая, старая и больная, объём талии дошёл до 117 см.



НО...как она говорит, я совершенно не паникую, я точно знаю, что я из 56 размера вернусь обратно в 48.



Она стала вести свой канал, где начала делиться своими рецептами и т.д., за месяц спокойно похудела на 2 размера. Михаил ЧИТТАПАД - Тибетская Гормональная Гимнастика. см.ВИДЕО Поскольку площадка Конта больше приспособлена для политики, то предлагаю заинтересовавшимся продолжить изучение комплекса "Тибетский пятилистник" в группе"Очищение разума, Души и Тела" ВКонтакте, где и выложена эта статья, а также организовано обсуждение. С уважением - В.Л.

Источник: cont.ws