Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2018

В МВД Украины считают, что миротворческая миссия на Донбассе может появиться в начале 2019 года.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, который возглавляет рабочую группу по разработке плана «деоккупации Донбасса».

«Миссия зайдет на оккупированные территории, а после этого будет задача для наших украинских служб, для всех подразделений по работе на той территории», — подчеркнул советник министра.

«Мы в плане определяем и работаем над тем, какие вызовы есть перед украинской частью или миротворческой миссией. И, соответственно, то, как отвечать на эти вызовы. Вызовы могут быть политического характера, социально-экономического, военного», — добавил Варченко.

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