Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2018
- 15:59 В ЛНР прошло открытие реконструированного памятного знака воинам – интернационалистам.
- 14:08 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 12 мая 2018.
- Вчера 22:27 В МВД Украины рассказали, когда на Донбассе могут появиться миротворцы.
В ЛНР прошло открытие реконструированного памятного знака воинам – интернационалистам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 12 мая 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В МВД Украины рассказали, когда на Донбассе могут появиться миротворцы
В МВД Украины считают, что миротворческая миссия на Донбассе может появиться в начале 2019 года.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, который возглавляет рабочую группу по разработке плана «деоккупации Донбасса».
«Миссия зайдет на оккупированные территории, а после этого будет задача для наших украинских служб, для всех подразделений по работе на той территории», — подчеркнул советник министра.
«Мы в плане определяем и работаем над тем, какие вызовы есть перед украинской частью или миротворческой миссией. И, соответственно, то, как отвечать на эти вызовы. Вызовы могут быть политического характера, социально-экономического, военного», — добавил Варченко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su