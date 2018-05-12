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Российские ученые придумали, как сделать сталь прочнее. Им помог лазер

11:43. 12 мая 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:


Технологию повышения твердости и износостойкости стальных изделий разработали ученые из Красноярска и Москвы. Исследователи обнаружили, что лазерная обработка и создание упрочненных наноуглеродными материалами поверхностных слоев повышают твердость материала более чем в пять раз по сравнению с обычной технической сталью.

Поверхностное армирование стали позволяет повысить прочность деталей работающих в условиях износа машин и инструментов. Для изменения свойств материала обычно применяют легирование — добавления в сталь примесей. Технологию можно улучшить, если использовать такие наноуглеродные материалы, как фуллерен, графен или наноуглеродные трубки, и лазер для обработки поверхности.


Российские ученые в качестве наноматериала выбрали сажу, которая получается при производстве фуллеренов в дуговом разряде с графитовыми электродами. После обработки лазером твердость железа, покрытого наноструктурированным углеродом, увеличилась более чем в пять раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью. Коэффициент трения усиленного материала оказался на 20–30% ниже, чем у исходных образцов, сообщает группа научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН.

«Твердость и износостойкость сталей, особенно содержащих соединения углерода, азота или бора, значительно улучшаются после лазерной обработки, — объяснил научный сотрудник НИУ МЭИ Александр Елецкий. — Кроме того, лазерное нагревание не вызывает деформации продуктов, что сокращает технологический процесс, поскольку нет необходимости в дополнительной обработке металлических изделий».

Результаты работы исследователей Красноярского научного центра СО РАН, НИУ МЭИ и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) опубликованы в журнале «Физика металлов и металловедение».



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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: наука и технологии, промышленнсть, Россия, учёные
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