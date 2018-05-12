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На борту авианосца “Гарри Трумэн”

21:12. 12 мая 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:


Забугорный сюжет о действиях АУГ во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Восточном Средиземорье, за которым наблюдают российские корабли в пределах прямой видимости.

Игра в “кошки-мышки” с российским ВМФ в восточном Средиземноморье



Когда он выходит в поход, вы уже не найдете авианосец “Гарри Трумэн” ни на какой карте или [отслеживающем передвижение судов] приложении. Лучший способ следить за ним состоит в том, чтобы держать ее в пределах видимости, что и делают русские.
Когда он идет по своим делам в восточном Средиземноморье, “Трумэн” сопровождают шесть эсминцев, его эскорт. Если Вы представите себе как телохранители бегут рядом с лимузином Ким Чен Ына, то вы получите картину.
Но за эскортом, и по правому борту и по левому борту, мы видим российские фрегаты.

Это действительно стратегические воды. В то время как Вашингтон и Кремль общаются очень скупо, здесь, в море, линии связи остаются открытыми постоянно. Стоя на мостике мы слышим радиообмен – “Российский военный корабль 777, это – эсминец ВМС США 75. Yankee victor one. Romeo uniform five. Tack.”.
Американец называет себя, следуя протоколу времен холодной войны, согласованному с тогдашним Советским Союзом, чтобы избежать опасных инцидентов на море. Российский военный корабль, с которым он говорит (его номер – 777), пользуется своего рода известностью. Он называется “Ярослав Мудрый”.



В апреле, на своём пути к Средиземному морю, он подошел слишком близко, по мнению Королевского флота, к берегам Великобритании, и корабль Её Величества “St Albans” был послан, чтобы сопроводить русских через Канал. Два года назад, когда “Трумэн” в последний раз был в восточном Средиземноморье, один из его эскорта пересек курс “Ярослава Мудрого”, когда американцы решили, что российский корабль пытается вклиниться в ордер. На этот раз командование “Трумэна” говорит что все благополучно. Пока что, так или иначе. Но соперничество очевидно. Истребители-бомбардировщики F/A – 18 Super Hornets, ревущие двигателями на взлетной палубе, помогают в борьбе с так называемым Исламским государством в восточной Сирии.



При весьма ограниченной численности, авиакрыло авианосца было решающим фактором в поражении так называемого халифата. “Трумэн” огромен – свыше 5000 человек на борту, а ниже палуб – лабиринт коридоров, помещений и люков.
Один молодой офицер сказал мне, что его ежедневный путь от каюты до офиса и обратно составляет одну милю. Во всё время нашего пребывания на борту, мы были самыми желанными гостями и все, с кем мы встречались принимали нас чрезвычайно радушно.



Передвижение по кораблю требует вежливости и предупредительности, поскольку вы должны ждать или пропускать вперед тех кто проходить через люк или вверх и вниз по лестнице.
Каждый раз, когда я благодарил кого-то, кто подождал меня, ответом было вежливое “пожалуйста" или “не стоит благодарности".
Сколько времени ударная авианосная группа пробудет в Средиземном море, можно только гадать. В настоящий момент это – развертывание с открытой датой.
Опасения по поводу будущих отношений с Россией, Ираном и сирийским режимом означают, что ее присутствие здесь дает Белому дому варианты выбора.

http://perevodika.ru/articles/1198720.html – цинк
http://www.itv.com/news/2018-05-11/on-board-the-uss-harry-s-truman-playing-cat-and-mouse-with-the-russian-navy-in-the-eastern-mediterranean-1/ – оригинал на английском языке

Последняя фраза ключевая. Наличие АУГ в Восточном Средиземорье является отличной возможностью для США, при необходимости, поднять ставки в сирийской войне. Бои с ИГИЛ на Востоке Сирии это только формальный повод, там уже нет целей для массированных ударов авиации, которые нельзя было бы отрабатывать самолетами и дронами с баз уже развернутых в регионе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, ближний восток, война в сирии, гарри трумэн, Россия, сирия, Средиземноморье, США
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