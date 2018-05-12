Что можно приобрести на одну почку?

Кажется, что денег нет и взять их абсолютно негде? Кстати, всегда можно устроиться на вторую работу, а можно и продать что-нибудь ненужное.

Источник:https://zen.yandex.ru/media/fishki/chto-mojno-priobresti-na-odnu-pochku-5af5b7cb3dceb7e6a6b94200

Источник: zen.yandex.ru