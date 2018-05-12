Автономные собаки и бегающие роботы

Очередные презентации от Boston Dynamisc.SpotMini автономно перемещаетcя по указанный маршруту через офис и лабораторию. Перед тестом робот запускается вручную дистанционно, поэтому он может создавать карту пространства, используя визуальные данные с камер, установленных на передней, задней и боковых сторонах робота. Во время автономного запуска SpotMini использует данные с камер, чтобы локализовать себя на карте, обнаруживать и избегать препятствий. Как только оператор нажимает «GO» в начале видео, робот сам по себе. Общее время прогулок по этому маршруту составляет чуть более 6 минут. (QR-коды, видимые в видео, используются для измерения производительности, а не для навигации).В коммерческую продажу роботов-собак планируется отправить в 2019 году.Проблежка Атласа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com