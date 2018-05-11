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Хотим ли мы быть вассалами?

17:57. 11 мая 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:


Замечательные откровения от министра финансов Франции.

«Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым Соединёнными Штатами, цепляясь за подол своих штанов? Или мы скажем, что у нас есть свои экономические интересы? Европа не должна принимать позицию США, которые берут на себя роль «мирового экономического полицейского» (c) министр финансов Франции Ле Мэр

То есть, министр действующего правительства Франции подтверждает, что Франция является вассалом США и цепляется за подол штанов. Предлагается прекратить сие позорное явление.
Несколько ранее, возвращая французам орден Почетного Легиона, Башар Асад прямо назвал французов рабами США https://colonelcassad.livejournal.com/4133599.html.

"После случившегося Асад не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США" (с) МИД Сирии

Между вассалами и рабами конечно есть определенная разница в уровне зависимости и раболепства, но само явление зависимости Франции от США и проистекающей из этого неполной военно-политической и экономической субъектности, и Асад и Ле Мэр указывают достаточно красноречиво, даром что страна Ле Мэра недавно пыталась бомбить страну Асада. Между тем, Асад в отношениях с США куда как более независим, нежели его французские оппоненты, которые пока только на словах пытаются показать французский гонор – то Макрон хочет быть как Путин, то министр финансов хочет экономической независимости для Франции.

Все-таки, насколько же европейцев выбесил разрыв ядерной сделки с Ираном. Вчера Меркель рассказывала https://colonelcassad.livejournal.com/4179262.html, что пора кончать с военной зависимостью от США, сегодня вот французы заикнулись про необходимость борьбы с экономической зависимостью от США.
Агент Дональд продолжает с успехом вносить хаос в ряды вассалов ША, которые перестали понимать хаотичные метания своего сюзерена, который хочет сделать "как было", но не знает как.
Весьма интересно наблюдать за нарастающим разбродом в лагере "свободного мира".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, сирия, США, Трамп, Франция, экономика. асад
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