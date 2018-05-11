Волхвы и Жрецы Руси. Вадим Герливанов

Где найти и кто такие настоящие волхвы и жрецы?



Автор-сказитель – Вадим Герливанов



В последнее время в окружающем мир возникает много людей называющих себя “Жрецами” и “Волхвами”. Но являются ли они ими на самом деле? Каковы качества и характеристики Настоящих Волхвов и Жрецов? Какова их ответственность и обязанности? Из чего состоит и для чего служит Жреческо-волховская структура?

Для того чтобы более подробно разобрать эти вопросы и была записана эта передача.



Надеемся, что применение информации изложенной в этой передачи на практике – поможет Людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.



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Источник: www.youtube.com