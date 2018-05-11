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Волхвы и Жрецы Руси. Вадим Герливанов

15:14. 11 мая 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Где найти и кто такие настоящие волхвы и жрецы?

Автор-сказитель – Вадим Герливанов

В последнее время в окружающем мир возникает много людей называющих себя “Жрецами” и “Волхвами”. Но являются ли они ими на самом деле? Каковы качества и характеристики Настоящих Волхвов и Жрецов? Какова их ответственность и обязанности? Из чего состоит и для чего служит Жреческо-волховская структура?
Для того чтобы более подробно разобрать эти вопросы и была записана эта передача.

Надеемся, что применение информации изложенной в этой передачи на практике – поможет Людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.

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Источник: www.youtube.com

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