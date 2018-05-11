В Калининграде реформируют систему школьного питания

Недавно состоялась презентация регионального школьного меню, которое планируют ввести во всех школах нашей страны.

Дегустаторы оценили гороховый суп-пюре, салат из фасоли с пассированной морковью в томатном соусе и семенами подсолнечника, рисовую запеканку с треской, а также компот из вишни и яблок. Официально в школьных столовых новые позиции появятся с начала нового учебного года. Рацион будет включать в себя два комплекса завтраков и обедов.

По официальным данным, в настоящий момент в Калининградской области 15 школ обслуживают МУПы, 6 образовательных учреждений кормят столовые, остальные же сотрудничают с частными предприятиями, которых выбирают на конкурсной основе. Школьное меню разрабатывается совместно с Роспотребнадзором, на кулинарные блюда составляются технологические карты, с которыми можно ознакомиться и узнать подробный состав ингредиентов.

«Раньше все по-разному понимали, что такое, к примеру, куриная котлета, без хитростей не обходилось, – говорит министр образования области Светлана Трусенёва. - В едином же меню на каждое блюдо разработана технологическая карта, где в граммах прописан состав».

Однако частные предприниматели не уверены, что все представленные новые блюда придут детям по вкусу. Не исключено, что многие школьники попросту откажутся от протертой свеклы и чечевицы.

«Меню учло многое. Но, к сожалению, не фактор реальности исполнения блюд, – говорит гендиректор фирмы-организатора питания Дмитрий Урвачёв. – Например, как вы себе представляете массовое производство яблок, фаршированных творогом и джемом? И таких сложных блюд навскидку – около 25 %».

С другой стороны, появление в школьном меню довольно сложных в исполнении блюд имеет значительные преимущества. Во-первых, для приготовления новых замысловатых кулинарных позиций предприятиям потребуется приобретение нового оборудования. Не каждое частная компания, которое итак далеко не в пользу качества школьных обедов снижает цены с целью выиграть аукцион, позволит себе дорогостоящую технику. Таким образом, реформа школьного питания позволит отсеять недобросовестных частников, тем самым повысив качество организации школьного питания.

Крупные специализированные комбинаты питания изначально оснащены современным оборудованием, которое позволяет приготовить любое блюдо качественно и в стерильных условиях. Так, образовательные учреждения Москвы на протяжении нескольких лет сотрудничают с большими проверенными комбинатами.

Школьники ежедневно получают сбалансированный рацион, отвечающий необходимым нормам. Продукты и готовые блюда проходят строгий контроль в собственных лабораториях комбинатов. Попробовать блюда родители и дети могут на дегустациях, которые регулярно проводят организаторы питания, тем самым демонстрируя свою открытость.

Придутся ли по вкусу калининградским школьникам новые блюда, станет известно в следующем учебном году. По мнению чиновников, это во многом зависит от культуры питания, которую необходимо прививать как дома, так и в образовательном учреждении. Если дети будут приучены к здоровой пище, то содержимое тарелок с фасолью и свеклой будет исчезать незамедлительно.