Славянские артефакты в Европе

В этом письме-отзыве на книгу Олега Гусева "Древняя Русь и Великий Туран" содержатся интересные свидетельства уничтожения славянских корней современной Европы: этрусские атрефакты, лента с русскими буквами "Супостатъ" в гробнице Жанны д'Арк и другие замалчиваемые данные…

Можно, конечно, задаться вопросом относительно нелёгкого, удручающего состояния исторической науки сегодня, которое наметилось уже со времён царей Романовых. В Православии на этот счёт разработана доктрина Божественного попустительства. Но со временем мы возьмём своё.

Так, уже в XX веке гениальные русские учёные, физиологи и лингвисты совершили почти невозможное – извлекли из-под тысячелетий лжи засверкавшую правду истории. Это прежде всего Г.Н. Бренёв, П.П. Орешкин, А.Т. Фоменко, Ю.Д. Петухов, В.А. Чудинов, О.М. Гусев, исследователи "Влесовой книги"… Список не закрыт. Русский океан только-только забушевал.

Древняя культура всплывает, в основном, из глубин объектами, сохранившими остатки письменности или рисунки. И тогда дело за гениями, отыскивающими ключ к расшифровке. Но, начиная со средних веков, мы сталкиваемся с иной картиной. Всё, что взрастилось на западной земле, даже в далеком прошлом, ставится без оговорок неотъемлемой частью в сокровищницу культурного наследия Запада.

Если Запад регулярно уничтожал все следы наших древних цивилизаций (читайте В.А. Чудинова), то в Новой и Новейшей истории он расправлялся с ними не менее искусно.

В ноябре 2007 г. в центре Рима был откопан грот знаменитой римской волчицы (уже давно известно: этруской), вскормившей Ромула и Ремула. На сводах грота открылись сюжетные и геометрические фрески. В частности, летящий огромный белый орёл, значение которого пока ждёт своей интерпретации: по заявлению итальянских исследователей. Грот поражает рисунком регулярных геометрических конфигураций на этих же фресках, по пропорциям очень близким к геометрическим рисункам на русских иконах и фресках. С тех пор, как нашли грот, о нём больше не писали. И тем более о его этруском происхождении.

О второй, пожалуй, самой значительной находке в Италии, 30 сентября 2009 г. появилось подробное сообщение в прессе. Совершенно случайно, проводя работы по поддержке фундаментов в центре Рима, раскопали огромный крутящийся на своей оси зал, развёрнутый на 360 градусов, имитирующий движение Земли. Зал вращался день и ночь. По всему его периметру открылись арочные отверстия. Видимо, и место его построения, и развёрнутость соответствовали точным математическо-инженерным расчётам, но об этом приходится лишь догадываться, поскольку СМИ старательно обходят конкретную информацию. Сразу объявив об открытии "банкетного зала Нерона" и по ходу вспомнив о дебошах диктатора-сумасброда, снизили его значение. Но досконально известно, что если речь идёт о столовом зале Нерона, то у Светония в его известных описаниях зал должен был бы находиться в другом месте. Но, как бы там ни было, перед нами всплыло потрясающее произведение не только инженерного искусства, конечно, этрусков (об этом не пишут), но и науки.

Во Франции дело обстоит не лучше. Несколько лет назад в центре Франции был найден грот с огромным медвежьим черепом, покоившимся на каменной глыбе. Стены грота были покрыты рисунками бегущих лошадей и медведей. Но главной достопримечательностью оставался медвежий череп, поражающий своими размерами. Первое время после нахождения грота ещё можно было приобрести кое-какие фотографии, документы. Но впоследствии грот был объявлен фальшивкой и закрыт. Боюсь, что завален. Медвежий грот в голове профана отдалённо мог быть связан с чем-то русским. Это и явилось, думаю, причиной его закрытия. Но кому бы понадобилось в русофобствующей Европе создавать грот, напоминающий о русских?

На территории Франции, как и всей Европы, располагались города древних русов. Одно из таких мест – это Глозель. Мне удалось несколько раз посетить его и изучить. Глозель – это беспрецедентный феномен в палеонтологии из-за своей ранней эпохи. Во-первых, 15-е тысячелетие до Р. X. И второе, из-за наличия большого количества камней, испещрённых текстами. Ни один не расшифрован. Не говоря уже об уникальном собрании урн, разного рода предметов и скульптур. При сравнительном анализе открывается, что жители Глозеля и этруски (древние русы) являются одним народом.

Глиняные таблички из Глозеля

Не раз приезжала я в Вольтерру – этрусское государство в Тоскане (Италия) с типично русским названием "Вольная земля". Расположенная на вершине горы она и сегодня кажется недосягаемой. И теперь понимаешь, что язык наш, помимо всего прочего, ещё и наше спасение. Он трудно переводим, а поэзия русская вообще непереводима. В большой степени мы останемся недоступными для Запада, как когда-то этруски. Поэтому все попытки каких-либо языковых реформ попросту являются оружием против нас.

Сразу хочу заметить, что никакого официального признания в официальной литературе по Глозелю нет.

Появились маргинальные сообщения в конце прошлого века о глозельской цивилизации как о галло-кельто-этруской. Когда я рассказала Ю.Д. Петухову о том, как пытаются свести на нет этрусско-русский город, приписав его кельтам, он заметил с горечью, что это обычная практика. Но это может иметь далёкие последствия. Запад силится нарастить свои корни там, где их нет.

Сейчас предпринимаются преступные попытки по сближению этруского алфавита с английским. Беспомощность западных учёных перед древними текстами налицо, но после расшифровок П.П.Орешкина, а он вначале рассылал свои работы по западным университетам, да и в России исследования по этрусскам втихую изучаются, можно говорить о минивкраплениях чего-то реального в исследованиях западных специалистов.

Но этот украденный бисер настолько мал, что он растворяется в нагромождённой фальши. Так что нам никто ничего не намерен отдавать. Глозель не уничтожался с самого начала, со времени его открытия местным крестьянином в 1924 г. А в самое последнее время родственники этого крестьянина начали продавать собрание. Так лучшие вещи уже уплыли в США.

В 2007 г, произошла довольно странная история с гробом национальной героини Франции Жанны д'Арк, что может быть интересным для нас. В апреле этого года главный хранитель реликвии приезжал открыть гроб. Причина открытия гроба не объявлялась, но чтобы пойти на это, надо было заручиться особыми разрешениями. Гроб не открывался со времени захоронения.

Кроме немногих уцелевших обугленных останков (их показали по телевидению), в гробу находилась лента с надписью старыми русскими буквами: "СУПОСТАТЪ". Всё это представил на обозрение телезрителей известный телеведущий французского второго канала (главного), заявив, что это фальшивка XVII века.

С тех пор не было ни одной публикации об этом, ни намёка на подобное происшествие. Существует ли эта лента сегодня – неизвестно. Но похоже, что и мёртвые участвуют в начавшейся битве за правду в истории…

Татьяна Андреевна ПАНШИНА, Париж, октябрь 2009 года, письмо Олегу Гусеву

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