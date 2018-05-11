Пыточных дел мастера

Борьба со свободой слова на слушаниях по поводу назначения Джины Гаспел директором ЦРУ.Полиция жестко вытащила со слушаний 78-летнего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, который протестовал против назначения курировавшей пытки заключенных Джины Гаспел директором ЦРУ.Кандидатка на слушаниях отказалась признать пытки безнравественным явлением.Вот так вот – жестоко прессуют противников назначения пыточных дел мастеров.Даже упоротый Джон Маккейн с раком мозга заявил, что за такого директора ЦРУ он голосовать не станет.Что забавно, в американской прессе с ссылкой на источники в Белом Доме гуляет ответ по поводу несогласия Маккейна – "Это неважно, он все равно умирает".Касательно назначения Гаспел, то сенаторы от демократов (в чем есть определенная ирония, так как именно при Обаме были похоронены основные расследования "пыточных дел", а доказательства причастности функционеров ЦРУ были "случайно" уничтожены на серверах Сената США) хотят голосовать против. Колеблется и часть республиканцев, ибо кандидатута оказалась мягко говоря сомнительной. Многих особенно сильно волнует ее участие в программах с пытками утоплением, которые фактически были профинансированы за счет государственного бюджета США и одобрены администрацией Джорджа Буша-младшего.Как шутят по этому поводу в американских соц.сетях, с тех сенаторов, которые проголосуют за Гаспел, сразу снимут зажимы для сосков и дадут поспать без света.Среди особо эпичных "подвигов" Гаспел является 83 пытки утоплением пакистанца Абу Зубайда, который признался в том, что был человеком №3 в "Аль-Каиде", хотя даже не состоял в данной организации.Позднее расследование подтвердило, что он все подписал, чтобы его перестали пытать и не лишили второго глаза. В итоге ему выплатили 130 000 долларов компенсации за пытки на территории Польши, но он продолжает сидеть в тюрьме Гуантаномо. Улики по этой истории были уничтожены опять же при участии самой Гаспел.Вот такие чудесные назначения в стране свободы и демократии. И эти люди еще кого-то пытаются учить правам человека.

Источник: colonelcassad.livejournal.com