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Пыточных дел мастера

03:11. 11 мая 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:


Борьба со свободой слова на слушаниях по поводу назначения Джины Гаспел директором ЦРУ.
Полиция жестко вытащила со слушаний 78-летнего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, который протестовал против назначения курировавшей пытки заключенных Джины Гаспел директором ЦРУ.
Кандидатка на слушаниях отказалась признать пытки безнравественным явлением.



Вот так вот – жестоко прессуют противников назначения пыточных дел мастеров.
Даже упоротый Джон Маккейн с раком мозга заявил, что за такого директора ЦРУ он голосовать не станет.
Что забавно, в американской прессе с ссылкой на источники в Белом Доме гуляет ответ по поводу несогласия Маккейна – "Это неважно, он все равно умирает".

Касательно назначения Гаспел, то сенаторы от демократов (в чем есть определенная ирония, так как именно при Обаме были похоронены основные расследования "пыточных дел", а доказательства причастности функционеров ЦРУ были "случайно" уничтожены на серверах Сената США) хотят голосовать против. Колеблется и часть республиканцев, ибо кандидатута оказалась мягко говоря сомнительной. Многих особенно сильно волнует ее участие в программах с пытками утоплением, которые фактически были профинансированы за счет государственного бюджета США и одобрены администрацией Джорджа Буша-младшего.
Как шутят по этому поводу в американских соц.сетях, с тех сенаторов, которые проголосуют за Гаспел, сразу снимут зажимы для сосков и дадут поспать без света.



Среди особо эпичных "подвигов" Гаспел является 83 пытки утоплением пакистанца Абу Зубайда, который признался в том, что был человеком №3 в "Аль-Каиде", хотя даже не состоял в данной организации.
Позднее расследование подтвердило, что он все подписал, чтобы его перестали пытать и не лишили второго глаза. В итоге ему выплатили 130 000 долларов компенсации за пытки на территории Польши, но он продолжает сидеть в тюрьме Гуантаномо. Улики по этой истории были уничтожены опять же при участии самой Гаспел.
Вот такие чудесные назначения в стране свободы и демократии. И эти люди еще кого-то пытаются учить правам человека.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гаспел, демократия, разведка, свобода, США, цру
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