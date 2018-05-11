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Писанка. Что это?

15:14. 11 мая 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Репортаж с выставки “Свет в моих ладонях”.
Алиса и Марина Макарова.
Расписывание живых яиц – одно из самых древнейших, можно сказать, сакральных действий. Писанки посвящали Родным Богам, использовали в быту как способ общения с Высшими силами, помогающими людям в жизни. У каждой области, у каждого уголка нашей Земли-Матушки был свой характерный орнамент, но при этом, прослеживается общая направленность символов, что говорит об Единстве Мировоззрения в те древние времена. Выставка уникальна, пронизана духом Творчества и Единения с Древней Традицией нашего народа.

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Источник: www.youtube.com

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