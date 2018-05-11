“Отбегался” – боящийся смерти от рук британцев бизнесмен Капчук сдался в посольство РФ

Напомним, Капчук совершил побег из Британии в материковую часть Евросоюза в марте, когда понял, что его могут использовать в качестве ещё одной "сакральной жертвы", чтобы после обвинить в этом Россию. Уверенность в том, что британские спецслужбы могут реализовать такой сценарий, появилась у беглого россиянина после того, как лондонские СМИ начали лепить из него образ "врага Путина".– рассказывал Капчук после бегства из Лондона.Когда британцы поняли, что упустили россиянина, то пытались заманить его назад. Для этого бизнесмену заблокировали банковские карты.- говорил бизнесмен в интервью российским журналистам.Ситуация с изъятием британского паспорта показывает, что Лондон при желании может дотянуться до тех, кого ищет, и в государствах-лимитрофах ЕС. Вероятно, когда вопрос встал о жизни и смерти, Капчук решил, что обвинение со стороны российского правосудия в мошенничестве с государственным имуществом лучше, чем красивое надгробие на британском кладбище.Стоит отметить, что в случае удачного возвращения Капчука в РФ, власти Великобритании вполне могут объявить оставшиеся у него деньги нажитыми преступным путём и конфисковать их. С учётом того, что Москва требует от Лондона вернуть средства на сумму в полтриллиона рублей, несколько сотен тысяч или даже миллионов особой роли не играют.Судьба Капчука, взявшего после получения политического убежища в Британии фамилию Виндзор, недвусмысленно намекает, чем заканчиваются попытки обмануть своё государство и получить "крышу" со стороны другого.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com