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“Отбегался” – боящийся смерти от рук британцев бизнесмен Капчук сдался в посольство РФ

15:21. 11 мая 2018 Просмотров - 275 Нет комментариев Опубликовал:
Сдачей в посольство РФ в Загребе завершилась британская одиссея российского бизнесмена Сергея Капчука. У бывшего депутата Свердловского законодательного собрания при въезде в Хорватию отобрали паспорт Великобритании, что и вынудило Капчука пойти на крайние меры.



"Сдался в Загребе в посольство", – кратко пояснил российским журналистам предприниматель.

Напомним, Капчук совершил побег из Британии в материковую часть Евросоюза в марте, когда понял, что его могут использовать в качестве ещё одной "сакральной жертвы", чтобы после обвинить в этом Россию. Уверенность в том, что британские спецслужбы могут реализовать такой сценарий, появилась у беглого россиянина после того, как лондонские СМИ начали лепить из него образ "врага Путина".

"Все британские газеты опубликовали мою фотографию, а рядом – фотографию Путина. В них было написано, что я его злейший враг, его главный критик. И вхожу в этот список, опубликованный на сайте посольства. А здесь, в британской прессе, его называют Putin’s hit list – "расстрельный список Путина". Всё это было очень похоже на какую-то спланированную кампанию. Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут. Поэтому я не стал ничего ждать, а просто собрал вещи и немедленно покинул страну", – рассказывал Капчук после бегства из Лондона.


Когда британцы поняли, что упустили россиянина, то пытались заманить его назад. Для этого бизнесмену заблокировали банковские карты.

"Я позвонил в банк, мне сказали, что всё должно работать. Потом перезвонили и изменившимся голосом сообщили, что мне нужно вернуться в Лондон, прийти в банк и урегулировать эту проблему лично. Мои представители были в этом банке, но там заявили, что людей по доверенности они не примут. Фактически они заморозили мои счета и пытаются вынудить меня приехать", - говорил бизнесмен в интервью российским журналистам.

Ситуация с изъятием британского паспорта показывает, что Лондон при желании может дотянуться до тех, кого ищет, и в государствах-лимитрофах ЕС. Вероятно, когда вопрос встал о жизни и смерти, Капчук решил, что обвинение со стороны российского правосудия в мошенничестве с государственным имуществом лучше, чем красивое надгробие на британском кладбище.

Стоит отметить, что в случае удачного возвращения Капчука в РФ, власти Великобритании вполне могут объявить оставшиеся у него деньги нажитыми преступным путём и конфисковать их. С учётом того, что Москва требует от Лондона вернуть средства на сумму в полтриллиона рублей, несколько сотен тысяч или даже миллионов особой роли не играют.

Судьба Капчука, взявшего после получения политического убежища в Британии фамилию Виндзор, недвусмысленно намекает, чем заканчиваются попытки обмануть своё государство и получить "крышу" со стороны другого.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: банки, бизнес, Британия, лондон, Россия, финансы
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